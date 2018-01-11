Пока кандидаты в президенты набирают штабы, собирают подписи и общаются с избирателями, ЦИК готовится к выборам по-своему. В конце концов, федеральные выборы — это почти 110 млн избирателей, каждому из которых необходимо предоставить техническую возможность проголосовать. Но без политики не обходится и тут.

Одна из задач Центральной избирательной комиссии — распределить по стране т. н. «электронные урны», которые официально называются Комплексами обработки избирательных бюллетеней (или попросту КОИБами). Эти устройства считывают галочки в бюллетене прямо в момент опускания его в урну, а потом, уже после закрытия избирательного участка, сразу выдают результаты голосования. Это, конечно, не значит, что результаты голосования на избирательном участке становятся известны через минуту после закрытия: члены комиссии еще подсчитывают и аннулируют неиспользованные бюллетени, подсчитывают число проголосовавших в книгах, но, в любом случае, их работа становится проще. Вдобавок, как показывает практика, результаты голосования на участке с КОИБами сложнее сфальсифицировать.

Система КОИБ / Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Проблема в том, что КОИБ — достаточно сложное и привередливое устройство, так что перед каждыми выборами комиссии с участков, где будут стоять КОИБы, посылают двух своих членов на обучение, они называются «операторами» и головой отвечают за исправность работы аппаратов. Также в городах, где стоят КОИБы, развертывается работа службы поддержки, которая в случае необходимости присылает специалиста для срочного ремонта.

По всей видимости, понимая это, ЦИК и региональные комиссии решили распределить новые модели КОИБов (которые, правда, не слишком сильно отличаются от старых) так, чтобы значительная их часть оказалась в региональных столицах — так проще найти и квалифицированных специалистов в комиссиях, и обеспечить работу службы поддержки.

Но при таком распределении КОИБов теряется один из смыслов их существования. Если считать, что крупные фальсификации на участках с КОИБами, по крайней мере, крайне редко встречаются, то логично покрывать ими не крупные города, где уже есть много наблюдателей, а сельские районы, которые оппозиции проконтролировать как раз почти невозможно.

Наблюдатели на выборах / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Если верить источникам РБК, в Администрации президента обратили на это внимание, и ЦИК уже изменил схему распределения КОИБов. «Стоит задача провести выборы честно и прозрачно, поэтому необходимо распределить КОИБы в каждом субъекте по максимуму, чтобы потом не обвиняли (власть) во вбросах», — сказал близкий к Кремлю собеседник РБК. Нельзя сказать, что со стороны администрации президента было жесткое недовольство прежним принципом распределения электронных урн: «Скажем так, это обсуждалось [с представителями ЦИК]», — уточнил он.

Действительно, в крупных городах, как правило, кандидаты от власти набирают меньший процент голосов, чем в сельской местности. Поэтому если бы КОИБы стояли только в столицах, то, сравнивая результаты в одном и том же регионе, можно было бы получить странную картину: на участках с КОИБами, например, Владимир Путин будет набирать меньше голосов, чем на участках с обычными урнами. Это может навести на мысль о фальсификации.

Волонтеры в штабе Ксении Собчак / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

В итоге во вторник, 9 января, ЦИК отменил принятое в октябре постановление «О распределении технических средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации».

«Тут чисто технические вещи, транспортировка, перемещение, никаких других вещей нет», — заявила в ходе заседания председатель Центризбиркома Элла Памфилова. А после заседания она отрицала, что план распределения электронных урн будет изменен из-за решений Администрации президента.

Действительно, самое неприятное во всей этой истории — не само решение перераспределить КОИБы, оно как раз логично и обосновано, а неформальные контакты между ЦИКом и АП. Если уже заявляется, что подсчет голосов будет честным, как никогда, то разумным было бы такие связи не поддерживать.