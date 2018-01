«Коммерсантъ» в статье «Штаб навстречу» пишет, кто поможет Владимиру Путину в избирательной кампании.

«Вопросы климата принимают политическую окраску»: глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал о рисках, связанных с погодой и наблюдением за ней.

«Бензин не уложился в инфляцию»: рост цен сдерживают только выборы.

«Ведомости»: «Суд подтвердил легальность параллельного импорта». ФАС считает, что вырастет конкуренция, инвесторы — что снизятся инвестиции.

«Китай начал охоту на майнеров биткойна»: они потребляют слишком много электричества и создают финансовые риски, считают в Пекине.

РБК: «Мобильности не хватило гибкости». Власти предложили новые меры по переезду специалистов.

«Большая тройка»: предвыборный штаб Владимира Путина провел первое заседание.

«В ладу с потребителем»: доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла максимума за шесть лет.

«Известия» в статье «Щит для Калининграда» пишет, что Россия наращивает воздушную мощь на Балтике.

«Рубль продолжит укрепляться до марта»: доллар будет слабеть до конца I квартала 2018 года — вплоть до 55 рублей, прогнозируют экономисты.

«Защита бизнеса начнется с права»: возобновленная рабочая группа по защите предпринимательской деятельности обсудит с президентом гуманизацию уголовного наказания для коммерсантов.

«Газета.ru» в статье «Путин примерил роль вагоновожатого» пишет, что президент пообещал приравнять МРОТ к прожиточному минимуму.

«МВД отделило крестный ход от церкви»: в МВД проверили крестный ход с участием сотрудников ГИБДД.

«Какой избиратель — такой и штаб»: стали известны сопредседатели избирательного штаба Путина.

The Economist: «Сегодняшняя молодежь. Нынешние подростки лучше себя ведут и менее гедонистичны» (The youth of today: Teenagers are better behaved and less hedonistic nowadays). Но в то же время они более одиноки и изолированы.

The Wall Street Journal: «Новый глава ФРС столкнется со старой проблемой, начинающимся пузырем активов» (Fed’s New Chief Will Confront an Old Problem: An Incipient Asset Bubble). Цены на недвижимость вновь пошли вверх, и Федеральная резервная система (ФРС) США во главе со своим новым руководителем Джеромом Пауэллом может в ближайшие годы столкнуться с проблемами.

Reuters: «Трамп назвал американскую судебную систему "несправедливой" после решения по DACA» (Trump calls U.S. court system 'unfair' after DACA ruling). Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американскую судебную систему, после того как федеральный судья заблокировал его инициативу по прекращению программы, защищающей права малолетних иммигрантов, нелегально ввезенных в США родителями.

BBC: «Канада утверждает, что США нарушают правила мировой торговли» (Canada says US breaks world trade rules). Это заявление появилось в контексте продолжающейся дискуссии между двумя североамериканскими соседями.

Al Jazeera: «Почему Северная Корея решила поделикатничать» (Why North Korea decided to play nice). В порыве неожиданного сближения КНДР и Южная Корея провели ряд на первый взгляд обнадеживающих встреч.