СМИ обсуждают кадровые перестановки в правительстве премьер-министра Британии Терезы Мэй. Обсуждение преимущественно сводится к критике результатов, которые оказались слишком невзрачными на фоне предшествовавших разговоров. По итогам объявленных в понедельник изменений, перестановки не коснулись ключевых фигур кабинета. Большинству комментаторов это дало повод расценить эту историю как провал.

Перестановки, пишет Telegraph, - это всегда беспорядок. Представление, будто бывают кабинеты с едиными целями и стратегиями, - это выдумка политтехнологов, предназначенная для тех журналистов. В действительности любая кадровая перетасовка — это попытка премьер-министра привести в равновесие многочисленные конкурирующие факторы, в том числе компетентность, характер, политическое соотношение сил в партии и парламенте. Если процесс проходит успешно, то потом вокруг нового кабинета возникает миф о его единстве и целеустремленности.

Перестановки, которые Мэй проводила в понедельник, получились беспорядочными, но в этом они мало отличаются от большинства предшествующих. В свое время премьер-министр Тони Блэр вообще забыл назначить одного министра. А премьер-министр Гордон Браун занимался изобретением новых должностей. Наконец, премьер-министру Дэвиду Кэмерону как-то раз пришлось назначить одного министра только потому, что помощник преждевременно выпустил пресс-релиз о якобы состоявшемся назначении.

Проблема с новым кабинетом Мэй состоит в том, что даже если бы всё прошло гладко, вокруг него было бы необычайно трудно построить рассказ о единодушии. Некоторые особо преданные сторонники пытаются представить события как борьбу Мэй за более радикальные реформы. Но в такую картину плохо вписывается то, что некоторые совсем не радикальные представители кабинета остаются на местах. И вовсе не вписывается то, что правительство не может позволить себе ни особой динамичности, ни радикальности, когда у него нет ни денег, ни надлежащего партийного преобладания в парламенте.

Парламент Великобритании / flickr.com

К перестановкам, пишет Politico, готовились не один месяц. Но когда пришло время, выяснилось, что по крайней мере ключевые министры незаменимы. В частности, это касается министра иностранных дел Бориса Джонсона, который систематически противоречил и мешал Мэй, но в итоге остался на своем месте. В результате премьер-министру пришлось довольствоваться сугубо косметическими изменениями, ничего не изменив по существу. Таким образом, следует признать, что попытка насаждения политических приоритетов увенчалась неудачей.

Кроме того, результат перестановок показал, насколько слабым сейчас стало влияние Мэй. Например, она попробовала переместить своею бывшую союзницу Джастину Грининг из сферы образования в сферу трудоустройства и пенсий, а Грининг отказалась от новой должности и вообще ушла из правительства. Грининг проявляла нежелание менять сферу компетенций еще при Кэмероне, когда он перевел ее из сферы транспорта в сферу международного развития, но тогда ее все же удалось уговорить. Уход Грининг особенно плох тем, что в свое время она была сильной сторонницей кампании за то, чтобы остаться в составе ЕС. Теперь она может войти в ряды противников «жесткого сценария» отделения от ЕС, которым пытается манипулировать Мэй.