Санкт-Петербургский городской суд ликвидировал межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассоциация» (МПРА). Таким образом суд полностью удовлетворил требование истца — прокурора Петербурга.

МПРА был основан в 2006 году, тогда он начинался с первичной профсоюзной ячейки на заводе Ford во Всеволожске Ленинградской области. Общероссийскую известность профсоюз получил после организации нескольких забастовок на предприятии, из-за которых на некоторое время прекращался выпуск автомобилей. Профсоюз тогда требовал изменения коллективного договора.

Акция рабочих завода Ford МПРА

Сейчас профсоюз действует на 16 автозаводах в 40 регионах, в том числе на «АвтоВАЗе» и калужских автосборочных заводах PSA и Volkswagen.

Впрочем, с началом кризиса МПРА не организовывал крупных акций, а также, по некоторым данным, начал терять членов.

Поводом для претензий прокуратуры стало членство МПРА в международном профсоюзе IndustriALL, который, как утверждается, выделял МПРА деньги. «Установлены функции МПРА как иностранного агента. Установлен факт ведения организацией политической деятельности, — заявил прокурор на процессе. — Доказаны факт сбора подписей для изменения российского законодательства, а также факт наличия иностранного финансирования». Всего, по данным прокуратуры, МПРА получил из-за рубежа более 32 млн рублей — деньги поступили от IndustriALL на оплату обучения активистов МПРА методам борьбы с администрацией предприятий.

Но прокуратура при этом не требовала признать профсоюз иностранным агентом, а попросила суд просто его распустить — из-за того, что МПРА ведет деятельность, не отраженную в уставе.

Представитель профсоюза в суде, в свою очередь, заявила, что отношения МПРА с союзом IndustriALL никогда не были секретом — соответствующая информация опубликована на сайте МПРА. По ее словам, 32 млн руб, о которых говорит прокурор, — это не финансирование. «Мы платим в эту организацию членские взносы, а также за обучение, которое проходят наши специалисты. Перечисленные нам деньги — это возврат по не исполненным по договору обязательствам», — объяснила представитель МПРА.

Глава МПРА, бывший депутат Законодательного собрания Ленобласти Алексей Этманов на своей странице в Facebook уточнил, что решение Санкт-Петербургского суда будет обжаловано. «Ну что, идем в Верховный суд!» — написал активист.

Этманов уверен, что интерес прокуратуры к профсоюзу проявился после того, как он отказался предоставить надзорному ведомству списки членов профсоюза. «У прокуратуры нет права запрашивать такие документы. Мы отказали, и началось. Сначала мы в районных судах отбивались от признания нас иноагентами. И отбились. Тогда прокуратура пошла другим путем. Мы понимаем, от кого атака. Автозаводы, права работников которых мы отстаиваем, хотят узнать, кто из их сотрудников — члены профсоюза», — сказал Этманов журналисту РАПСИ.

Алексей Эманов МПРА

По информации самого профсоюза, поводом для начала разбирательства стало то, что в мае «некий блогер» обратился в прокуратуру Красногвардейского района Петербурга с жалобой на МПРА. «Прокуратура мгновенно среагировала на сигнал, начав необоснованную, некомпетентную и пристрастную проверку, результатом которой стал судебный иск о ликвидации профсоюза», — говорится в заявлении организации.

Даже если МПРА в итоге будет ликвидирован, Этманов уверен, что работа 16 первичных организаций не будет остановлена, так как это отдельные юридические лица, которые могут достаточно быстро создать новую организацию.