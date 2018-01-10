Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
10 января 2018, среда, 19:55
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Глава штаба Собчак попросил поддержки у тюменских геев, лесбиянок и трансгендеров
Обвиняемый в поджоге дома на Олимпийской тюменец взят под стражу
5155 тюменцев заболели ОРВИ за первую неделю 2018 года
Голосование в «Одноклассниках» повлияло на новогодний рейтинг Первого канала в России
Путин пообещал сохранить бесплатное высшее образование в России
Погибший при пожаре в доме по улице Олимпийской спасал жизнь соседа-поджигателя
Погибший при пожаре в доме по улице Олимпийской тюменец спасал жизнь соседа-поджигателя
Миллионы жителей России получили подарки к Новому году в «Одноклассниках»
#ЖКХ
Из фундамента детского сада бьют фонтаны воды, родители боятся за детей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
10 января 2018, 18:00

Топ новостей 10 января

В.Путин на встрече
В.Путин на встрече
kremlin.ru

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин открыл свой предвыборный штаб, умер актер Михаил Державин, а Минтруд разрешил чиновникам не рассказывать о сбережениях в криптовалюте.

Путин приехал на открытие своего предвыборного штаба

Владимир Путин открыл свой предвыборный штаб в Москве. У штаба будет три сопредседателя: руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и глава Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Путин заявил, что работа штаба не должна на быть формальной, иначе она станет неэффективной.

Между тем СМИ сообщили, что Кремль предложил регионам организовать на избирательных участках в день выборов президента конкурсы и игры. Участники конкурса «Фото на выборах», сделав фото на участке и выложив его в соцсети, смогут выиграть iPhone или iPad. «Большие семейные игры» предложено провести для тех, кто придет с детьми. В Кремле, между тем, отказались связывать явку на предстоящих выборах с возможными заменами губернаторов.

Скончался Михаил Державин

Актер театра сатиры, народный артист России Михаил Державин скончался в результате продолжительной болезни на 82-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 января. Его похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Память актера могут увековечить в столице.

Минтруд позволил чиновникам не показывать криптовалютные доходы

Минтруд в рекомендациях по оформлению деклараций о доходах чиновников разрешил им не декларировать криптовалюту, ужесточив положение о подарках. Ведомство пояснило, что пока в законе статус криптовалюты и контроль за ней не определены. Госдума же намерена принять закон об ответственности за уход от налогов посредством криптовалюты.

Компанию «России сегодня» объявили иноагентом в США

Минюст США выдал предписание компании RIA Global LLC, которая готовит материалы для агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иноагента, работающего в интересах России. Минюст полагает, что она контролируется МИА «Россия сегодня» из РФ.

Песков объяснил причину размещения С-400 в Севастополе

 
Ракетная установка С-400 / Фото: kap-yar.ru

Дмитрий Песков заявил, что появление системы С-400 «Триумф» в Севастополе является актом «принятия российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности», которое «не должно восприниматься как угроза кому-либо». По его словам, Россия обладает «полным суверенным правом» на размещение собственных вооружений на собственной же территории.

Всемирный банк изменил годовой прогноз роста экономики РФ

Всемирный банк заявил,что считает возможным рост ВВП России в 2018 году на 1,7%. Ранее предполагалось, что он не превысит 1,4%. Ожидания обусловлены явными успехами экономики РФ в процессе адаптации к новым мировым ценам на нефть, благоприятной кредитно-денежной политикой российских властей и низким уровнем инфляции.

Толстой перечислил критерии признания блогеров иноагентами

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что СМИ-иноагентом может быть признан блогер-трехтысячник, получающий деньги от иностранного правительства при наличии доказательств. «Речь идет о физических лицах, которые осуществляют деятельность как СМИ, в том числе это могут быть блогеры - при наличии доказанного иностранного финансирования и признаков, которые приравнивают его к СМИ-иноагентам. То есть если он получает деньги не от частного лица, а от иностранного государства», — пояснил он. 

В Вашингтоне появится площадь имени Немцова

 
Вашингтон. Вид города / pixabay.com

Городской совет Вашингтона в первом чтении единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. Посол РФ заявил, что Москва будет довольна любым названием улицы. В Кремле эту тему обсуждать отказались.

Две трети россиян признали существование у РФ врагов

 
Подводная лодка / pixabay.com

66% опрошенных россиян уверены, что у РФ есть враги. Главным противником России 68% опрошенных считают США, 29% — Украину, 14% — страны ЕС, бывшие союзные республики СССР (10%) и Польшу (8%). «Наша страна окружена врагами со всех сторон», — считают 23% участников опроса. Однако самыми опасными врагами 21% опрошенных считает «внутренних врагов».

