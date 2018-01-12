Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли на рассмотрение парламента закон об отмене статьи УК о возбуждение ненависти либо вражды (статья 282). Депутаты утверждают, что норма опасна тем, что «любой бытовой проступок может быть квалифицирован как преступление». Также депутаты сравнили статью с нормами советского уголовного кодекса, в котором было наказание за антисоветскую деятельность.

Конечно, Дума так просто не отменит норму, которая так удобна для правоохранительных органов всех мастей. Но президентские выборы тем и прекрасны, что можно обсуждать реформы и нововведения, начинать дискуссию, а там, глядишь, однажды можно будет получить реальный результат.

Не следить же за рейтингами кандидатов.