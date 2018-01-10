Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
10 января 2018, среда, 13:23
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Аллигаторы вмерзли в лед в национальном парке США (ВИДЕО)
Как быстро и безопасно выполнить обмен Ether Classic (ETC) на QIWI
Виктория Старикова из Нижнего Тагила продолжает заниматься музыкой после шоу «Минута славы»
Вкладчики КПК «Тюменский фонд сбережений» требуют вернуть им деньги
Субсидию на кастрацию собак могут получить предприниматели из бюджета Тюмени
Житель Тюмени ушел от девушки и пропал
Один человек погиб в ДТП на 323 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск (ФОТО)
Серьёзное ДТП произошло на 323 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск (ФОТО)
Сотовый телефон был похищен в вагоне поезда на станции Тюмень
Суд рассмотрит иск о банкротстве новосибирского депутата
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
10 января 2018, 11:12
биомедицина Сколково фармакология

Медицина будущего: биобанки и биочипы

Биочип
Биочип
Argonne Laboratory/Flickr

Неотъемлемыми составляющими современной медицины и биологии являются биобанки – центры сбора, хранения и обработки различных типов биологических образцов – и биочиповые технологии, позволяющие исследовать свойства специфических биологических молекул. Сана Кагермазова, проектный менеджер Кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково», рассказывает о том, зачем нужны биобанки, как перестать зависеть от импорта в фармацевтике и кто развивает биочиповые технологии в России.

Сана Кагермазова, Фото: Sk.ru

Биобанки для исследований и клинической медицины

Прогресс биотехнологий, или «биотехнологическая революция», основан на целом ряде факторов: одним из важнейших из них является создание около 20 лет назад и последовательное развитие во всем мире сети биобанков, считает Сана Кагермазова.

«Биобанки являются важнейшим инфраструктурным звеном исследовательской работы не только на фундаментальном, но и на трансляционном, и клиническом этапах биомедицины, – подчеркивает эксперт «Сколково». – Ни компьютерное моделирование, ни эксперименты с модельными организмами никогда полностью не заменят работу ученых с биообразцами: никакой иной возможности разрабатывать лекарственные средства и методы диагностики просто не существует».

В зависимости от задач биобанки бывают исследовательскими и клиническими. Биообразцы в них должны быть собраны в соответствии с законом, этикой, с соблюдением всех требований, предъявляемых к пробоподготовке, транспортировке, лабораторной обработке и хранению, они должны быть максимально полно охарактеризованы и ассоциированы с максимально возможным объемом клинической и лабораторной информации. Исследовательские биобанки обеспечивают ученых материалом для активного ведения научной работы: биообразцами разных типов и форматов. Клинические – обеспечивают клиническую медицину, предоставляя другие биоматериалы – субстраты трансфузий, трансплантаций, клеточной терапии. 

По словам Саны Кагермазовой, главными непосредственными результатами работы биобанков являются идентификация функций генов, установление связей генов с заболеваниями, идентификация и валидация биомаркеров, новых терапевтических и диагностических мишеней. Кроме того, исследовательские биобанки позволяют радикально сократить время исследовательских этапов в ходе создания лекарственных средств (в том числе новых классов препаратов) и разработки методов лечения, диагностики, прогностики и мониторинга заболеваний. В то же время клинические биобанки способствуют глубокому внедрению в клиническую практику высокотехнологичных методов лечения заболеваний.

Биобанки различаются по профилю работы (популяционные биобанки, биобанки различных заболеваний и групп заболеваний, смешанные), по принципам подчинения, по назначению, по принципам организации, по уровню (институтские, региональные, национальные), по объему, по форматам хранения биообразцов, и по некоторым другим параметрам.

«Существуют специализированные биобанки, вовлеченные в исследования, направленные на создание новых технологий судебной медицины: например, на разработку методов сбора, хранения, лабораторной обработки и анализа биообразцов для генетической экспертизы, – рассказывает о специфике хранилищ биологических материалов эксперт «Сколково». – Существуют и биобанки, работа которых направлена на исследование эффективности вакцинации, мониторинга инфекционной заболеваемости, оценки состояния популяционного иммунитета для определения риска и степени эпидемиологической опасности в разных регионах. В нашей стране этой очень важной работой занимается биобанк знаменитого НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи в Москве».

