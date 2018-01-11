Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
11 января 2018, четверг, 13:31
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Прокуратура Тюменской области подвела итоги работы за 2017 год
51 860 россиян признаны банкротами за 2 года
51 860 россиян признаны банкротами с 2016 по 2017 годы
На трассе Курган-Тюмень поймали мужчину с фальшивыми автомобильными правами
Мужчина с фальшивыми водительскими правами задержан на трассе Курган-Тюмень
Новые комбо-наборы в «Меццо Пицца»
Молодой человек разыскивается в Тюменской области (ФОТО)
Семейная ссора могла стать причиной пожара на улице Олимпийской в Тюмени
Тюменские школьники окунулись в студенческую жизнь на несколько дней (ФОТО)
Пьяного сотрудника ГИБДД задержали в Тюмени
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
11 января 2018, 10:05
Великобритания Тереза Мэй
Анна Сакоян

Британия: косметические перестановки в правительстве

Тереза Мэй на пресс-конференции
Тереза Мэй на пресс-конференции
flickr.com

СМИ обсуждают кадровые перестановки в правительстве премьер-министра Британии Терезы Мэй. Обсуждение преимущественно сводится к критике результатов, которые оказались слишком невзрачными на фоне предшествовавших разговоров. По итогам объявленных в понедельник изменений, перестановки не коснулись ключевых фигур кабинета. Большинству комментаторов это дало повод расценить эту историю как провал.

Перестановки, пишет Telegraph, - это всегда беспорядок. Представление, будто бывают кабинеты с едиными целями и стратегиями, - это выдумка политтехнологов, предназначенная для тех журналистов. В действительности любая кадровая перетасовка — это попытка премьер-министра привести в равновесие многочисленные конкурирующие факторы, в том числе компетентность, характер, политическое соотношение сил в партии и парламенте. Если процесс проходит успешно, то потом вокруг нового кабинета возникает миф о его единстве и целеустремленности.

Перестановки, которые Мэй проводила в понедельник, получились беспорядочными, но в этом они мало отличаются от большинства предшествующих. В свое время премьер-министр Тони Блэр вообще забыл назначить одного министра. А премьер-министр Гордон Браун занимался изобретением новых должностей. Наконец, премьер-министру Дэвиду Кэмерону как-то раз пришлось назначить одного министра только потому, что помощник преждевременно выпустил пресс-релиз о якобы состоявшемся назначении.

Проблема с новым кабинетом Мэй состоит в том, что даже если бы всё прошло гладко, вокруг него было бы необычайно трудно построить рассказ о единодушии. Некоторые особо преданные сторонники пытаются представить события как борьбу Мэй за более радикальные реформы. Но в такую картину плохо вписывается то, что некоторые совсем не радикальные представители кабинета остаются на местах. И вовсе не вписывается то, что правительство не может позволить себе ни особой динамичности, ни радикальности, когда у него нет ни денег, ни надлежащего партийного преобладания в парламенте.

 
Парламент Великобритании / flickr.com

К перестановкам, пишет Politico, готовились не один месяц. Но когда пришло время, выяснилось, что по крайней мере ключевые министры незаменимы. В частности, это касается министра иностранных дел Бориса Джонсона, который систематически противоречил и мешал Мэй, но в итоге остался на своем месте. В результате премьер-министру пришлось довольствоваться сугубо косметическими изменениями, ничего не изменив по существу. Таким образом, следует признать, что попытка насаждения политических приоритетов увенчалась неудачей.

Кроме того, результат перестановок показал, насколько слабым сейчас стало влияние Мэй. Например, она попробовала переместить своею бывшую союзницу Джастину Грининг из сферы образования в сферу трудоустройства и пенсий, а Грининг отказалась от новой должности и вообще ушла из правительства. Грининг проявляла нежелание менять сферу компетенций еще при Кэмероне, когда он перевел ее из сферы транспорта в сферу международного развития, но тогда ее все же удалось уговорить. Уход Грининг особенно плох тем, что в свое время она была сильной сторонницей кампании за то, чтобы остаться в составе ЕС. Теперь она может войти в ряды противников «жесткого сценария» отделения от ЕС, которым пытается манипулировать Мэй.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин
Рейтинг доверия Путину достиг годового максимума
Мевлют Алтынташ
В Турции арестован предполагаемый соучастник убийства Андрея Карлова
Банк «Открытие»
ЦБ завел дело из-за нарушений при покупке банка «Открытие»
Офис WADA
WADA ответило на обвинения хакеров
Фото: Сергей Михеев/Коммерсантъ
Замначальника «Матросской тишины» уволили из-за VIP-камер
13:21 В России выросло число противников геев и абортов
13:03 Сбербанк открыл лабораторию по исследованию блокчейна
12:58 МИД ФРГ предложил снять часть санкций против России за ввод миротворцев
12:40 Экс-министр обороны Польши возглавил расследование крушения самолета Качиньского
12:38 Минфин раскрыл объем закупки валюты по новой формуле

