Обращение «К мировой общественности» — первый правозащитный документ Самиздата, апеллировавший непосредственно к советскому и международному общественному мнению. Даже формально он не был адресован ни советским партийным и государственным инстанциям, ни советской прессе. В обществе, где десятилетиями пропагандой и репрессиями насаждался изоляционизм, сама идея такого обращения была невероятно новой.

Обращение описывает атмосферу беззакония на «процессе четырех» и вокруг него, призывает всех «в ком жива совесть и достаточно смелости» потребовать: «публичного осуждения этого позорного процесса и наказания виновных, <…> освобождения подсудимых <…>, повторного разбирательства с соблюдением всех правовых норм и в присутствии международных наблюдателей».

Авторы обращения, Лариса Богораз и Павел Литвинов, открыто передали его иностранным журналистам 11.01.1968, за день до вынесения приговора Александру Гинзбургу, Юрию Галанскову, Алексею Добровольскому и Вере Лашковой. Обращение стало сенсацией в мировых СМИ, благодаря передачам западного радио приобрело широкую известность внутри страны и инициировало беспрецедентную для СССР петиционную кампанию (под коллективными и индивидуальными письмами поставили подписи около 700 человек) – самый массовый протест советской интеллигенции за послесталинское тридцатилетие.

«Богораз и Литвинов почувствовали назревшую потребность советской общественности самоопределиться, они прикоснулись к душе этой общественности и она зазвучала. На авторов обрушились потоком письма буквально со всех концов Советского Союза и от всех категорий населения. Людям явно надоело бояться» (из воспоминаний Петра Григоренко).

На обращение начали откликаться (Бограз и Литвинов не только подписали письмо, но и поставили адреса), многие солидаризировались с авторами (нередко тем, кто поддержал обращение, самим предстояло стать правозащитниками).

Из писем-откликов Литвинов вместе с Андреем Амальриком составили сборник, изданный позднее на английском, немецком и голландском языках.

После обращения «К мировой общественности» Лариса Богораз и Павел Литвинов становятся самыми известными участниками движения за права человека в СССР. Предложенная ими формула адресации сформировала традицию, она неоднократно воспроизводится в правозащитных письмах 1970-1980-х гг. Приведем два примера, они выбраны навскидку из десятков упоминаний этих слов в «Хронике текущих событий». В выпуске 48 (1978) «Елена Боннер и Андрей Сахаров вновь обратились к мировой общественности» (цитируется по рукописи научного издания «Хроники»), в последнем выпуске 65 (подготовлен в 1983, но не вышел в свет) аннотирована петиция из Эстонии, которая так и озаглавлена «Обращение к мировой общественности» (кстати, это не единственный случай прямого воспроизведения заголовка). Стоит добавить, что само словосочетание «к мировой общественности», по-видимому, не было изобретением авторов «Обращения», а было взято ими из лексикона советских СМИ.

Текст обращения распространялся в Самиздате, его краткое изложение появилось в первом выпуске «Хроники» (30 апреля 1968). Обращение было включено в сборник «Процесс четырех» (напечатан за границей на русском и английском языках). Распространение обращения инкриминировалось как минимум на одном политическом суде - дело Револьта Пименова и Бориса Вайля (1970).

На сайте «Мемориала» размещен документальный очерк о «процессе четырех», подготовленный исследовательской программой «История инакомыслия в СССР». В этом очерке опубликован текст обращения «К мировой общественности», там же можно увидеть его машинописный экземпляр из архива «Мемориала».

Автор — историк («Мемориал»).