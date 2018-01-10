«АвтоВАЗ» продал в 2017 году 311,6 тысяч автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее. Доля бренда на рынке составила 20,5% — это лучший результат за последние шесть лет.

Эта новость прекрасна тем, что из нее можно сделать какие угодно выводы. Во-первых, торжество отечественного производителя, последние модели «Лады» вполне конкурентны в своем ценовом сегменте. Во-вторых, торжество международной кооперации — «АвтоВАЗ», как мы понимаем, уже давно часть франко-японского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В-третьих, свидетельство относительного финансового благополучия россиян.

Впрочем, вопросов остается не меньше. И, конечно, главный из них — насколько этот рост продолжится в условиях стагнации экономики и прекращения поддержки отрасли правительством, которое однажды все-таки произойдет.