В Петербурге курсанта военной академии обвинили в подготовке теракта

ФСБ обвинила курсанта Военной академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова в подготовке теракта на одной из площадей Санкт-Петербурга. У него нашли записи с планами якобы захватить оружейную комнату и казарму, поджечь ее и забаррикадировать входы и выходы из помещения. Также ФСБ считает, что Осипов хотел подложить под тележку с мороженым на одной из площадей взрывное устройство, а также совершить самоподрыв. Курсант отрицает наличие таких планов, заявляя, что сам хотел бороться с терроризмом.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин сдает документы в ЦИК
Путин приехал на открытие своего предвыборного штаба
Михаил Державин
Михаила Державина похоронят 15 января
Петр Толстой, вице-спикер Госдумы
Толстой перечислил критерии признания блогеров иноагентами
Криптовалюта
Госдума предотвратит уход от налогов через криптовалюты
Ричарда Макларен, глава комиссии WADA
Хакеры рассказали об истинных целях комиссии Макларена
19:30 СМИ узнали о планах по созданию крупнейшего страховщика России
19:06 Уоррен Баффетт отказался от инвестиций в криптовалюты
18:34 ЦИК одобрил только двух самовыдвиженцев в президенты
18:07 В расписаниях аэропортов столицы появились вылеты в Каир
17:28 Путин пообещал на полгода ускорить повышение МРОТ

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Алексей Толстой
Алексей Николаевич Толстой
10 января 1883 года родился писатель Алексей Толстой.
17:08 Путин приехал на открытие своего предвыборного штаба
17:06 Хакеры рассказали об истинных целях комиссии Макларена
16:34 Путин анонсировал изменения в системе ЕГЭ
16:29 Толстой перечислил критерии признания блогеров иноагентами
16:06 Путин встретится со школьниками и главами печатных СМИ
15:34 На Черноморском флоте рассказали о столкновении кораблей
15:21 Госдума предотвратит уход от налогов через криптовалюты
15:16 На острове Ява нашли безголовую статую священного быка
15:02 Резервный фонд прекратит существование с 1 февраля
14:52 ФСО нашла «похитителя» карточек думской фракции ЛДПР
14:22 В Петербурге курсанта военной академии обвинили в подготовке теракта
13:57 Михаила Державина похоронят 15 января
13:54 Чиновникам разрешили не показывать доходы в криптовалюте из-за ее статуса
13:44 «Яндекс» отделился от своих медиасервисов
13:39 Песков объяснил причину размещения С-400 в Севастополе
13:38 Из-за повышения температуры зеленые морские черепахи теряют самцов
13:17 Песков отказался комментировать присвоение площади в США имени Немцова
12:59 Медведев сменил главу Госфильмофонда после жалобы Михалкова и Бондарчука
12:43 Компанию «России сегодня» объявили иноагентом в США
12:39 Эквадор решил выселить Ассанжа из посольства
12:14 Кремль опроверг оценку работы губернаторов по итогам явки на выборах
12:09 Володин подсчитал сэкономленные на депутатах деньги
12:06 Завершилась реставрация Большого восточного окна Йоркского собора
11:38 Стоимость акций Kodak удвоилась после запуска криптовалюты
11:15 В Молдавии запретили российские телепередачи
11:03 Ангарскому маньяку зачитали обвинение в еще 60 убийствах
10:40 Всемирный банк изменил годовой прогноз роста экономики РФ
10:40 Успешно отлиты первые сегменты главного зеркала Чрезвычайно Большого Телескопа
10:35 Две трети россиян признали существование у РФ врагов
10:29 Легендарный оперный бас Александр Ведерников умер в возрасте 90 лет
10:11 СМИ назвали имя пресс-секретаря штаба Путина
10:06 Россияне успели потратить почти 1 трлн рублей с начала года
09:54 В Вашингтоне появится площадь имени Немцова
09:46 Скончался Михаил Державин
09:37 Минтруд позволил чиновникам не показывать криптовалютные доходы
09:35 СМИ узнали детали реформы спецподразделений Росгвардии
09:34 АП привлечет внимание к выборам президента селфи и играми
09:21 СМИ узнали о создании «антироссийской» ядерной боеголовки США
09:09 В США отменили решение Трампа о детях-мигрантах
08:52 Южнокорейский президент заявил о готовности к встрече с лидером КНДР
08:42 Минобороны РФ установило район запуска атаковавших Хмеймим дронов
08:31 Посольство РФ в США осудило попытки вмешаться в выборы
09.01 21:01 МИД Турции вызвал российского посла из-за действий сирийской армии
09.01 20:47 Путин лично откроет московский предвыборный штаб
09.01 20:37 Аркадий Волож купил гражданство Мальты
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.