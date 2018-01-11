Топ новостей 11 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стали известны подробности работы предвыборного штаба Владимира Путина, в Турции арестовали «ключевого участника» убийства российского посла Андрея Карлова, МОК выполнит требование Bosco убрать логотип компании с формы своих сотрудников.

Сопредседатель избирательного штаба действующего главы государства Владимира Путина и кандидата на президентских выборах 2018 года Елена Шмелева заявила, что формирование штаба завершится в течение трех-четырех дней.

Обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов / YouTube.com

Пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина, политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов снял документальный фильм о президенте России. По словам собеседника в администрации президента, картина будет представлять собой серию интервью с людьми, которых можно назвать друзьями Путина, с теми, кто давно и хорошо с ним знаком.

Выборы президента РФ-2018 напоминают сталинские выборы с одним кандидатом pic.twitter.com/0tXbmbUMWN — недруги за бугром (@Lndcalling) 11 января 2018 г.

В Турции арестован бывший госслужащий, которого подозревают в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова. Подозреваемый, по данным следствия, сыграл «ключевую роль» в совершении преступления.

Крушение самолета президента Леха Качиньского

Комиссию по расследованию крушения самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском возглавил бывший министр обороны республики Антоний Мачеревич. Мачеревич на днях был отправлен в отставку с поста главы Минобороны. Такое решение принял новый премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Вскоре стало известно, что профильная комиссия министерства обороны Польши считает, что к крушению борта Качиньского привел взрыв.

Главный русофоб Польши нашел дело по душе: Экс-министр обороны Мацеревич стал руководителем подкомиссии, выясняющей обстоятельства авиакатастрофы под Смоленском pic.twitter.com/0xfQibxV2I — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 января 2018 г.

Основатель компании Bosco di Cilegi Михаил Куснирович заявил, что Международный олимпийский комитет согласился убрать бренд Bosco с формы своих сотрудников по требованию компании. Напомним, 20 декабря минувшего года Куснирович поставил МОК в известность, что Bosco отказывается от спонсорских прав партнера на Олимпийских играх 2018 года в связи с решением исполкома МОК недопустить к участию в турнире Россию. Михаил Куснирович также заявил, что потребует от МОК убрать логотип своей компании со всей одежды, которая была пошита для членов и сотрудников комитета.



Павел Грудинин, директор «Совхоза имени Ленина» / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Выдвижение директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина кандидатом в президенты России на выборах 2018 года от КПРФ подогрело интерес российских избирателей к коммунистам, отмечает ВЦИОМ на основе составленного центром рейтинга российских партий. Партия вышла на второе место в рейтинге, потеснив ЛДПР. В последнюю рабочую неделю декабря рейтинг КПРФ, по оценке ВЦИОМ, составлял 11%. При этом у ЛДПР — 10,2%; у «Справедливой России» — 4,3%. Непарламентские партии получили 5%.



Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали? — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 11 января 2018 г.

Коридор с ковровой дорожкой / pixabay.com

Заместитель начальника московского следственного изолятора «Матросская тишина» по оперативной работе уволен по результатам проверки сообщений об особых условиях содержания ряда арестованных. Ранее член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева заявила, что в «Матросской тишине» имеются VIP-камеры для «привилегированных» арестантов — с хорошим ремонтом, огромными телевизорами и холодильниками с «деликатесами».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что для главы государства регулярно формируют «дайджест по интернету», в который помимо прочего включают представляющие интерес сообщения из Telegram-каналов». Песков подчеркнул, что большинство политологических или «околополитологических» сообщений в Telegram-каналах являются «продуктом низкого качества, если не сказать хуже», однако признал: «Те из них, которые более-менее соответствуют уровню доклада главе государства, безусловно, входят в дайджест».

Вчера в штабе Путина сообщили, что у старика к выборам появится свой телеграм-канал. Мы немного погуглили и, кажется, нашли его: https://t.co/T7xlK8Ck3R



Димон, походу, помог приложение установить pic.twitter.com/Y47zoZsrL7 — Лентач (@oldLentach) 11 января 2018 г.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что пользователей социальных сетей обяжут делать специальные ссылки при перепечатке на своих страницах материалов и сообщений средств массовой информации, признанных в России иностранными агентами.

Вот будет здорово, когда после каждого твита нужно будет указывать список использованной литературы pic.twitter.com/M3NCehalJd — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 11 января 2018 г.

Надо бы обязать на лбу у патриотов-депутатов писать адреса проживания их детей https://t.co/KA6U3bwXdA — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 11 января 2018 г.

Проверка электронных урн для голосования / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

В администрации президента остались недовольны распределением электронных урн для голосования «КОИБ-2017» в регионах. Об этом сообщили источники, близкие к Кремлю и к Центризбиркому. Изначально электронные урны нового поколения ЦИК хотел направить в основном в города и столицы регионов. По словам одного из источников, это вызвало недовольство в Кремле, где посчитали, что надо было «тонко "размазать" КОИБы по всему региону».