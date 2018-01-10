Топ новостей 10 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин открыл свой предвыборный штаб, умер актер Михаил Державин, а Минтруд разрешил чиновникам не рассказывать о сбережениях в криптовалюте.

Владимир Путин открыл свой предвыборный штаб в Москве. У штаба будет три сопредседателя: руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и глава Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Путин заявил, что работа штаба не должна на быть формальной, иначе она станет неэффективной.

Между тем СМИ сообщили, что Кремль предложил регионам организовать на избирательных участках в день выборов президента конкурсы и игры. Участники конкурса «Фото на выборах», сделав фото на участке и выложив его в соцсети, смогут выиграть iPhone или iPad. «Большие семейные игры» предложено провести для тех, кто придет с детьми. В Кремле, между тем, отказались связывать явку на предстоящих выборах с возможными заменами губернаторов.

Актер театра сатиры, народный артист России Михаил Державин скончался в результате продолжительной болезни на 82-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 января. Его похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Память актера могут увековечить в столице.

Умер Михаил Державин. Народный артист создал большое количество запоминающихся образов в кино — он сыграл в более чем 40 кинокартинах pic.twitter.com/xZiKJ3q5aQ — РБК (@ru_rbc) 10 января 2018 г.

Минтруд в рекомендациях по оформлению деклараций о доходах чиновников разрешил им не декларировать криптовалюту, ужесточив положение о подарках. Ведомство пояснило, что пока в законе статус криптовалюты и контроль за ней не определены. Госдума же намерена принять закон об ответственности за уход от налогов посредством криптовалюты.

Новости технологий. Российским чиновникам разрешили не включать криптовалюты в справку о доходах. https://t.co/VdJXem7hz7 pic.twitter.com/i4ymc6VKy0 — Лентач (@oldLentach) 10 января 2018 г.

Минюст США выдал предписание компании RIA Global LLC, которая готовит материалы для агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иноагента, работающего в интересах России. Минюст полагает, что она контролируется МИА «Россия сегодня» из РФ.

Ракетная установка С-400 / Фото: kap-yar.ru

Дмитрий Песков заявил, что появление системы С-400 «Триумф» в Севастополе является актом «принятия российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности», которое «не должно восприниматься как угроза кому-либо». По его словам, Россия обладает «полным суверенным правом» на размещение собственных вооружений на собственной же территории.

Всемирный банк заявил,что считает возможным рост ВВП России в 2018 году на 1,7%. Ранее предполагалось, что он не превысит 1,4%. Ожидания обусловлены явными успехами экономики РФ в процессе адаптации к новым мировым ценам на нефть, благоприятной кредитно-денежной политикой российских властей и низким уровнем инфляции.

ВШЭ: Экономика России продолжает жить в «режиме сырьевой трубы»: https://t.co/ozBPihMnM1 — Владислав Наганов (@naganoff_ru) 10 января 2018 г.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что СМИ-иноагентом может быть признан блогер-трехтысячник, получающий деньги от иностранного правительства при наличии доказательств. «Речь идет о физических лицах, которые осуществляют деятельность как СМИ, в том числе это могут быть блогеры - при наличии доказанного иностранного финансирования и признаков, которые приравнивают его к СМИ-иноагентам. То есть если он получает деньги не от частного лица, а от иностранного государства», — пояснил он.

Вашингтон. Вид города / pixabay.com

Городской совет Вашингтона в первом чтении единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. Посол РФ заявил, что Москва будет довольна любым названием улицы. В Кремле эту тему обсуждать отказались.

На первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. pic.twitter.com/KMsZp9p9s9 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 9 января 2018 г.

Отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России. Переименование вступит в силу к 27 февраля. pic.twitter.com/irZu11AKPz — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 9 января 2018 г.

Подводная лодка / pixabay.com

66% опрошенных россиян уверены, что у РФ есть враги. Главным противником России 68% опрошенных считают США, 29% — Украину, 14% — страны ЕС, бывшие союзные республики СССР (10%) и Польшу (8%). «Наша страна окружена врагами со всех сторон», — считают 23% участников опроса. Однако самыми опасными врагами 21% опрошенных считает «внутренних врагов».

Грузия, Литва, Латвия и Эстония - сразу после «главных врагов». For the record - всё население этих стран меньше, чем население Москвы.☺️ — Alexander (@avaza1972) 10 января 2018 г.

ФСБ обвинила курсанта Военной академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова в подготовке теракта на одной из площадей Санкт-Петербурга. У него нашли записи с планами якобы захватить оружейную комнату и казарму, поджечь ее и забаррикадировать входы и выходы из помещения. Также ФСБ считает, что Осипов хотел подложить под тележку с мороженым на одной из площадей взрывное устройство, а также совершить самоподрыв. Курсант отрицает наличие таких планов, заявляя, что сам хотел бороться с терроризмом.