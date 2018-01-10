СМИ обсуждают продолжающееся противостояние между компанией Apple и руководством некоторых стран. Трения начались еще в прошлом декабре. Поводом для новой волны обсуждений послужили сообщения о том, что во Франции началось расследование по обвинению Apple в использовании приемов планируемого устаревания приборов.

Следствием, пишет Financial Times, занимается министерство финансов Франции, которое предъявило Apple в обмане покупателей. Планируемое устаревание, объясняет автор, - это такая практика, когда прибор нарочно создается так, чтобы он выходил из строя пораньше и требовал замены. Согласно французскому законодательству, искусственное сокращение срока службы изделий считается преступлением и карается штрафами, а также возможным лишением свободы на срок до двух лет.

Помимо Франции, на Apple также покушаются в США и Израиле. Правда, только во Франции подчеркивается момент планируемого старения, потому что законы остальных не квалифицируют это как преступление. Там претензия формулируется в более общем виде — как недовольство качеством приборов и нарушение прав потребителей. Пользователи «айфонов» уже давно жаловались на то, что их устройства начинают работать все медленнее. Apple объяснял это явление тем, что у приборов со старой батареей не хватает мощности на оперативное обслуживание нового программного обеспечения. В декабре Apple публично извинился и предложил скидку при покупке сменных батарей.

Ремонтная мастерская flickr.com

В декабре же появились претензии, что замедление старых приборов после обновлений подозрительно совпало по времени с выходом последних моделей (iPhone 8). По версии французской группы, занимающейся правами потребителей, замедление было преднамеренным и имело целью подтолкнуть людей к покупке новой модели. Apple категорически отрицает искусственное сокращение продолжительности жизни своих устройств.

Wall Street Journal отмечает, что декабрьские извинения, по всей видимости, не привели к разрешению противоречий, и правительства при поддержке пользователей продолжают наступление на Apple. Во вторник в сенате американского конгресса комитет по торговле направил руководству Apple ряд вопросов о качестве продукции и возможностях его повышения. Также поднимаются вопросы о том, как Apple собирается компенсировать расходы людям, которые заплатили за замену батареи полную цену еще до того, как была введена скидка.

Ремонт смартфона pixabay.com

Массированная атака на Apple со стороны потребителей и аналитиков, указывающих на замедление старых устройств, началась в середине декабря, напоминает WSJ. Apple признал, что недостаточно ловко решил проблему сочетания нового программного обеспечения со старыми носителями, поэтому обещанная скидка ($29 вместо $79) была представлена в качестве компенсации неудобства. Но это вызвало не умиротворение, а новую волну недовольства среди пользователей, которые сочли, что в таком случае нужна не скидка, а бесплатная замена батарей. Об этом сенат тоже спросил у руководства Apple, которое должно дать ответ до 23 января.

По мнению аналитиков, заключает WSJ, проблемы батареями могут стать серьезным финансовым ударом по Apple — в первую очередь, из-за потенциального падения спроса на новые приборы. По некоторым прогнозам, Apple в этом году рискует продать на 16 млн. «айфонов» меньше, чем в прошлом, потому что пользователи будут вместо новых «айфонов» покупать новые батареи (еще и со скидкой). Таким образом, ущерб может составить более $10 млрд.