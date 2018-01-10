Большое и немного стеснительное «я» Михаила Державина

Сегодня в Москве на 82-м году жизни от продолжительной болезни скончался известный советский и российский актер театра и кино Михаил Державин. В московском Театре сатиры, где он служил до последних своих дней, совсем недавно — 23 декабря — отмечали 50-летие его выхода на эту сцену. По предварительным данным, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

«Да, это действительно так», — подтвердила информацию о смерти актера его вдова Роксана Бабаян. «Я знала, что у него плохо с ногами, что он плохо себя чувствует», — сказала первая жена Державина, народная артистка РСФСР Екатерина Райкина, добавив: «Он был замечательным! Он был добрый, красивый, веселый, талантливый! Ужасно…».

«Он утром сегодня умер, в районе 7–8 утра. Очень быстро, буквально в две недели, затух и все. Он болел, последние два дня он был в прострации, практически без сознания», — рассказала вторая жена актера, Нина Будённая.

«Это очень печально. Он был человеком достаточно разносторонним, работающим много в кинематографе и на эстраде. Личность была большая. Конечно, для нас для всех, для его знакомых, для его друзей — это большая потеря», — констатировал певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко, назвавший Державина «ярчайшим представителем старой актерской школы».

«Миша Державин космически разносторонний актер и человек, компонент его сущности очень завидный. Он обаятельный, с юмором, добрый, щедрый, верный друг. Если говорить об актерских качествах, – прежде всего, это вечная борьба с режиссурой, которая пыталась наступить на его органику. У всех вкусы разные. Для меня люди титанической органики, никогда не могущее переступить это великое актерское качество – Гриценко, Евстигнеев и Олег Борисов. Михаил Михайлович – из этой компании», — говорил минувшей осенью на презентации автобиографии актера «Я везучий» его давний друг, коллега и партнер по сцене, худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт.

«Есть замечательное актерское слово — органика. Именно это слово первым приходит на ум, когда думаешь о Михаиле Державине. Его улыбка, его голос, его жест: во всем ощущается часть единого целого — большого и немного стеснительного «я». И эта органика не только актерская, но и человеческая — умение следовать своей жизненной линии, умение отделять главное и существенное от промежуточного и наносного — это тоже немаловажные качества, составляющие суть этого удивительного характера», — говорит об актере композитор Владимир Матецкий.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в «актерском» доме на улице Вахтангова — в соседнем подъезде с Театральным училищем имени Щукина. Его отец — Михаил Державин-старший — был одним из ведущих артистов Театра им. Вахтангова, и с ним семью в годы Великой Отечественной войны эвакуировали в Омск. После возвращения Державин-младший сам окончил «Щуку» и пошел служить в Московский театр им. Ленинского комсомола (сегодня «Ленком»), а затем — в театр на Малой Бронной.

В Московский театр сатиры, где актер играл большую часть своей жизни, его в 1968 году пригласил Ширвиндт, занявший там место умершего худрука. «Шура относится ко мне снисходительно как худрук. При строгости вида Александр Анатольевич очень добрый человек. Ну а как старинный друг — мне было 12 лет, а ему 14, когда мы познакомились, — я его поддерживаю во всех его начинаниях», — рассказывал Державин в интервью.

Их первый эстрадный дуэт состоялся в 1957 году, и потом актеры постоянно поддерживали и дружеские, и творческие отношения. Всесоюзную славу Державину принесла роль пана Ведущего в «Кабачке «13 стульев» — советском сериальном телеспектакле, где театральные актеры изображали посетителей польского кабачка. Впоследствии он сыграл около 30 киноролей, наиболее известной из них считается Джордж — один из «Троих в лодке, не считая собаки» (напарниками Державина были Ширвиндт и Андрей Миронов).

Хэмптон-Кортский лабиринт (фрагмент из фильма «Трое в лодке, не считая собаки» с Михаилом Державиным):

Кроме того, в фильмографии актера значатся такие картины, как «Зимний вечер в Гаграх», «Бабник», «Моя морячка», «Жених из Майами», «Старые клячи», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя» и другие.

Фрагмент из фильма «Моя морячка» с участием Михаила Державина и Роксаны Бабаян:

Впрочем, как отмечал брат его супруги Роксаны Бабаян — доктор медицинских наук, профессор Юрий Арзуманов, во многом повлиявший на решение Державина написать мемуары, — «Михаил Михайлович не сыграл огромного количества ролей, которые мог сделать», хотя был одним из немногих в России актеров трагикомического плана. Действительно, в кино Державину доставались в основном комические или даже эпизодические роли.

Зато в театре количество сыгранных им ролей перевалило за сотню. «Я артист и все, что я хотел сказать людям, я сказал своими многочисленными ролями в театре, кино, на эстраде. Это и есть мои воспоминания», — говорил сам актер.