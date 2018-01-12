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12 января 2018, 19:34
выборы Павел Грудинин ЦИК
Илья Карпюк

ЦИК все видит

Павел Грудинин, кандидат на должность президента РФ
Павел Грудинин, кандидат на должность президента РФ
АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

В пятницу прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии. В межвыборный период это рядовое явление мало интересует журналистов, но в ближайшие месяцы за командой Эллы Памфиловой будут следить очень внимательно.

На этот раз главным событием дня была регистрация кандидата от КПРФ, Павла Грудинина. КПРФ — парламентская партия, а значит регистрация их кандидата является чисто формальной процедурой, надо всего лишь правильно составить все документы. Но даже это у кандидата от КПРФ не получилось сделать сразу.

По российским законам кандидаты в президенты (а также депутаты) не вправе иметь счета в зарубежных банках. Как правило, это не слишком большая проблема — но Грудинин возглавляет довольно крупное предприятие и, конечно, имел счета в иностранных банках.

При этом только на заседании выяснилось, что у Грудинина был счет в венском банке «Лихтенштейн Ландесбанк АГ» — информацию об этом кандидат ранее не предоставлял. Нарушения закона нет, потому что кандидат может информировать ЦИК о зарубежных счетах и во время кампании, главное чтобы они были закрыты. Но сам факт того, что кандидат «забыл» о счете, на котором было более 16 млн рублей, уже выглядит забавно.

Также в пятницу ЦИК обнародовал информацию о движении средств на избирательных счетах кандидатов.

 
Владимир Жириновский / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Выяснилось, что на 9 января только Павел Грудинин и Владимир Жириновский не начали тратить деньги. При этом если Жириновский самый богатый (за исключением Путина) кандидат, у него на счете 200 миллионов, то Грудинин — один из самых бедных, на его избирательном счету 9 января было всего чуть более 143 тысяч рублей.

Также ничего не тратили многие кандидаты от «малых» партий, в частности, кандидат от «Альянса зеленых» Эльвира Агурбаш (в фонде 10,6 тысяч), кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (в фонде 30 тысяч), кандидат от Партии добрых дел Екатерина Гордон (в фонде 151, 5 тысяч), кандидат от партии «Рот фронт» Наталья Лисицина (66,5 тысяч) и т.д.

Всего, по данным ЦИК, по состоянию на 9 января в фонды всех кандидатов поступило 656,9 млн рублей (из них 400 млн дали Владимиру Путину), при этом в общей сложности было израсходовано более 23,9 млн рублей.

Также в ЦИКе порадовали журналистов тем, что рассказали о тонкостях процедуры проверки подписей в поддержку кандидатов.

 
Заседание ЦИК / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

У экспертов почерковедов, оказывается, есть мобильные устройства, чтобы сравнивать подписные листы и определять возможные фальсификации. С этого устройства подписные листы будут переноситься на экран, чтобы можно было в мельчайших подробностях рассмотреть все детали.

По словам члена Центризбиркома Евгения Шевченко, которые цитирует РИА Новости, «эксперты- почерковеды не оставят никаких шансов для фальсификаций». Все подписные листы хранятся в ЦИК год, после чего специальным решением уничтожаются.

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