Исследовательские и клинические биобанки – это ключевой инструмент прогресса современных биологии и медицины в целом, в том числе создания лекарственных средств и методов диагностики, убеждена Сана Кагермазова.

Биобанки в России и в мире

В мире работают сотни биобанков. Как отмечает эксперт «Сколково», больше всего биобанков находится в Северной Америке и Европе, что соответствует расположению ключевых фармацевтических и биотехнологических компаний, использующих услуги и ресурсы биобанков.

«К сожалению, Россия пока отстаёт от остального мира в области биотехнологий: большинство продающихся в России лекарств и используемых диагностических систем разработаны и произведены за рубежом, – констатирует Сана Кагермазова. – До относительно недавнего времени в России было очень мало настоящих биобанков, потом они начали появляться: создаваться с нуля, формироваться из имеющихся в научно-клинических центрах и институтах коллекций биообразцов».

Большую надежду на развитие в России биотехнологий внушает рост числа действующих биобанков в нашей стране. Собственные биобанки позволят снизить зависимость от импорта. Не менее важным является и участие всех биобанков в международном сотрудничестве: в конце концов, у болезней нет границ, отмечает эксперт.

На международном уровне техническую, юридическую, этическую экспертизу и контроль биобанков осуществляет Международное общество для биологических и экологических хранилищ – ISBER (International society for biological and environmental repositories). Проводником идей и методологии ISBER в России является резидент «Сколково» компания «Национальный биосервис». По словам Саны Кагермазовой, несмотря на сложность внедрения правил, принципы мягкого регулирования через ISO и аккредитацию биобанков все же находят своих адептов.

Биочиповые технологии

Ещё одним существенным фактором прогресса биотехнологий являются биочиповые технологии (также называемые микрочиповые, микроматричные, и т.д.). С конца ХХ века микрочипы самого разного дизайна начали входить в арсенал технологий, используемых в научных биомедицинских лабораториях, а затем пришли и в диагностическую практику. Биочипы представляют собой чувствительный, высокоспецифичный, достоверный и быстрый метод исследования.

«Без биологических микрочипов производительность научных исследований и клинической диагностики упала бы, без преувеличения, на порядки. Одним из пионеров данной отрасли биотехнологий во всём мире признан наш соотечественник академик Андрей Мирзабеков, много лет руководивший Институтом молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта (ИМБ РАН) в Москве и слишком рано, к сожалению, ушедший из жизни», – рассказывает о технологии Сана Кагермазова.

Сегодня в разных странах производятся сотни типов биологических микрочипов самого разного дизайна и назначения: ДНКовые, РНКовые, белковые, клеточные, тканевые. В Москве их разрабатывают ИМБ РАН и его дочерняя компания ООО «БИОЧИП-ИМБ», Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова. В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде – Центр микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Институт аналитического приборостроения РАН, ГК «Люмэкс», резидент «Сколково» – компания «Национальный БиоСервис».

«Работают в этой области и некоторые другие институты и компании», – уточняет эксперт. Сана Кагермазова также выразила надежду на то, что биочиповые технологии будут развиваться в России.

Среди резидентов «Сколково» биобанками и биочипами напрямую занимаются уже упомянутая компания «Национальный биосервис», которая недавно открыла на территории Инновационного центра первый в России широкопрофильный исследовательский биобанк, компания «Семиотик», специализирующаяся на микрочипах для определения специфических иммуноглобулинов крови и «Биочип», занимающаяся разработкой тест-систем для иммуноцитохимического исследования.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Владимир Путин и Дмитрий Песков
Кремль опроверг оценку работы губернаторов по итогам явки на выборах
Михаил Державин
Скончался Михаил Державин
Минюст США.
Компанию «России сегодня» объявили иноагентом в США
Всемирный банк
ВБ изменил годовой прогноз роста экономики РФ
Социологический опрос
Две трети россиян признали существование у РФ врагов
13:17 Песков отказался комментировать присвоение площади в США имени Немцова
12:59 Медведев сменил главу Госфильмофонда после жалобы Михалкова и Бондарчука
12:43 Компанию «России сегодня» объявили иноагентом в США
12:39 Эквадор решил выселить Ассанжа из посольства
12:14 Кремль опроверг оценку работы губернаторов по итогам явки на выборах

