Топ новостей 9 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились подробности об избирательной кампании Владимира Путина, КНДР и Южная Корея провели мирные переговоры впервые за три года, стали известны организаторы атаки беспилотников на базу ВКС РФ в Сирии.

Владимир Путин в церкви / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин начнет свою избирательную кампанию с поездок по стране, в ходе которых будет общаться с рабочими, молодежью и пенсионерами. Это следует из плана его поездок, о котором рассказали источники.

Кстати, завод ГАЗ на котором Путин выдвинул себя в президенты, остановили до 20 января. Нет комплектующих — Константин Дип (@deeeeep_z) 8 января 2018 г.

Власти КНДР и Южной Кореи договорились возобновить переговоры на высоком уровне. Речь идет о переговорах в разных областях. Одной из них станет снижение напряженности на границе между двумя странами. Эти переговоры будут вести военные двух стран.

Проверка продуктов в магазине / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

С момента введения запрета на импорт в Россию ряда продовольственных товаров из США и ЕС на российской территории было уничтожено 19,1 тысячи тонн санкционных продуктов. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Военнослужащий в компьютерном классе / kremlin.ru

Минобороны России переведет все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. Ее создала московская компания «РусБИТех». После удаления продуктов Microsoft в 2018 году на служебные смартфоны, планшеты и компьютеры будут установлены первые пакеты Astra Linux для тестирования. Если оно пройдет удачно, новая ОС станет основной для автоматизированного управления, серверного и бортового оборудования военной техники.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что даже в случае решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в пользу российских лыжников пожизненно отстраненные от участия в Олимпиадах Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсмены не смогут поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан.

Виталий Мутко / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко назначен главой оргкомитета по подготовке к проведению 23-й сессии генассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). В декабре 2017 года Мутко ушел с поста главы оргкомитета «Россия-2018», который занимается организацией чемпионата мира по футболу 2018 года. Это произошло после пожизненного отстранения Мутко от олимпийского движения, которое чиновник оспаривает в Спортивном арбитражном суде.

Мутко не тонет — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 9 января 2018 г.

Окурки и Мутко не бросать. (Д. Медведев) — Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 9 января 2018 г.

Мессенджер Павла Дурова Telegram намерен создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту Gram. По данным источников, Telegram планирует привлечь 500 млн долларов в ходе предварительного ICO — первичного размещения криптовалюты. Всего в рамках ICO компания может привлечь 3-5 млрд долларов.

Красная рыба на льду / pixabay.com

Минтруд РФ выступает за пересмотр потребительской корзины, с тем чтобы добавить в нее мясо и рыбу, заявил глава ведомства Максим Топилин. Министр отметил, что в 2016 году Минздрав утвердил нормы здорового питания, а продуктовый набор потребительской корзины отстает от этих рекомендаций.

Интерактивная инсталляция в пешеходном тоннеле «Атриум» / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ в декабре 2017 года, оптимистично смотрят на жизнь. Так, 72% респондентов оценивают ситуацию в стране как хорошую (30%) или как скорее хорошую (42%). Еще 1% участников опроса заявили, что в России «очень хорошая ситуация». Негативно происходящее в стране оценивают 23%: вариант «скорее, плохая» ситуация выбрали 15%, «плохая» —5%, «очень плохая» — 3% опрошенных. Еще 4% не смогли определиться с ответом на вопрос.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, исключающий понятие «жилье экономического класса» из российского законодательства. Жилье экономкласса будет называться в официальных документах стандартным жильем.

Все президенты в России должны что-нибудь переименовать так, чтобы суть осталась прежней. Медведев вот милицию в полицию, Путин за жилье взялся pic.twitter.com/IRGHa6lXUM — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 9 января 2018 г.