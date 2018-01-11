Один из замначальника московского СИЗО «Матросская тишина» уволен после проверки условий содержания в следственном изоляторе. Еще трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Поводом для проверки СИЗО стала статья в МК про «пятизвездочной номер» в «Матросской тишине» — с телевизором, холодильником и отдельным туалетом.

Скандал в очередной раз напомнил о том, насколько плохо работает ФСИН: огромная, неповоротливая и коррумпированная структура не способна «исправлять» преступников и содержать подозреваемых в приличных условиях, а в лучшем случае может лишь за деньги никого не калечить.

Реформа ФСИН могла бы стать важной повесткой предвыборной кампании — но вместо это кандидат Владимир Путин осваивает Telegram. Что тоже, наверное, неплохо.