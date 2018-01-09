Столетие Русской революции, ожидаемая стагнация, необходимость совершения интеллектуальной революции и создания новой русской государственности – Виталий Найшуль, президент Института национальной модели экономики, социальный мыслитель, об итогах 2017 года, ожиданиях от 2018 года и о том, что необходимо делать российской политической интеллигенции.

Итоги и наиболее важные события 2017 года

100-летие Русской революции.

Ожидания, прогнозы на 2018 год

Стагнация.

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на каникулах

Перечитать рассказ Н. Лескова «Бесстыдник».

На Красной Пресне Фото Алины Пущиной

Пожелания читателям «Полит.ру» - политической интеллигенции

ДЕЛАЕМ:

– после падения советской власти произошли экономическая революция – замена плана на рынок – и идеологическая – замена коммунизма на православие. Не произошло революции интеллектуальной. Совершим ее!

– ничего не придумано, ничего не известно;

– не сеем разумное, доброе, вечное в пере-образованной стране;

– вместо политического мужества делаем политическую систему, которая в нем не нуждается;

– Гражданином можешь и не быть, но вот Поэтом быть обязан!

– гоним из русского политического лексикона всё, за что нельзя выпить!

Виталий Найшуль Фото Наташи Четвериковой

ОТРИЦАЕМ:

– доктрину многополярного мира – утешительного забега для слабых;

– перегрузку Русского Мира силовиками.

ДУМАЕМ О:

– смерти Сталина как окончании 500-летнего III Рима 1453-1953;

– циклах русской истории.

РАБОТАЕМ НАД:

– новой русской государственностью на костях мучеников братоубийства;

– вечными русскими проблемами, отбросив прежде примененные методы;

– единогласием.