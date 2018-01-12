Кандидаты в президенты начинают активную агитационную кампанию, в том числе предвыборные поездки по стране. Пока это, впрочем, больше похоже на прощупывание почвы.

Турне самого, пожалуй, неожиданного кандидата — выдвинутого КПРФ директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина начнется, как пишет «Коммерсантъ», с Санкт-Петербурга и Орла. Выбор достаточно интересный: Орловская область — родина главы КПРФ Геннадия Зюганова, в этом регионы коммунисты традиционно набирают больше голосов, чем в других областях Черноземья. Вдобавок из четырех губернаторов Орловской области трое были членами Компартии, в том числе и недавно назначенный на этот пост Андрей Клычков. Так что, можно считать, что Орловская область — один из самых комфортных для Грудинина регион.

Санкт-Петербург — в принципе достаточно оппозиционно настроенный город, но его жители обычно предпочитают голосовать скорее за либералов, чем за коммунистов. Так что можно предположить, что во время этой поездки Грудинин как раз будет заниматься привлечением сторонников.

Павел Грудинин сдает документы в ЦИК. 28 декабря 2017 Сергей Сергеев / Пресс-служба ЦК КПРФ

А в штабе коммунистического кандидата между тем уже готовят своих агитаторов к неудобным вопросам. В первый рабочий день после новогодних каникул в штабе, по информации «Коммерсанта», обсудили проект брошюры «12 неправд о Павле Грудинине» обсудил партийный штаб. На тезис «Грудинин — олигарх» агитаторам предложено отвечать, что «олигархи — вокруг Путина, их источник богатства — продажа национального достояния за рубеж», а кандидат КПРФ живет и работает в России. На то, что он капиталист, предложено отвечать, что и «Фридрих Энгельс, управляющий фабрики, тоже был капиталистом, а Владимир Ленин — вообще дворянином». Агитаторы также будут признавать, что Совхоз имени Ленина получает доход не только от сельхозпроизводства, но и от сдачи в аренду земли под торговые центры, «потому что на земле рядом с крупной автомагистралью ничего хорошего вырастить нельзя; полученные средства позволили погасить долги по зарплате». В КПРФ даже подготовили ответ на утверждение, что Грудинин — еврей. «Грудинин — русский советский человек, одной крови с Михаилом Ломоносовым и Иосифом Сталиным», — говорится в брошюре. Также готовится специальная брошюра «мифы о Зюганове».

В планах Владимира Жириновского — посещение 11 городов, в том числе Екатеринбурга, Самары, Ростова, Санкт-Петербурга, Смоленска и Тулы. В одни города предусмотрены авиаперелеты, в другие — традиционный для ЛДПР «агитпоезд». Лидер ЛДПР будет общаться с людьми «на рынках и ярмарках, в пенсионном фонде и студенческой аудитории, в СИЗО и миграционных центрах».

Кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский, как ожидается, начнет поездки еще до официальной регистрации — ему, напомним, еще необходимо собрать 105 тысяч подписей в свою поддержку. Первый тур запланирован в регионы Северо-Западного федерального округа, где у «Яблока» самая большая поддержка. Особое внимание будет уделяться встречам со студентами и преподавателями вузов. прежде всего в те, где активны сторонники «Яблока».

Сбор подписей в штабе партии «Яблоко» лександр Авилов / АГН "Москва"

А вот партии, которые поддерживают Владимира Путина, пока не определились, как будут агитировать за кандидата. «Справедливая России» решит что делать на заседании президиума партии 19 января. Накануне Нового года «Единая Россия» уже провела в столичном офисе учебу представителей региональных отделений, отвечающих за сбор подписей за Путина. Было рекомендовано прибегать к помощи полиции при малейшей угрозе конфликта — пункты сбора подписей будут организованы в отделениях партии и приемных председателя партии.