Топ новостей 9 января
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились подробности об избирательной кампании Владимира Путина, КНДР и Южная Корея провели мирные переговоры впервые за три года, стали известны организаторы атаки беспилотников на базу ВКС РФ в Сирии.
Источники очертили целевую аудиторию для старта кампании Путина
Президент России Владимир Путин начнет свою избирательную кампанию с поездок по стране, в ходе которых будет общаться с рабочими, молодежью и пенсионерами. Это следует из плана его поездок, о котором рассказали источники.
ура, товарищи!! pic.twitter.com/HdzbMhGX25— 🌲недруги за бугром🌲 (@Lndcalling) 9 января 2018 г.
Кстати, завод ГАЗ на котором Путин выдвинул себя в президенты, остановили до 20 января. Нет комплектующих— Константин Дип (@deeeeep_z) 8 января 2018 г.
КНДР и Южная Корея договорились о переговорах на высоком уровне
Власти КНДР и Южной Кореи договорились возобновить переговоры на высоком уровне. Речь идет о переговорах в разных областях. Одной из них станет снижение напряженности на границе между двумя странами. Эти переговоры будут вести военные двух стран.
Стрит-арт Loretto в Лондоне pic.twitter.com/L8jkweamfA— Капитан Кенгуру (@KapitanKenguru) 8 января 2018 г.
С введения продуктового эмбарго Россия уничтожила 19 тысяч тонн еды
С момента введения запрета на импорт в Россию ряда продовольственных товаров из США и ЕС на российской территории было уничтожено 19,1 тысячи тонн санкционных продуктов. Об этом сообщает Россельхознадзор.
Карикатурист @Sergey_Elkin на сайте DW: https://t.co/WESsbPCoqA pic.twitter.com/mwkhXgIr0z— DW (на русском) (@dw_russian) 9 января 2018 г.
Минобороны переведет служебные компьютеры на российскую ОС
Минобороны России переведет все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. Ее создала московская компания «РусБИТех». После удаления продуктов Microsoft в 2018 году на служебные смартфоны, планшеты и компьютеры будут установлены первые пакеты Astra Linux для тестирования. Если оно пройдет удачно, новая ОС станет основной для автоматизированного управления, серверного и бортового оборудования военной техники.
Российские лыжники не попадут на ОИ-2018 ни при каких обстоятельствах
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что даже в случае решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в пользу российских лыжников пожизненно отстраненные от участия в Олимпиадах Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсмены не смогут поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан.
Виталию Мутко нашли новую работу
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко назначен главой оргкомитета по подготовке к проведению 23-й сессии генассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). В декабре 2017 года Мутко ушел с поста главы оргкомитета «Россия-2018», который занимается организацией чемпионата мира по футболу 2018 года. Это произошло после пожизненного отстранения Мутко от олимпийского движения, которое чиновник оспаривает в Спортивном арбитражном суде.
Мутко не тонет— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 9 января 2018 г.
Окурки и Мутко не бросать. (Д. Медведев)— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 9 января 2018 г.
Telegram запустит собственную криптовалюту Gram
Мессенджер Павла Дурова Telegram намерен создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту Gram. По данным источников, Telegram планирует привлечь 500 млн долларов в ходе предварительного ICO — первичного размещения криптовалюты. Всего в рамках ICO компания может привлечь 3-5 млрд долларов.
Министр труда предложил добавить в новую потребительскую корзину мясо и рыбу
Минтруд РФ выступает за пересмотр потребительской корзины, с тем чтобы добавить в нее мясо и рыбу, заявил глава ведомства Максим Топилин. Министр отметил, что в 2016 году Минздрав утвердил нормы здорового питания, а продуктовый набор потребительской корзины отстает от этих рекомендаций.
Большинство опрошенных россиян оказались довольны ситуацией в стране
Большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ в декабре 2017 года, оптимистично смотрят на жизнь. Так, 72% респондентов оценивают ситуацию в стране как хорошую (30%) или как скорее хорошую (42%). Еще 1% участников опроса заявили, что в России «очень хорошая ситуация». Негативно происходящее в стране оценивают 23%: вариант «скорее, плохая» ситуация выбрали 15%, «плохая» —5%, «очень плохая» — 3% опрошенных. Еще 4% не смогли определиться с ответом на вопрос.
Путин исключил из российских законов жилье экономкласса
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, исключающий понятие «жилье экономического класса» из российского законодательства. Жилье экономкласса будет называться в официальных документах стандартным жильем.
Все президенты в России должны что-нибудь переименовать так, чтобы суть осталась прежней. Медведев вот милицию в полицию, Путин за жилье взялся pic.twitter.com/IRGHa6lXUM— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 9 января 2018 г.
Владимир Путин подписал закон, согласно которому термин "жилье экономического класса" будет заменен на "стандартное жилье". Видимо, если заменить один термин на другой, то проблема исчезает.https://t.co/KVPFcOU4WV— Лентач (@oldLentach) 9 января 2018 г.
Мы тоже накидали пару вариантов: pic.twitter.com/JnPpYKPyDD