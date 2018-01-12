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12 января 2018, пятница, 13:35
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12 января 2018, 09:24
Великобритания Владимир Путин доллар Дональд Трамп криптовалюта недвижимость СМИ США
Илья Карпюк

Заголовки утра. 12 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «США поставили вопрос Кремлем» пишет, зачем конгрессмены собрали компромат на Россию.

«С судейского перевели на уголовный»: в столичном регионе за махинации под следствие попадут 100 переводчиков.

«ТЭС разменяют на биткойны»: в России впервые куплены электростанции для майнинга криптовалют.

В Москве возник дисбаланс предложения и спроса, утверждается в материале «Жилья оказалось выше крыши».

«Ведомости» в статье «Кто внес залог за активы "Алросы"» отмечают, что «Новатэк» и Газпромбанк не смутили условия аукциона.

«Россиянам не разрешили отдыхать на курортах Египта»: туроператорам нельзя организовывать трансферы из Каира и бронировать отели.

РБК: «Рекорд по сходной цене». В январе Минфин закупит валюты на 257,1 млрд рублей.

«Лицензия растворилась в реестре»: американские тематические каналы лишились права на эфирное вещание в России.

«Вышло не супер»: новый канал «Газпром-Медиа» заинтересовал 0,01% зрителей.

«Постепенная зачистка»: Минобрнауки проверит на плагиат диссертации руководителей ведомства.

«Известия»: «"Слегка ядерная" ракета для России». Стали известны подробности новой ядерной стратегии Вашингтона.

«Главное, чтобы мы следовали букве закона»: на встрече с руководителями печатных СМИ и информагентств Владимир Путин рассказал о ходе предвыборной кампании, ситуации в Сирии и отношениях с Западом.

Почему развалилось скандальное дело об откатах при госзакупках автомобилей в ФСО и МВД можно прочитать в материале «Правосудие на холостом ходу».

«Газета.ru» в статье «Навальный, биткоин и США: что Путин обсуждал с главредами» пишет, почему Путин назвал проколом США ставку на Навального.

«Угроза России. США наращивают экспорт газа»: в этом году США намерены в полтора раза увеличить экспорт СПГ.

«Молдавские демократы продают русофобию на Запад»: в Молдавии утвердили закон, ограничивающий вещание российских каналов.

The Economist: «Американская политика. Годовалое президентство Трампа» (American politics: The one-year-old Trump presidency). Рассуждения об итогах первого года считая от инаугурации президента США Дональда Трампа.

Bloomberg: «Зачинщик Brexit'а Фараж увидел повод для повторного референдума» (Brexit Architect Farage Sees Case for Second Referendum). Найджел Фараж, в прошлом лидер Партии независимости Соединенного Королевства, а также один из деятельных зачинщиков выхода Британии из ЕС, заявил, что его стране нужно провести повторный референдум о членстве в ЕС.

The Wall Street Journal: «Схватки с ИГ угасают; вооруженные силы США переориентируются на Афганистан» (U.S. Turns Military Focus to Afghanistan as ISIS Battles Ebb). Пентагон планирует сосредоточиться на новом подходе американской президентской администрации к Афганистану, так как противостояние с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) становится всё менее интенсивным.

Reuters: «В расчете на снижение налогов Walmart повысил свою минимальную зарплату в США» (With a lower tax bill in sight, Walmart to raise its U.S. minimum wage). Магазины Walmart на территории США собираются с февраля повысить почасовую плату работникам до $11.

CNBC: «Американцы в восторге от экономики, но большинству не нравится Трамп» (Americans love the economy — but most still don't like Trump). Две трети американских респондентов, участвовавших в опросе, одобрили экономику своей страны, но только 36% одобрили успехи своего президента Дональда Трампа.

BBC: «Британия бросает США вызов в связи с иранской ядерной сделкой» (UK challenges US over Iran nuclear deal). Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон предложил США поискать более удачный вариант ядерной сделки, вместо того чтобы просто отказываться от уже достигнутого.

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