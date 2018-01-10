Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал россиян не голосовать на президентских выборах 2018 года. По мнению политика, именно так можно будет показать, что предстоящие выборы нелегитимны. К такой же стратегии призывает Алексей Навальный, но ее эффективность, мягко говоря, под сомнением.

«Все чиновники, все служащие, всем официальным лицам без исключения даны прямые инструкции обеспечить максимальную явку. Они эти выборы выиграли и сейчас их интересует только явка. И ничего больше», — говорит мэр в своем видеообращении.

«Смотрите. По Екатеринбургу явка намечается меньше 30%, это катастрофа для них. По Свердловской области — в районе 40% или меньше, за это просто полетят погоны», — уверен Ройзман. «Потащат на выборы всех инвалидов, всех пожилых людей, кто не выходил из дома. Будут организовывать подвозы. Поэтому скажу, что бойкот сейчас гораздо более серьезное и эффективное действие. Всем финансово-промышленным группам в регионе спущено указание собирать подписи. Будут собирать подписи для Путина и Собчак», — полагает мэр Екатеринбурга.

Напомним, после того, как ЦИК в конце декабря отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты из-за его судимости по делу «Кировлеса», тот призвал своих сторонников к так называемому «активному бойкоту» выборов. Он призвал людей не голосовать на президентских выборах, но, если есть желание проявить свою гражданскую позицию, записаться наблюдателем или просто у входа на участок подсчитывать количество пришедших.

Проблема «бойкота» выборов, пусть и активного, в том, что если противники действующего президента не придут на участки, то это не только уменьшит явку, но и увеличит долю голосов за Владимира Путина — потому что его сторонники голосовать все-таки придут. А понять, по какой причине человек не пришел на выборы — из-за призыва к бойкоту, из-за плохого настроения или из-за неудовлетворительного набора кандидатов — невозможно.

Одиночный пикет движения "Весна" в Южно-Сахалинске. Декабрь 2017 sakhalin_vesna

Вдобавок стоит понимать, что Алексей Навальный — далеко не единственный политик, который претендует на голоса оппозиционно настроенных избирателей. На выборы идет также Григорий Явлинский и Ксения Собчак, они, в отличие от Путина и Навального, идут не как самовыдвиженцы, а от политических партий («Яблока» и «Гражданской платформы» соответственно») и сейчас собирают подписи, всего у каждого должно быть по 105 тысяч подписей.

При этом Собчак даже не претендует на победу — она призывает голосовать за себя тех, кому не нравится вообще вся ситуация с выборами 2018 года. Григорий Явлинский, по словам его команды, не исключает того, что сможет добиться проведения второго тура выборов президента.

Отметим, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в 2017 году хотел участвовать в выборах губернатора Свердловской области, но, когда его не зарегистрировали, также как и Навальный призвал к бойкоту голосования. В результате 10 сентября 2017 года на участки пришли 37,3% избирателей. Похожая явка (от 35% до 40%) была также на выборах губернаторов Рязанской и Калининградской областей.