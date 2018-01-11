Ряд крупных компаний объявил о намерении создать собственную криптовалюту, причем в некоторых случаях после новости о появлении собственной криптовалюты акции компании начали быстро расти в цене. В частности, акции Kodak подорожали более чем вдвое.

О запуске собственного блокчейн-проекта Kodak объявил в пресс-релизе, размешенном на сайте компании. Напомним, эта компания, долгое время остававшаяся лидером в производстве фото- и кинопленки, в конце 1990-х начала терять прибыль, так как не стала переключаться на цифровую фотографию.

Как передает программа «Вести» телеканала «Россия 1», после этого цена акций Kodak на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла более чем на 120%. .

Кроме того, стало известно о намерениях компании Telegram создать собственный блокчей-проект с собственной криптовалютой. Это следует из плана по развитию компании, с копией которого удалось ознакомиться газете «Ведомости». Позже журналисты издания получили от своего источникам подтверждение подлинности документа.

Поговорить с «Полит.ру» о причинах интереса компаний к созданию собственных криптовалют и даже блокчейн-платформ, а также о том, какую именно выгоду и кому может принести использование подобной криптовалюты, согласился Константин Корищенко, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

Константин Корищенко

«В декабре 2017 года одна из компаний, которая занимается продажей кофе и сопутствующих продуктов, добавила в свое название слово «блокчейн», и ее акции на следующий день подскочили. Хотя ничего другого эта компания больше не сделала. То есть на популярности, на так называемом «хайпе» можно получить определенные выгоды даже от таких действий – которые, по большому счету, ни к криптовалютам, ни к технологиям блокчейн отношения не имеют.

Если же говорить о Kodak и объявлении этой компании о создании проекта KODAKOne, то чтобы оценить, почему акции компании так резко выросли в цене, надо посмотреть, в чем суть этого проекта, что именно им предлагается. А предлагается ни много ни мало сервис, который будет давать возможность распространять по Сети так называемые авторские фотографии.

Сейчас если вы опубликуете в Сети какую-то хорошую фотографию и ее скопирует другой сайт, то доказать, что это фотография ваша, а не другого сайта, будет достаточно сложно. По крайней мере, это потребует значительных усилий. А если вы будете использовать сервис, который предлагает Kodak, то в результате будет создаваться архив авторских фотографий, с помощью которого можно будет легко доказать авторство. Собственно, этот проект будет создавать стоимость цифровых фотографий.

Проект действительно хорош, востребован; он идет по тому же пути, по которому идут технологии блокчейна, и если Kodak этот проект реализует, для него это будет большим достижением в развитии бизнеса», – сказал Константин Корищенко.

Говоря в связи с этим о перспективах компании Telegram, которая, по данным источников газеты «Ведомости», также намеревается создать собственный блокчейн-проект с собственной криптовалютой, эксперт уточнил, что принципиально важно, будет ли проект вообще реализован и окажется ли востребован.

Оборудование для добычи криптовалюты / pixabay.com

«Вопрос не в том, чтобы сделать подобного рода объявление, а в том, чтобы тот проект, который стоит за подобным объявлением, был востребован рынком. Это во-первых; а во-вторых – вопрос в том, чтобы проект был реализован. Потому что все эти «объявления» делаются скорее по принципу «покупай слух – продавай факт». Ну, если Telegram все же реализует свой проект, тот будет востребован – если будет соответствовать интересам рынка», – сказал Константин Корищенко.

Он обратил внимание на то обстоятельство, что криптовалюты, на теме появления которых часто сосредотачивается пресса, не являются главным в истории с новыми проектами Kodak и Telegram , а только возникают в связи с ним. Кроме того, подчеркнул эксперт, что речь идет именно о проекте, а не блокчейн-платформе, как пишут некоторые СМИ.

«Криптовалюты к процессу, о котором мы говорим, имеют отношение непрямое, что называется – по касательной. Речь идет о так называемых блокчейн-проектах, то есть реализации определенных бизнес-идей с использованием технологии блокчейн. А внутри той или иной технологии блокчейн чаще всего присутствует тот или иной механизм, который или впрямую является криптовалютой, либо похож на нее. Криптовалюта на сегодняшний день – ни что иное, как определенная форма цифровой подписи.

Скрепленная подпись на документе / pixabay.com

Понятно, что если вы хотите подтверждать аутентичность чего бы то ни было, вам нужно применять какой-то из механизмов цифровой подписи. Поэтому «криптовалюта», которая в этой ситуации присутствует – это, если хотите, побочный эффект.

И надо сказать, что речь идет именно о создании блокчейн-проектов, а не блокчейн-платформ. Блокчейн-платформа – это очень сложная и дорогостоящая конструкция. А то, чем занимается Kodak и, видимо, будет заниматься Telegram, – это формирование, реализация блокчейн-проектов на какой-то платформе. На сегодня большая часть проектов реализуется на платформе эфира (также известен как эфириум – прим.ред.), на базе блокчейна эфира.

Приведу пример, чтобы стало легче различать, что в этом случаев является фундаментом, а что – надстройкой. Есть популярная игра, в которой существует возможность создавать различные предметы, конструируя их из блоков. Так вот сама компания, которая это производит, – это платформа. А конкретная ее игра – это проект», – объяснил Константин Корищенко.