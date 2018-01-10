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10 января 2018, 10:37
Альфа-банк банковский сектор финансовый рынок Центробанк
Сергей Романчук

О финансовой этике

Участник финансового форума
Участник финансового форума
АГН "Москва" / фото: Терещенко Михаил

Началась разработка кодекса этики участников финансового рынка; ее проводит Банк России. Аналитики связывают этот шаг как с появлениями определенных международных норм, так и с возникновением в 2017 году некоторых сложных ситуаций в российской финансовой сфере, которых регулятор в дальнейшем хотел бы избежать.

В частности, как передает информационное агентство РБК, одним из поводов для разработки документа стал случай с письмом аналитика Сергей Гаврилова о банках, сделавшихся кандидатами на санацию. В самом Банке России связь происходящего с письмом Гаврилова отрицают. 

Напомним, в 2017 году СМИ опубликовали письмо из клиентской рассылки «Альфа-Капитал» за подписью директора по работе с состоятельными клиентами банка Сергея Гаврилова. В письме содержались предупреждения о проблемах банка «Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. Через некоторое время «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк были санированы.

 
Офис Бинбанка / inkazan.ru

После публикации письма Гаврилова, по данным прессы, вызывали для беседы в ЦБ. И, как пояснили журналистам РБК, оценка его действий регулятором пока не вынесена, идет проверка. Что же касается разрабатываемого кодекса, то он, как подчеркнул директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, будет носить рекомендательный характер.

По словам Сергея Романчука, президента ACI Russia, руководителя операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», ЦБ пытается применить те последние наработки, которые есть в международном регулировании, к российским реалиям. Такое мнение он высказал беседе с «Полит.ру», комментируя идею разработки регулятором кодекса финансовой этики.

«Центральный банк, по всей видимости, пытается применять те новые наработки, которые есть в международном регулировании, с помощью профессиональных стандартов. В 2017 году была дискуссия на этой теме и было объявлено о запуске Глобального кодекса валютного рынка. Это международный кодекс, который регулирует всю жизнь на рынке, связанную с валютными операциями; он был создан при Базельском комитете Центральных банков. 

Такой подход отличается от нормативно-регуляторного, в котором прописаны жесткие законы, нормы и ответственность за их нарушение. Этот же подход идет изнутри индустрии, когда правила делового оборота закрепляются в подобных кодексах и принципах. И, по сути дела, какого-то формального наказания за нарушение этих правил нет, но все же создание такого кодекса – это способ формализовать договоренности уже существующие. Компании, которые не будут вести себя в соответствии с правилами, могут получить ощутимый репутационный ущерб и в итоге потерять клиентов-контрагентов на рынке – без того, чтобы быть наказанными Административным или Уголовным кодексом.

 
Арестованный за мошенничество с кредитами / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Думаю, на ситуацию повлиял случай, который произошел в 2017 году с комментариями относительно судьбы некоторых банков, когда представителя "Альфа-Капитал", клиентского менеджера Сергея Гаврилова вызывали в ЦБ. Этот случай показал, что до конца неясно, можно ли было в таком виде коммуницировать с клиентами. И, по сути, разработка кодекса – это попытка закрыть и этот вопрос, облегчить понимание, "что такое хорошо и что такое плохо". 

Это не означает мгновенного введения каких-то регуляторных норм, повторю – это рекомендованные лучшие практики. Но их нарушение может иметь последствия репутационные, а в конечном счете – и финансовые, коммерческие.

Конечно, в случае того же Гаврилова можно сказать, что все получилось хорошо: он очень "раскрутился" на таком удачном предсказании, приобрел известность. Но, с другой стороны, если он захочет сменить работу, неясно, что будет дальше. В данном случае "Альфа-банк", конечно, извинился перед остальными за то, что создалось впечатление, будто это была недобросовестная конкуренция. И сам Гаврилов остался на прежнем месте. Но возьмет ли его на работу кто-то еще, если он оттуда уйдет, не знаю. То есть ясно, что действия могут иметь такого рода отложенные последствия.

Да, спор о том, можно ли было ему распространять такую информацию в такой форме, был, и вопросы были довольно существенными. И даже тот факт, что Гаврилов оказался прав в отношении трех банков, не означает, что так поступать было можно. Потому что трудно отделить влияние того негатива, который был выплеснут на рынок, от объективной ситуации. 

Понятно, что любой банк, каким бы ни было его финансовое состояние, в случае информационной атаки будет испытывать серьезные проблемы, если вкладчики среагируют на эту информацию и будут забирать свои денежные средства. Думаю, Центральный банк озабочен подобного рода сюжетами и хочет на них оказать влияние.

Однако тут не надо зацикливаться на отдельном случае: речь идет не о манипуляции рынком, которую трудно доказывать, но которая может наказываться и текущим законодательством. Думаю, что речь идет о более мягком понимании того, как вообще можно доносить информацию до клиентов, как выстраивать коммуникацию.

В частности, в Глобальном кодексе валютного рынка есть большая часть, посвященная этому вопросу – коммуникациям между участниками рынка, между клиентами и маркетмейкерами. Это вопросы о том, какую информацию можно распространять дальше, какую нельзя, какая считается конфиденциальной. Все это важно для построения развитого рынка, на котором было бы удобно работать всем участникам», – сказал Сергей Романчук.

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