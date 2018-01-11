В Москве открылся федеральный избирательный штаб президента России Владимира Путина, выдвинувшего свою кандидатуру на выборы президента России. У штаба впервые за все время участие Путина в выборах не один руководитель, а три сопредседателя.

Возглавили штаб руководитель фонда «Талант и успех» и открытого им в Сочи центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин и генеральный директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев. На должность пресс-секретаря штаба был назначен политический обозреватель ВГТРК, автор ряда документальных фильмов, в том числе фильма «Крым. Путь на Родину», Андрей Кондрашов.

По словам Когогина, в штабе он будет отвечать за экономические вопросы, Шмелева – за интернет и средства массовой информации, а Румянцев – за работу с доверенными лицами. Формирование списка доверенных лиц уже начато; оно будет завершено до конца января, передает информационное агентство «Интерфакс».

Сергей Когогин kremlin.ru

Как сообщает информационное агентство РИА «Новости», в число доверенных лиц уже вошли певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия. По словам сопредседателя избирательного штаба Путина Александра Румянцева, к настоящему моменту составлен список из 264 доверенных лиц, а всего было рассмотрено около 600 кандидатур.

По мнению ряда опрошенных газетой «Ведомости» экспертов, управлять избирательной кампанией президента фактически все же будут чиновники, а не представители штаба. В то же время сопредседатель штаба Сергей Когогин не исключил, что в штаб могут войти чиновники, в том числе из администрации президента, передает «Интерфакс».

О том, что штаб призван акцентировать поддержку, работать на явку, заявил газете, в частности, руководитель Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский. «Реальное же содержание кампании и ее планирование все равно формирует сам кандидат и руководство его администрации – хотя бы потому, что Путин ежедневно исполняет президентские обязанности», – приводит издание его слова.

Заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. Справа - Елена Шмелева ЕР

Сходное мнение высказал в беседе с «Полит.ру» накануне открытия штаба Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его оценке, штаб является «имиджевой структурой», а вся информация о ходе кампании «все равно будет стекаться в администрацию президента и в соответствующие региональные администрации».

Поговорить с «Полит.ру» подробнее о руководителях уже сформированного предвыборного штаба, особенностях организации работы в нем и причинах, по которым могло быть принято решение ввести институт сопредседателей, согласился Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы».

«Мы все понимаем, что общественный штаб является надстройкой – центр принятия ключевых решений, видимо, находится в другом месте. Ну, а здесь, в штабе, надо было продемонстрировать приоритеты кандидата. И понятно, что три сопредседателя штаба – педагог, врач и промышленник – несут в себе определенный символизм, обозначая образование, здравоохранение, детей, промышленность, развитие, рабочий класс.

Кстати, что касается"КамАЗа", генеральный директор которого стал сопредседателем штаба: сейчас проходит сороковая, юбилейная гонка "Даккар", где экипаж "КамАЗ-Мастер" лидирует. 20 января гонка завершается, и есть большие шансы, что он закончит гонку победителем. Что на фоне олимпийских проблем российских спортсменов будет выглядеть красиво, а позитивные новости нам нужны.

Думаю, есть и еще один важный момент: ОНФ, Общероссийскому народному фронту еще предстоит решать вопрос по поводу своих сопредседателей. И, наверно, те люди, которые сейчас были избраны в штаб Путина, после смогут продолжить общественно-политическую деятельность уже в новом качестве. Возможно, что кто-то – и в качестве сопредседателя ОНФ.

Если говорить о приоритетах президента, то они понятны и неоднократно предъявлялись: это повестка развития (соответственно, новая индустриализация, внимание к производству, экономическому росту), выполнение социальных обязательств государством, внимание к детям, повышение продолжительности жизни населения, решение демографических проблем. Все эти темы при назначении сопредседателей штаба в той или иной степени отражены.

Понятно ведь, что образ будущего ассоциируется у нас с детьми, с качеством медицинского обслуживания, с развитием производства. Так что думаю, что здесь символизм прозрачен и прост», – сказал Константин Калачев.

Говоря о том, являются ли возглавившие штаб Путина фигуры достаточно авторитетными (о желании видеть во главе штаба авторитетных, известных людей президент заявил в ходе прямой линии в декабре 2017 года), эксперт отметил, что в своей области люди эти, несомненно, представляют собой значимые, крупные фигуры, но в данном случае важно и символическое их значение.

Александр Румянцев, д иректор НМИЦ ДГОИ им. Д.Рогачева kremlin.ru

«Узнаваемость фамилии и авторитетность – не синонимы. В своих профессиональных средах эти люди, безусловно, авторитетны. И они являются представителями социально одобряемых профессий. Они символизируют собой героев нового времени, символизируют перемены.

В принципе, неважно, что фамилии их широко не известны – важно, что никто не скажет плохого слова о том, чем они занимаются. Так что в данном случае они – как бы и символы, и это самое главное», – сказал Константин Калачев.

Ожидается, что во время кампании у Путина появятся аккаунты в Twitter, Facebook и других социальных сетях; не исключено также, что будет создан и канал в Telegram, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сопредседателей штаба Путина Александра Румянцева и Елену Шмелеву. Ранее Путин говорил, что не пользуется социальными сетями.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.