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11 января 2018, 18:44
революция США Украина
Георгий Чижов

Украина: возможен ли третий переворот

Памятник на площади в Киеве
Памятник на площади в Киеве
pixabay.com

В близком будущем на Украине может иметь место попытка переворота, которая может быть поддержана как населением страны, так и из-за границы. К такому выводу пришла в своем докладе, опубликованном на сайте Атлантического совета старший научный сотрудник Центра Евразии при Атлантическом совете Диана Фрэнсис.

По оценке Френсис, сложившиеся в настоящее время в стране условия очень похожи на те, что складывались в 2004 и 2014 годах. В то же время она полагает, что «если украинцы снова выйдут на улицы, на этот раз все будет по-другому». Нынешняя Украина, подчеркивает исследователь, «вооружена до зубов».

«Кроме мощной призывной армии, Украина полна ветеранов-патриотов. Это не только нейтрализует Россию, но и ляжет в основу любой будущей "уличной революции", если нынешний режим откажется полностью реформировать страну до [президентских] выборов 2019 года», – приводит перевод отрывка из доклада Френсис интернет-издание Lenta.Ru.

В докладе отмечается, что президент Украины Петр Порошенко занимается укреплением собственной власти, но тормозит реформы, провести которые пообещал западным партнерам Украины. Утверждается также, что глава государства преследует своих оппонентов, а в стране «отсутствует верховенство закона, нет парламентской подотчетности, нет эффективного преследования коррумпированных чиновников или даже Януковича, который украл миллиарды».

 
Петр Порошенко на американском военном корабле / flickr.com/photos/cne-cna-c6

Побеседовать с «Полит.ру» о внутриполитической ситуации на Украине, вероятности совершения попыток переворота, а также о причинах появления подобных публикаций и о том, насколько пристальным является внимание Запада к украинским событиям согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». 

 
Георгий Чижов

«Думаю, как обычно в таких случаях, все эти выводы имеют под собой серьезные основания, но с ними вряд ли можно согласиться полностью. Налицо недовольство украинского населения, причем оно отчасти объективно, поскольку уровень жизни растет недостаточно быстро после большого падения. Хотя он все-таки растет, это видно и по цифрам, по динамике в тех или иных секторах экономики.

Очевидно, что действительно не побеждена коррупция и у интересующейся публики создается ощущение, что Петр Порошенко сконцентрировал в своих руках слишком много власти – хотя одна из целей Майдана состояла в том, чтобы не дать возможности кому-либо в дальнейшем узурпировать власть в стране. И хотя приняла была конституция парламентско-президентской республики, тем не менее текущая политическая ситуация позволяет Порошенко, пусть не в той мере, как некогда Януковичу, но все-таки контролировать происходящее, согласовывая свои действия с некоторыми партнерами.

 
Сторонники П.Порошенко перед зданием Рады Украины / flickr.com

Что касается преследования политических оппонентов, о котором упоминается в докладе, то Запад просто болезненно реагирует на ситуацию с Саакашвили. Это действительно не очень приятная ситуация, хотя сказать, что существует какое-то массовое преследование политических оппонентов, нельзя. К  Порошенко в оппозиции почти все действующие политики, и все у них в порядке. Ну, конечно, не вообще все, но значительная часть: сейчас в парламенте Украины шесть фракций, из них четыре – оппозиционные. 

Но в Соединенных Штатах действительно возникла масса вопросов к Петру Порошенко. И американцы и вообще Запад хотели бы видеть кого-то более внятного на посту президента Украины. Однако проблема их состоит в том, что они пока не видят достойной кандидатуры. В том же состоит и проблема Украины в целом. То есть, судя по тому отношению, которое сейчас есть к Порошенко в обществе, по отношению к оценке его деятельности, он не должен был иметь шансов на переизбрание. А он их имеет, и очень неплохие – он может быть переизбран как меньшее зло.

Действительно, это большая проблема, и пока не видно, как она решится. Потому что новых фигур нет, а старые не очень устраивают – из тех, кто реально может на этот пост претендовать. Да, есть вопросы по борьбе с коррупцией, есть вопросы по законному преследованию чиновников прежней власти. Потому что то ли слабоваты юристы в прокуратуре, то ли они так действуют из корыстных побуждений, но все те решения, которые принимаются против чиновников Януковича, юридически несовершенны и в перспективе могут быть оспорены.

Потому всеобщее разочарование, конечно, велико.

Для Америки тут есть еще один важный момент: с одной стороны, для части истеблишмента тема Украины очень важна, он считает важным поддерживать Украину и те демократические изменения, которые все-таки происходит на общем безрадостном фоне. Да, положительная динамика присутствует: и законодательство медленно, но совершенствуется, и инвестиционная привлекательность страны повышается. Просто это все делается очень небыстро и через большое сопротивление.

Так вот, часть американского истеблишмента считает, что Украину необходимо в этом поддерживать (в том числе поддерживать и в противостоянии с Россией, которая представляется им оппонентом всего хорошего, что происходит на Украине).  А часть американского истеблишмента как раз хочет сближаться с Россией и предлагает не ломать копья из-за столь неблагодарного союзника, как Украина, который вместо того, чтобы стремительно приближаться к западным стандартам, пытается воспроизводить все свои болезни роста, что мы наблюдали за 26 лет украинской независимости. Поэтому если кто-то из американских политиков начинает сильно критиковать Порошенко и сегодняшние украинские реалии, надо смотреть, не является ли он сторонником сближения с Россией.

 
Учения ВС Украины / flickr.com

К сожалению, я пока не могу прогнозировать, куда все это приведет. Но и никто не может. Но если речь идет о силовой попытке смены власти, то народной революции пока не предвидится. Конечно, нельзя исключать действий от отдельных групп, но, на мой взгляд, как я уже когда-то говорил, сейчас у населения Украины есть ощущение, что можно сменить власть законным путем.

Допустим, Виктор Ющенко во второй половине своего президентства пользовался очень низкой поддержкой населения, но никому не приходило в голову выходить на улицу, чтобы его свергать. Потому что все понимали: вот будут ближайшие же выборы – и он не удержится. С Януковичем, кстати, наоборот: было четкое ощущение, что, несмотря на свою низкую популярность, уходить на президентских выборах 2105 года он не собирается, а будет избираться любым Путем.

С Порошенко тоже ситуация уникальная: думаю, с одной стороны, его попытки остаться у власти будут в рамках закона (может быть, с возможностью каких-то минимальных махинаций, но они на Украине маленькие, по меркам постсоветских стран это – мелочь). Но фокус в том, что пока ему нет внятной альтернативы, и это много разочаровывает. Потому что вот, вроде бы, тебе выборы в 2019 году, голосуй за кого-то другого, если Порошенко не устраивает – но за кого голосовать, совершенно непонятно», – сказал Георгий Чижов.

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