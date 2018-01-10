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10 января 2018, среда, 13:23
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10 января 2018, 09:31
автопром Великобритания деньги ЖКХ КНДР Павел Дуров экономика Япония
Илья Карпюк

Заголовки утра. 10 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Шито-крипто» пишет, что отсутствие у цифровой валюты правового статуса развязало руки должникам.

«Население доверяет стеклянным банкам»: граждане предпочли сбережения в наличных.

«"Цифровая экономика" обрастает регуляторами»: власти задумались о координации нормотворчества.

«Конституционный суд оценит массовые аресты митингующих»: сторонники Алексея Навального оспаривают нормы КоАП.

«Ведомости»: «Крупнейшие производители повышают цены на автомобили». Машины 2018 года выпуска подорожали у большинства производителей, входящих в топ-10 российского автомобильного рынка

«Чиновники хотят снизить волатильность цен с помощью новых овощехранилищ»: для этого власти предложат бизнесу строить склады по договору концессии.

«Павел Дуров хочет сделать Telegram конкурентом Visa и Mastercard»: мессенджер обещает создать самую популярную криптовалюту в мире.

РБК: «Богатые тоже ищут». Состоятельные россияне стали чаще менять налоговое резидентство.

«Кавказ под подозрением»: эксперты оценили эффективность региональных государственных закупок.

«ТРК на щите»: крупный оператор наружной рекламы не расплатился с правительством Москвы.

«Известия»: «За нападением на авиабазу Хмеймим стоит "ан-Нусра"». В Москве и Дамаске возложили ответственность за нападение на российскую военную базу на боевиков этой запрещенной в РФ террористической организации.

«Российский рельсотрон вышел на новый уровень»: экспериментальная отечественная электромагнитная пушка стала в шесть раз мощнее.

«Тарифам ЖКХ добавят прозрачности»: Минстрой подготовил новые правила управления многоквартирными домами.

«Газета.ru» в статье «Все под контролем» объясняет, зачем Банк России держит треть валютных активов в США.

«Умер певец Александр Ведерников»: оперный певец, народный артист СССР скончался на 91-м году жизни.

В статье «"Главные борцы с Россией" мешают Брюсселю» объясняется, зачем премьер Польши уволил своих министров.

The Economist: «За детей наличными. В маленьком городе в Японии рождаемость возросла вдвое» (Cash for kids: A small town in Japan doubles its fertility rate). Субсидирование родительства творит чудеса.

Bloomberg: «Неизбежный здравоохранительный выбор Британии» (Britain's Unavoidable Health-Care Choice). Рассуждения о том, что Британия с ее низкими налогами и финансируемой из них высококачественной системой здравоохранения не в состоянии ее содержать, сохраняя ее бесплатной для всех.

The Wall Street Journal: «Тегеран цензурирует интернет, но иранцы находят обходные пути» (Tehran Censors Internet, but Iranians Have a Workaround). Иранские власти усилили контроль над интернетом, пытаясь положить конец протестам, но это только больше мотивирует граждан к поиску инструментов, позволяющих избегать цензуры.

The Telegraph: «Новый кабинет Терезы Мэй наводит на мысль, что ее отвращение к драматизму стало серьезным недостатком» (Theresa May's new Cabinet shows her aversion to drama has become a dangerous weakness). В контексте перестановок среди британских министров автор рассуждает о том, что такие вещи всегда приносят беспорядок.

The New York Times: «Смотрите, кто едет на Олимпиаду» (Look Who’s Coming to the Olympics). Северная Корея согласилась отправить своих атлетов на зимние Олимпийские игры в Южную Корею.

CNBC: «Трамп посетит Всемирный экономический форум в Давосе» (Trump to attend World Economic Forum in Davos, White House confirms). Президент США Дональд Трамп собирается присутствовать на Всемирном экономическом форуме, который состоится позднее в январе в Давосе.

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