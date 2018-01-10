В федеральном избирательном штабе президента России Владимира Путина, выдвинувшего свою кандидатуру на выборах главы государства, будет несколько сопредседателей, утверждают источники ряда СМИ. Названы те, кто может занять эти посты, известно также имя вероятного пресс-секретаря штаба.

Первым о том, что в рамках кампании решено было отказаться от принципа единоначалия штаба, сообщил телеканал «Дождь». По сведениям его источников, сопредседателей штаба может быть от двух до четырех человек. До сих пор избирательные штабы Путина всегда возглавлял какой-либо один руководитель.

Однако, по данным источников информационного агентства РБК, вариант с несколькими сопредседателями штаба на этот раз обсуждался в Кремле с самого начала. Телеканал «Дождь», ссылаясь на свои источники, объяснял это тем, что разные группы влияния лоббировали свои кандидатуры, и подобрать устраивавшую всех не удалось.

Елена Шмелева kremlin.ru

По информации газеты «Коммерсантъ», руководителями штаба могут стать глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и директор центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева. Кроме того, источники газеты утверждают, что идея ввести институт сопредседательства была одобрена для региональных штабов Путина, а относительно штаба федерального решение якобы еще не принято.

Напомним, ранее в прессе появлялась информация о том, что руководитель федерального штаба все же будет один. Так, спецпредставитель президента по вопросам транспорта и экологии Сергей Иванов в 2017 году говорил, что штаб возглавит чиновник. «Коммерсантъ» тогда сообщал, что это может быть глава кремлевской администрации Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко. В то же время сам Путин на большой пресс-конференции в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения по главе штаба нет, но он хотел бы, чтобы «это были люди авторитетные, известные в стране», которые «искренне поддерживают» его политику.

Сергей Кириенко kremlin.ru

Пост пресс-секретаря федерального штаба, как передает РБК, может занять политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов. Он был ведущим телепрограммы «Вести недели», а в 2016 году стал директором дирекции программы. Кондрашов известен также как автор ряда документальных фильмов, в числе которых – «Крым. Путь на Родину» (фильм о событиях весны 2014 года в Крыму). Подтверждения, что именно Кондрашов станет пресс-секретарем, как сообщали источники информагентства, у него самого журналистам получить не удалось – на звонки он не ответил.

© А. Савин, Викисклад wikimedia

Что касается работы региональных штабов, то о ней больше информации пока не поступало. В то же время появились сведения о том, что Кремль подготовил для регионов рекомендации по повышению явки на выборах. По утверждению источников РБК, рекомендации включают в себя проекты под названием «Большие семейные игры» (проведение конкурсов для тех, кто придет на голосование с детьми), «Фото на выборах» (гражданам предлагается сделать селфи с избирательных участков и выложить результат в соцсети, а эти фотографии примут участи в конкурсе, победители которого получат призы) и даже школьные референдумы.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации, причине появления и применении принципа сопредседательства в федеральном и региональных избирательных штабах Путина согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его мнению, изменение схемы работы предвыборных штабов не будет заметно для внешней аудитории и не приведет к каким-либо затруднениям или конфликтам.

«Думаю, что каких-то крупных изменений не произойдет, потому что все равно избирательной кампанией будет заниматься администрация президента. Другое дело, что раньше было разделение на технологический штаб и штаб общественной поддержки. Сейчас, как я понимаю, будет один штаб, но он, судя по списку кандидатов, больше напоминает штаб общественной поддержки.

То есть это – имиджевая структура: руководители штабов будут присутствовать в информационном пространстве. Причем, видимо, будет соблюден какой-то баланс между опытом и молодостью, так скажем. То есть в нем будут фигуры, ориентированные на разные группы избирателей. В то же время не думаю, что эти штабы будут так уж активно заниматься собственно избирательными технологиями. Потому что для этого, конечно, нужно единоналичалие. Если у штаба есть два или больше сопредседателя, то эта система перестает эффективно работать.

Поэтому я думаю, что все равно вся информация будет стекаться в администрацию президента и в соответствующие региональные администрации. Но просто те люди, которые будут от них откомандированы в штабы, не будут называться руководителями штаба. Хотя фактически именно представители структур исполнительной власти будут там главными. Внутри штабов будет, скорее, неформальная иерархия: реально главным будет не тот, кто имеете более высокий статус, а тот, кто будет всем рулить.

Приведет ли это к каким-то конфликтам? Ну, конфликты могли бы возникнуть, если бы на сопредседателей возложили реальное курирование избирательной кампании. Тут, конечно, у каждого могла бы быть своя точка зрения по конкретным решениям, технологиям, приоритетности этих технологий. Но так как они будут имиджевыми фигурами, то, думаю, тут больших проблем не будет.

Тут есть еще один пласт. Мы сейчас смотрим скорее с точки зрения избирателя – как они будут воспринимать эти штабы. Мол, вот, в руководстве штабов – это имиджевые фигуры, интересные, способные кого-то дополнительно привлечь на выборы, дать какие-то сигналы. Понятно, что у нас, когда подают какие-то сигналы, население смотрит не только на то, что говорят, но и на то, кто это говорит – так что фигуры должны быть убедительными для соответствующих аудиторий, интересными для них. Но если посмотреть с другой стороны, с точки зрения самих сопредседателей, федеральных и региональных, то для них это – символическое повышение статуса в элите.

Но при этом они рассчитывают на то, что это символическое повышение можно будет во что-то конвертировать после окончания выборов, когда штабы закончат свою работу. То есть это продвижение в рамках элиты, новые позиции, которые они могут занять. И они прекрасно понимают, что их дальнейшие перспективы во многом зависят от того, насколько адекватно они проявят себя в ходе кампании. Поэтому я не думаю, что они станут как-то перехватывать инициативу или будут идти на конфликты. Такое могло бы быть, если бы им сказали, что вот вы, двое или трое, реально отвечаете за все. Тогда у каждого был бы свой план. А если их задачи будут более локальными, будут носить более имиджевый характер, то они будут работать в этом направлении. И рассчитывать на более серьезные преференции по окончании избирательной кампании.

Так что не думаю, что будут какие-то принципиальные отличия в этой кампании, которые будут видны аудитории за пределами штабов. В штабах, конечно, внутренние коммуникации изменятся. А внешняя аудитория этого даже не заметит, я думаю. И вообще в условиях, когда у власти есть такое большое количество ресурсов, и задача состоит не в том, чтобы увеличить эти ресурсы (потому что увеличивать уже некуда), а нужно просто правильно ими распорядиться, правильно управлять, – думаю, что конкретная схема работы оказывается не столь значима. Все равно победитель выборов очевиден – вопрос лишь в конкретном результате, который он получит.

Фактически, для штабов самое главное – не допустить ошибок. Если они не допустят их, то, думаю, больших проблем не следует ожидать. Ну, а работают там люди вполне профессиональные. Поэтому думаю, что каких-то грубых ошибок в кампании не ожидается», – сказал Алексей Макаркин.

Работа штаба начинается 10 января. Ожидается, что на представлении федерального штаба будет присутствовать Путин, сообщали источники «Дождя». Предполагалось также, что президент лично откроет московский предвыборный штаб.