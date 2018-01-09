Федеральный министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в минувшем году некоторым россиянам было отказано в получении так называемой страховой пенсии по старости — им не хватило стажа и пенсионных баллов.

Как рассказал министр в интервью «Российской газете», которое будет опубликовано в среду, получившим отказы гражданам была назначена социальная пенсия. По словам Топилина, если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то получателям социального трансферта сделают доплату. При этом средняя страховая пенсия по старости по стране сейчас в 1,65 раза выше прожиточного минимума пенсионера.

По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году будет 14 тысяч 75 рублей, для неработающих пенсионеров — 14 329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии — составит 9 045 рублей.

Вообще-то информация о том, что россиянам начинают отказывать в назначении страховой пенсии по старости, не нова. Еще в начале 2017 года сообщалось, что за 2016 году сотни россиян получили отказ (в Саратовской области без пенсии остались 396 жителей, а в Иркутской — 470 человек и т.д.). Проблема скорее в том, что в будущем отказ получат, по всей видимости, миллионы и даже десятки миллионов.

Старик на скамейке / pixabay.com

До 2015 года для оформления страховой пенсии по старости необходимо было иметь всего лишь пять лет трудового стажа. Это был один из самых маленьких показателей в мире, фактически пенсию выдавали всем. Потом система изменилась. Во-первых, ежегодно на 1 год растет страховой стаж. В 2017 году для начисления пенсии нужен был стаж в 8 лет, а к 2024 году необходимый стаж увеличится до 15 лет. Во-вторых, в системе появились пенсионные баллы (индивидуальный пенсионный коэффициент), отражающие вклад человека в солидарную страховую пенсионную систему, и установлено минимальное их количество, необходимое для начисления страховой пенсии. Ежегодно коэффициент растет на 2,5 пункта. Если в 2017 году нужно набрать 11,4 балла, то к 2024 году минимальный порог достигнет 30.

Баллы даются за зарплату — чем больше человек зарабатывает, тем больше можно получить баллов. При этом от количества баллов зависит размер будущей пенсии. Если участник пенсионной системы целый год работает за МРОТ, то он получает 1 балл, при этом сейчас за год невозможно получить более 10 баллов. Это означает, что, если человек трудится за серую зарплату и формально получает только МРОТ, то к пенсии ему нужно будет проработать по крайней мере 30 лет.

Таким образом, сейчас страховую пенсию по старости не получают только те, кто почти не работал всю жизнь, или работал «в черную». По статистике ежегодно страховую пенсию оформляют около 2 млн человек, средний стаж выходящих на пенсию — 34 года, средний балл — 110. Но уже совсем скоро в такой ситуации окажутся люди, которые просто скрывали от государства значительную часть своего дохода.

Банкноты и пистолет / pixabay.com

Так, по информации депутата Госдумы Олега Шеина, из 78 млн работников отчисления в Пенсионный фонд осуществляют только 45 млн человек. К этому можно добавить еще около 2,5 млн предпринимателей. То есть 30 млн человек не являются плательщиками — вполне вероятно, что многие из них по мере достижения пенсионного возраста (пока 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) будут неожиданно понимать, что останутся только с социальной пенсией, которая, как ожидается, в целом будет соответствовать МРОТу.

С одной стороны, такая ситуация может несколько стабилизировать пенсионную систему, даже если не брать в расчет надвигающуюся реформу с переводом россиян на квазидобровольную накопительную пенсию. С другой стороны, социальные последствия снижения средней пенсии пока просчитать сложно.