Столетие Революции, стагнация и задачи на будущее
Столетие Русской революции, ожидаемая стагнация, необходимость совершения интеллектуальной революции и создания новой русской государственности – Виталий Найшуль, президент Института национальной модели экономики, социальный мыслитель, об итогах 2017 года, ожиданиях от 2018 года и о том, что необходимо делать российской политической интеллигенции.
Итоги и наиболее важные события 2017 года
100-летие Русской революции.
Ожидания, прогнозы на 2018 год
Стагнация.
Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на каникулах
Перечитать рассказ Н. Лескова «Бесстыдник».
Пожелания читателям «Полит.ру» - политической интеллигенции
ДЕЛАЕМ:
– после падения советской власти произошли экономическая революция – замена плана на рынок – и идеологическая – замена коммунизма на православие. Не произошло революции интеллектуальной. Совершим ее!
– ничего не придумано, ничего не известно;
– не сеем разумное, доброе, вечное в пере-образованной стране;
– вместо политического мужества делаем политическую систему, которая в нем не нуждается;
– Гражданином можешь и не быть, но вот Поэтом быть обязан!
– гоним из русского политического лексикона всё, за что нельзя выпить!
ОТРИЦАЕМ:
– доктрину многополярного мира – утешительного забега для слабых;
– перегрузку Русского Мира силовиками.
ДУМАЕМ О:
– смерти Сталина как окончании 500-летнего III Рима 1453-1953;
– циклах русской истории.
РАБОТАЕМ НАД:
– новой русской государственностью на костях мучеников братоубийства;
– вечными русскими проблемами, отбросив прежде примененные методы;
– единогласием.