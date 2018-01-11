Власти города Нью-Йорка подали в суд на несколько крупнейших нефтяных компаний, обвинив их в том, что они делают изрядный вклад в глобальное потепление. Речь идет о компаниях BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil и Royal Dutch Shell. Претензии оцениваются в «миллиарды долларов», и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объяснил, что будут приниматься меры для защиты горожан от эффектов изменения климата.

Этот иск, комментирует Financial Times, - новый фактор давления на нефтегазовые компании, которые уже столкнулись с проблемами в виде придирок инвесторов, увлекшихся темой глобального потепления. Те же пять компаний сейчас выступают ответчиками по ряду дел в Калифорнии — там на них подали в суд несколько городов и графств. Exxon в связи с этим уже пожаловалась на злоупотребление практиками правосудия, потому что главная цель этих исков, по ее версии, - это лишить компании права голоса в полемике о глобальном потеплении и выработке соответствующей стратегии.

Билл Де Блазио Фото: William Alatriste

Ранее Exxon обвиняли в том, что ее руководство сознательно приуменьшает значение угрозы глобального потепления, а всю компанию по борьбе с ним позиционирует как сфабрикованную в интересах противников нефтегазовой отрасли. Exxon на это возражает, что такие обвинения строятся на вырванных из контекста высказываниях, которые в итоге дают принципиально неверное представление о позиции компании по глобальному потеплению.

Shell со своей стороны заявила, что как раз занимается разработкой стратегии, чтобы адаптироваться к вводимым по всему миру ограничениям на использование горючего топлива, и полностью согласна с тем, что глобальное потепление — это «сложный общественный вызов, на который нужно отвечать здравой правительственной политикой и культурными изменениями..., а не судами». Chevron отметила, что климатические процессы против нефтяников имеют мало отношения к борьбе с глобальным потеплением, но у них есть отчетливые выгодополучатели (разумеется, не из числа простых граждан). BP и Conoco вообще не стали комментировать новости.

Щит BP в Нью-Йорке Фото: Marques Stewart

Wall Street Journal пишет, что Нью-Йорк, помимо иска, собирается предложить своим пенсионным фондам прекратить инвестировать в нефтегазовые компании. Выступая с рассказом о правительственных действиях, де Блазио, который стремится с помощью этой истории повысить свой престиж в качестве либерального демократа, высказывался о нефтяных компаниях крайне эмоционально, в частности, сообщил, что они получают прибыль «ужасным, отвратительным путем».

Что касается пенсионных фондов, здесь простого решения городских властей недостаточно: разговоры о прекращении инвестирования могут быть оформлены разве что в виде рекомендаций, а последнее слово остается за попечителями. Общий капитал нью-йоркских городских пенсионных фондов составляет сейчас $189 млрд. Около $5млрд. вложено в ценные бумаги нефтегазовых компаний.

Города, оговаривает WSJ, периодически пытаются переложить часть своих расходов на корпорации под видом штрафов или компенсаций. Правда, до сих пор все попытки засудить нефтегазовые компании за неправильную климатическую политику были неудачными. Но даже в случае формальной неудачи такие процессы иногда имеют некоторые последствия. Например, они легитимизируют и концентрируют давление на эти компании, что вынуждает их идти на уступки.