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12 января 2018, 10:09
демография дети Россия
Любовь Храпылина

Демография и просчеты госполитики

Женщины в русских костюмах
Женщины в русских костюмах
АГН "Москва"

России предстоит столкнуться с сокращением числа женщин, способных к деторождению, почти на треть уже к 2032 году, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он назвал ряд мер, с помощью которых государство могло бы пытаться скомпенсировать падение рождаемости.

Свой прогноз министр сделал в интервью «Российской газете». По его оценке, ситуация сложна уже сейчас, и «если в 2018 году родится столько же детей, сколько в 2017-м, это будет колоссальный успех». Глава Минтруда подчеркнул, что задача властей теперь – сделать так, чтобы женщины «имели большую уверенность в завтрашнем дне».

«Но, конечно, перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30-процентное снижение количества женщин – это из области фантастики. А значит, меры поддержки семей должны каждые три-четыре года трансформироваться и прибавляться. Нам придется постоянно думать, как дальше стимулировать рождаемость», – приводит газета «Известия» издание слова Топилина.

 
Свадьба в одном из ЗАГСов Москвы / mskagency.ru

Напомним, еще летом 2017 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости активизировать политику в сфере демографии. А в декабре глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов обратился к президенту с предложением создать чрезвычайную демографическую комиссию.

Крупное также огласил тогда ряд предложений, которые, с его точки зрения, могли бы стимулировать рост населения. В частности, он призвал делать это путем предоставления жилья, создания рабочих мест, увеличения материнских пособий и обеспечения занятости населения.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, достаточны ли эти меры и что, возможно, стоило бы предпринять для того, чтобы начать исправлять демографическую ситуацию, согласилась Любовь Храпылина, директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС. 

 
Любовь Храпылина

«Вообще-то для решения демографических проблем у главы семьи – мужчины – должна быть хорошая зарплата. Тогда женщина начинает освобождаться от тяжелейшей миссии, когда она и жнец, и пахарь, и рождать детей должна, и воспитывать, и чего только ни должна.

Сегодня женщина перегружена социально-экономическими функциями, перегружена своеобразной инфантильностью мужчин. К тому же распространяющиеся сегодня тенденции, которые связаны с нестандартными отношениями между представителями одного пола, тоже влияют на поведение.

Конечно, мужчин расхолаживает, когда рядом оказывается сильная женщина, женщина, которая все может. И действительно, поведение девочек сейчас часто ориентировано на силовую манеру. Посмотрите, сколько сейчас примеров того, что девочки затевают жестокие драки, охотно пьют и курят – то есть ведут себя так, как совершенно несвойственно женщинам в связи с зачатием, рождением и воспитанием детей.

Так вот, без существования в общественном сознании представлений о ролевых отношениях мужчины и женщины (а сегодня этот стереотип резко ломается, до такой степени резко, что кое-где в Европе даже предлагают запретить употреблять слово «девочка», а мы охотно берем примеры оттуда), без глобального и в нашей стране бережливого отношения к этим ролевым функциям нельзя говорить о том, что какими-то там мерами поддержки семьи мы что-то изменим.

Ничего мы без этого не изменим. Пример тому – сытая, богатая во всех отношениях Европа, которая вымирает, там во многих странах наблюдаются тяжелейшие демографические процессы. И наши, российские демографические процессы достаточно сложны – особенно с теми провалами, которые больно ударили по нам в 1990-е годы и стали причиной возникновения демографических ям, угрожающих нам теперь.

Глава Минтруда Максим Топилин абсолютно прав, говоря о выпадении значительного числа женщин, способных рожать детей – и о том, что оставшиеся едва ли смогу рожать в том количестве, которое восполняло бы убыль населения, чтобы его численность хотя бы не уменьшалась. Ведь демографические ямы в связи с тем провалом в 1990-е будут и дальше иметь место. И какими бы способами мы ни стимулировали рождаемость, волшебной палочки у нас нет.

Не выйдет прикоснуться ею к семье – и чтобы там сразу пять детей появилось. И поскольку уже нет культуры многодетности и нет культуры взаимной ответственности между мужчиной и женщиной, необходимых для того, чтобы женщина все-таки имела возможность быть мамой, а не бизнес-леди или наемным работником, без изменений в общественном сознании нам проблему не решить.

Говорить, что можно скорректировать демографические процессы просто за счет неких мер по материальной помощи семье со стороны государства, значит тешить себя иллюзиями. Непосредственно мерами по поддержке рождаемости, которые государство может предложить, решить этот вопрос в принципе невозможно.

Что тут может сделать государство? Не издавать же какой-то приказ рожать детей, это же глупости. Нет, должно быть сформировано внутреннее, на уровне биологического позыва, а потом и социального сознания стремление, потребность рожать детей. А такой потребности сейчас в основном нет. Чтобы она существовала, нужна соответствующая государственная политика. Желание строить семью и растить детей должно в прямом смысле слова внедряться на уровне подсознания.

 
Женщина в поле / pixabay.com

А посмотрите, например, фильмы, которые сейчас популярны. Что мы видим в них, когда речь идет о женских персонажах? Сильную бабу, у которой даже мысли нет о том, что она – мама. Редкий, редчайший фильм может показать иной пример семейных отношений. Думаю, государственная политика в этой области должна быть связана в том числе и с государственными заказами к искусству, с идеей создания соответствующих художественных образов.

Должны быть не праздники, не День матери, День семьи или День защиты детей раз в году, а системная деятельность. Деятельность, которая демонстрировала бы, в том числе через публичные личности, эту значимость женщины, ее великую значимость как мамы. Эти представления нужно формировать длительное время, и одной материальной поддержкой семье нельзя ограничиться. 

У денег, как говорят, ни глаз, ни границ нет. Вот сегодня получили прибавку на что-то – а уже послезавтра нужно еще. Потребительская необходимость в чем-то возникает очень быстро. И у ребенка сегодня столько необходимостей, связанных и с дошкольным образованием, и с кучей развивающих технологий, и все это так активно подсовывается родителям и на уровне детсада, и на уровне школы, что куда уж там двух-трех детей растить – тут одного бы как-нибудь!

Да, у нас уже некоторое время назад выпал из внимания государства и из общественного сознания вопрос о роли и значении женщины как матери, и его необходимо снова поднимать. Сегодня нам часто рассказывают, что это вполне нормально – когда женщина является главой семьи, и уже до 40%, если не ошибаюсь, мужчин совершенно нормально относятся к тому, что они будут вести домашнее хозяйство вместо жены. А со временем это окончательно станет нормой.

 
Женщина в офисе / pixabay.com

Но если женщина будет с утра до вечера зарабатывать на семью, когда у нее будет время на то, чтобы быть беременной, чтобы находиться в декретном отпуске? Ну, допустим, когда она родит, муж за ребенком будет ухаживать, раз уж так распределились их обязанности. Но беременным за нее он все-таки не будет. А ребенка надо вынашивать совсем не в перегрузках, не на совещаниях, конференциях или других мероприятиях. А именно заботясь об этом ребенке с момента зачатия и живя совершенно в другом режиме. И ребенку, когда он уже родился, все-таки нужна мама, а совсем не папа.

Так что очевидно: очень серьезные упущения у нас связаны именно с государственной политикой, демографической, социальной и трудовой», – сказала Любовь Храпылина.

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