Заголовки утра. 11 января
«Коммерсантъ» в статье «Штаб навстречу» пишет, кто поможет Владимиру Путину в избирательной кампании.
«Вопросы климата принимают политическую окраску»: глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал о рисках, связанных с погодой и наблюдением за ней.
«Бензин не уложился в инфляцию»: рост цен сдерживают только выборы.
«Ведомости»: «Суд подтвердил легальность параллельного импорта». ФАС считает, что вырастет конкуренция, инвесторы — что снизятся инвестиции.
«Китай начал охоту на майнеров биткойна»: они потребляют слишком много электричества и создают финансовые риски, считают в Пекине.
РБК: «Мобильности не хватило гибкости». Власти предложили новые меры по переезду специалистов.
«Большая тройка»: предвыборный штаб Владимира Путина провел первое заседание.
«В ладу с потребителем»: доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла максимума за шесть лет.
«Известия» в статье «Щит для Калининграда» пишет, что Россия наращивает воздушную мощь на Балтике.
«Рубль продолжит укрепляться до марта»: доллар будет слабеть до конца I квартала 2018 года — вплоть до 55 рублей, прогнозируют экономисты.
«Защита бизнеса начнется с права»: возобновленная рабочая группа по защите предпринимательской деятельности обсудит с президентом гуманизацию уголовного наказания для коммерсантов.
«Газета.ru» в статье «Путин примерил роль вагоновожатого» пишет, что президент пообещал приравнять МРОТ к прожиточному минимуму.
«МВД отделило крестный ход от церкви»: в МВД проверили крестный ход с участием сотрудников ГИБДД.
«Какой избиратель — такой и штаб»: стали известны сопредседатели избирательного штаба Путина.
The Economist: «Сегодняшняя молодежь. Нынешние подростки лучше себя ведут и менее гедонистичны» (The youth of today: Teenagers are better behaved and less hedonistic nowadays). Но в то же время они более одиноки и изолированы.
The Wall Street Journal: «Новый глава ФРС столкнется со старой проблемой, начинающимся пузырем активов» (Fed’s New Chief Will Confront an Old Problem: An Incipient Asset Bubble). Цены на недвижимость вновь пошли вверх, и Федеральная резервная система (ФРС) США во главе со своим новым руководителем Джеромом Пауэллом может в ближайшие годы столкнуться с проблемами.
Reuters: «Трамп назвал американскую судебную систему "несправедливой" после решения по DACA» (Trump calls U.S. court system 'unfair' after DACA ruling). Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американскую судебную систему, после того как федеральный судья заблокировал его инициативу по прекращению программы, защищающей права малолетних иммигрантов, нелегально ввезенных в США родителями.
BBC: «Канада утверждает, что США нарушают правила мировой торговли» (Canada says US breaks world trade rules). Это заявление появилось в контексте продолжающейся дискуссии между двумя североамериканскими соседями.
Al Jazeera: «Почему Северная Корея решила поделикатничать» (Why North Korea decided to play nice). В порыве неожиданного сближения КНДР и Южная Корея провели ряд на первый взгляд обнадеживающих встреч.