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Мария Васильчикова
Мария Васильчикова
11 января 1917 года родилась княжна Мария Васильчикова, автор «Берлинского дневника».
12:22 ЦБ завел дело из-за нарушений при покупке банка «Открытие»
12:21 Посольство РФ в США добилось лечения Виктора Бута
12:21 Некоторые райские птицы покрыты сверхчерными перьями
12:09 Захарова призвала американцев самих убедиться в безопасности России
12:01 Пользователей соцсетей обяжут помечать материалы СМИ-иноагентов
11:44 FT убрала упоминание о «российском Telegram» после возмущения Дурова
11:34 Выдвижение Грудинина вывело КПРФ на второе место в рейтинге партий
11:27 МИД России пригрозил Молдавии ответными мерами за запрет российских программ
11:16 Показатель доверия Путину достиг годового максимума
11:10 В Турции арестован предполагаемый соучастник убийства российского посла
10:54 Apple согласилась перенести данные китайских пользователей в КНР
10:51 WADA ответило на обвинения хакеров
10:37 Трамп сравнил сотрудничество с Россией и с Северной Кореей
10:33 СПЧ обратился в СКР из-за задержания главы чеченского «Мемориала»
10:27 Пассажиры древних китов рассказали о маршрутах их миграций
10:13 Биткоин за месяц подешевел более чем на 6 тысяч долларов
10:09 Силуанов назвал условие пополнения ФНБ в 2018 году
09:52 В день выборов-2018 в Москве пройдет референдум об объединении Марьино и Люблино
09:50 Замначальника «Матросской тишины» уволили из-за VIP-камер
09:34 Компания Дерипаски потребовала 26 млн долларов от экс-главы штаба Трампа
09:32 Прощание с Шаинским пройдет 16 января в Доме литераторов
09:18 Российская делегация отказалась ехать на январскую сессию ПАСЕ
09:12 Думу попросили разрешить посещение больных в реанимации
08:57 Британия отказала Ассанжу в дипломатическом статусе
08:38 Госдеп счел Россию опаснее Украины
08:21 ФБР создало опергруппу по «российскому делу»
08:03 Польша вновь назвала взрыв причиной крушения самолета Качиньского
10.01 21:16 Московский арбитраж отклонил иск «дочки» Siemens по турбинам
10.01 20:16 В Госдуму внесли поправки об увольнении за пьянство на работе в нерабочее время
10.01 19:30 СМИ узнали о планах по созданию крупнейшего страховщика России
10.01 19:06 Уоррен Баффетт отказался от инвестиций в криптовалюты
10.01 18:34 ЦИК одобрил только двух самовыдвиженцев в президенты
10.01 18:07 В расписаниях аэропортов столицы появились вылеты в Каир
10.01 17:28 Путин пообещал на полгода ускорить повышение МРОТ
10.01 17:08 Путин приехал на открытие своего предвыборного штаба
10.01 17:06 Хакеры рассказали об истинных целях комиссии Макларена
10.01 16:34 Путин анонсировал изменения в системе ЕГЭ
10.01 16:29 Толстой перечислил критерии признания блогеров иноагентами
10.01 16:06 Путин встретится со школьниками и главами печатных СМИ
10.01 15:34 На Черноморском флоте рассказали о столкновении кораблей
10.01 15:21 Госдума предотвратит уход от налогов через криптовалюты
10.01 15:16 На острове Ява нашли безголовую статую священного быка
10.01 15:02 Резервный фонд прекратит существование с 1 февраля
10.01 14:52 ФСО нашла «похитителя» карточек думской фракции ЛДПР
10.01 14:22 В Петербурге курсанта военной академии обвинили в подготовке теракта
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.