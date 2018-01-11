Не успели россияне осмыслить новость об окончательном исчерпании Резервного фонда, как Антон Силуанов заявил, что с Фондом национального благосостояния расставаться никто не планирует и, более того, он будет только пополняться.

«В случае сохранения уровня цен и курсовых соотношений на уровне, который сложился на текущий момент, мы сможем не только не тратить резервы, но и пополнить объем средств ФНБ», — сказал министр финансов Антон Силуанов журналистам.

Минфин, напомним, накануне сообщил, что последние оставшиеся в Резервном фонде средства были потрачены еще в декабре 2017 года. Свыше $7,5 млрд, €6,5 млрд и 1 млрд фунтов стерлингов направили на покрытие дефицита бюджета.

Антон Силуанов отметил, что такое решение было запланированным. «Использование в 2017 году средств Резервного фонда на финансирование дефицита было запланировано в бюджете прошлого года. По итогам 2017 года нам удалось значительно сократить траты наших резервов: как средств Резервного фонда, так и ФНБ», — заявил министр. «Чистые траты резервов, вместо запланированных в бюджете 1707 млрд рублей, составили 930 млрд рублей», — сказал он.

Антон Силуанов Фото: Совет Федерации

С 1 февраля Резервный фонд официально перестанет существовать. Таким образом сейчас в России остался только один суверенный инвестиционный фонд — ФНБ.

По словам Силуанова, общий объем суверенных резервов РФ на начало 2018 года составил 4,595 трлн рублей или 5% ВВП. Не очень понятно из чего складывается эта цифра: по статистике самого Минфина, на 1 декабря 2017 года в ФНБ было чуть больше 3,9 трлн или 4,2% ВВП.

Абсолютного максимума размер ФНБ достиг в начале 2016 года (5,4 трлн рублей), относительного — в начале 2009 года, тогда в ФНБ находилось 7,7% ВВП.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были образованы в начале 2008 года путем разделения Стабилизационного фонда. Предполагалось, что Резервный фонд сможет помочь правительству сохранить сбалансированный бюджет в случае резкого и непродолжительного снижения цен на нефть, а ФНБ станет гарантом устойчивости пенсионной системы. Поэтому средства Резервного фонда вкладывались в наиболее ликвидные бумаги, главным образом в долговые обязательства развитых стран, а ФНБ должен был инвестироваться в куда более сложные, но, потенциально, доходные проекты.

Резервный фонд действительно был потрачен по назначению: сначала его размер он резко сократился в результате кризиса 2008-2009 гг., теперь его окончательно уничтожил кризис, начавшийся в 2014 году.

Чертов мост. БАМ Lupus-sapiens/Wikimedia Commons

Ситуация с ФНБ сложнее. Правительство иногда находит достаточно странные методы его инвестирования. Например, именно за счет средств ФНБ был выдан кредит правительству Виктора Януковича в конце 2013 года, накануне его свержения. Вернуть долг пока не удается. Также средства ФНБ активно вкладываются внутри страны в так называемые инфраструктурные проекты (строительство АЭС, модернизация БАМа и т.д.) — но под сомнение часто ставится не то что их окупаемость в будущем, но даже их целесообразность.

Пока что нераспределенными в ФНБ остается примерно 2,2 трлн рублей — их можно снять со счетов в любой момент или направить на какой-то проект.