Традиционно россияне активнее всего приходят на избирательные участки именно на выборах президента. Поэтому не удивительно, что региональные и муниципальные власти часто стремятся совместить проведение местных и федеральных кампаний. Сейчас, похоже, они вынуждены сделать исключение.

Выборы президента — единственные, которые проводят вне единого дня голосования, который пока приходится на начало сентября. Но был шанс, что в некоторых регионах одновременно будет проведен референдум, в принципе редкое для России явление. Однако, как выясняется, выборы президента лучше не совмещать даже с местными референдумами.

Изначально предполагалось, что 18 марта в стране пройдут три референдума регионального уровня. В Севастополе жители могли бы проголосовать за проект герба города, в Коми — за местоположение столицы, а в Волгоградской области — за смену часового пояса.

Волгоград, сбор подписей за референдум о смене часового пояса Татьяна Сова / "Блокнот Волгоград"

В итоге голосовать будут только в Волгоградской области, там жителям предлагают перейти из Московского часового пояса (UTC+3) в соседний (UTC+4).

В Севастополе плебисцит о гербе города проводить будут, но, как пояснили «Коммерсанту» в законодательном собрании, к 18 марта организовать его все равно не успевают. А в Коми вовсе было отказано в проведении референдума о переносе столицы региона.

Председатель комиссии по законотворчеству заксобрания Севастополя Виктор Посметный заявил, что референдум о флаге и гербе города неизбежен и без консультации с горожанами этот вопрос решен не будет. Однако он затруднился ответить, когда может пройти референдум. «Мы уже не успеваем провести его в один день с выборами президента. В сроки, отведенные для ряда процедур по его инициированию, подготовке и проведению, мы уже не укладываемся», — сказал Виктор Посметный.

При этом парламент Севастополя утвердил закон о проведении городских референдумов 21 ноября, тогда говорили, что специально для проведения всенародного голосования по определению флага и герба города.

В Коми идея переноса столицы из Сыктывкара в Ухту обсуждается уже давно, но инициативная группа собрала необходимые для проведения референдума 15 тысяч подписей только сейчас. Однако избирательная комиссия республики признала 10% от собранных подписей недействительными и отказала в проведении референдума.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с «Коммерсантом» предположил, что отказ от проведения референдумов одновременно с президентскими выборами связан с тем, что в администрации президента не уверены в том, что опросы способны поднять явку. «Люди не готовы идти на абы какие референдумы, поэтому дополнительные голоса технические вопросы не привлекут, — поясняет он. — Интересующие же людей вопросы обычно конфликтные. Например, как Исаакиевский собор в Петербурге». Но острые вопросы вынудят так или иначе занять хоть какую-то позицию Владимира Путина, что может негативно сказаться на его кампании.

Отметим, что региональные референдумы в России — большая редкость. Последний прошел в 2010 году в Тыве, тогда на всеобщее голосование выносился вопрос о внесении правок в конституцию республики. Намного чаще проходят опросы населения на уровне муниципалитетов, но и там круг выносимых на обсуждение проблем не слишком широк. В первую очередь — это технические вопросы о пересмотре административных границ или изменении статуса муниципальных образований. Но самый популярный вопрос — это введение самообложения для решения конкретных задач, например, освещения улиц, строительства или ремонта социальных объектов и т.д. Такие практики особенно популярны в Кировской области, Пермском крае и Татарстане. Хотя, есть и исключения.

"Народный референдум" в Архангельской области arkhangelsk.er.ru

Например, в единый день голосования 2017 года в Карелии жители решали, можно ли строить порт в Кемском районе и нефтеперерабатывающий завод в Беломорском районе. Также на голосование иногда выносятся и другие значимые для местного сообщества вопросы, например объединение школ.

На региональном уровне столь чувствительные и потенциально дискуссионные вопросы стараются не решать при помощи референдумов, возможно в том числе и из-за страха перед публичной политикой. Так что даже вынесение на всеобщее голосование вопроса о часовом поясе может стать важным прецедентом, безотносительно президентских выборов.