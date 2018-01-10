Владимир Путин продолжает предвыборные поездки по стране. На этот раз он посетил Тверской машиностроительный завод и вновь сделал громкое обещание: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до уровня прожиточного минимума на восемь месяцев раньше срока, уже с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее.

Тема МРОТ сейчас актуальна как никогда — и этому, по всей видимости, есть несколько объяснений. Долгое время МРОТ воспринимался как мало значимый атавизм советской эпохи, значительная часть граждан работала «в черную», а те, кто работал по «серой схеме», как раз получали официально МРОТ или около того, а остальное — в конвертах. Соответственно размер той самой минимальной зарплаты мало кого интересовал.

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

В последние годы, однако, все больше компаний стараются соблюдать все налоговое законодательство. Возможно, из-за изменения принципа работы налоговой службы: современные технологии позволяют обрабатывать гигантское количество информации и в автоматическом режиме проверять контрагентов миллионов работающих в России юрлиц. Уходить от налогов все сложнее, «черного нала» становится меньше, а значит и платить зарплату в конвертах просто нечем. Возможно, из-за политики Центрального банка. Совет директоров ЦБ под руководством Эльвиры Набиуллиной в 2016-2017 гг. впервые за новейшую историю страны уверенно и, судя по всему, надолго установил реальную положительную ставку кредита — то есть деньги банкам выдаются под процент, который превышает инфляцию. Банки, в свою очередь, теперь более избирательно выдают кредиты бизнесу, предпочитая заемщиков, которые имеют понятную историю и обладают хорошей залоговой базой — а это крупные и средние компании которые, опять же, работают «в белую».

На этом фоне было, наконец, приняло решение повысить МРОТ до прожиточного минимума: обещание сделать это содержится в принятом еще в 2001 году Трудовом кодексе, но с тех пор государству никак не удавалось так сильно поднять МРОТ. В конце декабря 2017 года Путин подписал закон о поэтапном повышении уровня МРОТ. С 1 января 2018 года он увеличен до 9489 рублей, то есть 85% от установленного по итогам третьего квартала 2017 года прожиточного минимума для трудоспособного населения (11160 рублей). МРОТ и прожиточный минимум должны сравняться 1 января 2019 года.

Владимир Путин во время посещения Тверского вагоностроительного завода / kremlin.ru

Алексей Навальный, которого так и не зарегистрировали кандидатом в президенты, самую, пожалуй, известную часть своей предвыборной программы также строил вокруг повышения МРОТ. Правда, не до прожиточного минимума, а сразу до 25 тысяч рублей. Владимир Путин также делает упор на размере минимальной зарплаты.

В принципе, решение о повышении МРОТ затронет не так много людей: по словам самого Путина, его решение коснется примерно 4 млн человек, в том числе госслужащих, работников малых предприятий, часть работающих пенсионеров и т. д. Кроме того, от МРОТ зависят размер пособий по временной нетрудоспособности (в т.ч. «больничных»), пособий по беременности и родам; выплаты трудоспособным гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом с детства; а также размер стипендий и минимального пособия по безработице.

При этом, по данным Росстата, в третьем квартале 2017 года доходы ниже прожиточного минимума в России имели 20,3 млн человек, ​или 13,8% населения страны.

Путин специально отметил, что резкое повышение МРОТ могло бы негативно сказаться на самозанятых, отчисления которых в социальные фонды зависят от этого показателя. «Мы специально, чтобы не создавать такие проблемы, сделали отсечку и с 1 января этого года "оторвали" выплаты в социальные фонды от величины МРОТа», — добавил глава государства.