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Алексей Толстой
Алексей Николаевич Толстой
10 января 1883 года родился писатель Алексей Толстой.
12:09 Володин подсчитал сэкономленные на депутатах деньги
12:06 Завершилась реставрация Большого восточного окна Йоркского собора
11:38 Стоимость акций Kodak удвоилась после запуска криптовалюты
11:15 В Молдавии запретили российские телепередачи
11:03 Ангарскому маньяку зачитали обвинение в еще 60 убийствах
10:40 Всемирный банк изменил годовой прогноз роста экономики РФ
10:40 Успешно отлиты первые сегменты главного зеркала Чрезвычайно Большого Телескопа
10:35 Две трети россиян признали существование у РФ врагов
10:29 Легендарный оперный бас Александр Ведерников умер в возрасте 90 лет
10:11 СМИ назвали имя пресс-секретаря штаба Путина
10:06 Россияне успели потратить почти 1 трлн рублей с начала года
09:54 В Вашингтоне появится площадь имени Немцова
09:46 Скончался Михаил Державин
09:37 Минтруд позволил чиновникам не показывать криптовалютные доходы
09:35 СМИ узнали детали реформы спецподразделений Росгвардии
09:34 АП привлечет внимание к выборам президента селфи и играми
09:21 СМИ узнали о создании «антироссийской» ядерной боеголовки США
09:09 В США отменили решение Трампа о детях-мигрантах
08:52 Южнокорейский президент заявил о готовности к встрече с лидером КНДР
08:42 Минобороны РФ установило район запуска атаковавших Хмеймим дронов
08:31 Посольство РФ в США осудило попытки вмешаться в выборы
09.01 21:01 МИД Турции вызвал российского посла из-за действий сирийской армии
09.01 20:47 Путин лично откроет московский предвыборный штаб
09.01 20:37 Аркадий Волож купил гражданство Мальты
09.01 20:21 Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории
09.01 20:06 Свидетель обвинения по делу Никиты Белых решил изменить показания
09.01 19:47 CAS получил апелляцию Мутко и 42 спортсменов на отстранение от Олимпиады
09.01 19:24 Медведев уволил Огородову с должности замминистра образования
09.01 19:24 Тысячи туристов застряли на курорте в Альпах
09.01 19:07 СМИ назвали заинтересовавших ФИФА в связи с допингом российских футболистов
09.01 18:58 Минприроды предложило ввести утилизационный сбор на пепельницы
09.01 18:42 ПФР объяснил отказы в страховой пенсии в 2017 году
09.01 18:39 Против главы чеченского «Мемориала» завели дело о хранении наркотиков
09.01 18:18 Названы регионы с самыми подозрительными госзакупками
09.01 18:14 МИД РФ счел кощунством латвийский закон о статусе участников Второй мировой
09.01 17:57 Глава ЦИК удивилась реакции ЕС на недопуск Навального к выборам
09.01 17:48 Штатные места сокращенных гаишников получит Росгвардия
09.01 17:33 Самолет ВМС США заметили между Хмеймимом и Тартусом при атаке дронов
09.01 17:30 Саакашвили придет в СБУ на допрос
09.01 17:10 Избирательный штаб Путина разместится в Гостином дворе
09.01 17:04 МВД подтвердило сокращение 10 тысяч гаишников
09.01 17:02 Трампа подловили на незнании слов американского гимна
09.01 16:55 Нефть Urals подорожала за год на четверть
09.01 16:46 В Тюмени задержали подозреваемого в поджоге многоэтажки
09.01 16:37 Кабмин утвердил четыре плана мероприятий по цифровой экономике
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.