Неформальная встреча глав крупнейших российских СМИ с президентом России состоялась 11 декабря. Ее основными темами стали ситуация с Северной Кореей, Украиной и реакция на недопущение Алексея Навального к выборам.

Встреча была организована в преддверие Дня российской печати; она проходила в редакции газеты «Комсомольская правда» в Москве и была частично открытой для всех журналистов. Трансляцию этой части встречи вел телеканал «Россия 24».



Говоря о реакции Запада на недопущение Навального к выборам, Путин намекнул на связь оппозиционера с США, причем фамилию Навального, как уже бывало не раз, так и не назвал. Зато подчеркнул, что хотя до выборов не допустили нескольких человек, США выражали беспокойство только в связи с одним, что, по мнению Путина, говорит о желании американских властей продвинуть конкретных людей в руководство других стран.

«Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали», – приводит газета «Ведомости» слова главы государства. Путин также сказал, что ограничение на участие в выборах является «вполне естественной практикой». «Самое главное, чтобы мы внутри страны действовали по букве закона. Понимали, что нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо. В том числе во время избирательной кампании», – пояснил он.

Алексей Навальный Фото: Евгений Фельдман

Отношения, сложившиеся в последние годы между Украиной и Россией, Путин назвал ненормальными, но выразил надежду на то, что они нормализуются. Он подчеркнул, что Россия хотела бы разрешения ситуации в Донбассе, а не заморозки конфликта.

Говоря об Украине, Путин также отметил, что Москва готова передать Киеву украинские военные корабли, самолеты и бронетехнику из Крыма. Правда, добавил президент, они находятся «в плачевном состоянии», передает информационное агентство РБК. По его словам, речь идет о «десятках» военных кораблей и самолетов; эти корабли могут быть доставлены в Одессу для передачи украинским военным.

Что касается боезапасов, оставшихся в Крыму, их нельзя транспортировать, уточнил Путин. В то же время он сказал, что украинских военных могут пригласить в Крым для участия в утилизации боеприпасов.

Напомним, основную часть военной техники, находившейся в Крыму, который в 2014 году присоединился к России, передали украинской армии в том же году. Однако некоторые ее виды невозможно перевезти – как, например, нельзя перевезти береговой ракетный комплекс «Утес», который находится в скале, пояснил информагентству главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.



Отвечая на вопросы по поводу КНДР, Путин высказал мнение, что Кем Чен Ын вышел победителем на данном этапе конфликта вокруг Корейского полуострова. Кроме того, Путин коснулся темы атаки дронов на российскую военную базу Хмейним в Сирии, передает интернет-издание «Газета.Ру».

Президент также ответил на ряд других вопросов руководителей СМИ, в том числе поддержал высказанную председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым идею учреждения звания «Заслуженный журналист России» (до сих пор журналистам присуждалось звание «Заслуженного работника культуры» или «Заслуженного связиста»).

Встреча с руководителями российских печатных СМИ и информагентств kremlin.ru

«Я думаю, что вполне обоснованно, почему нет? Я уже говорил во вступительном слове, что это подчас героическая профессия. Я такое поручение сформулирую администрации президента», – отозвался на это Путин.



«Подобные встречи носят отчасти церемониальный характер, – считает Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики. – Они нужны для того, чтобы напомнить, что у нас есть журналисты, и мы их любим и ценим. Ну, а что эта встреча была проведена в редакции "Комсомольской правды", показывает, что президент остается верен своим предпочтениям: он уже не в первый раз приходит в "Комсомолку". Хотя мог бы провести встречу и на какой-то нейтральной площадке – в том же Союзе журналистов или где-то еще.»

В то же время, по словам политолога, в целом «президент всегда говорит о том, что его волнует». «Я не хотел бы давать оценку тому, что Путин сказал по поводу внешней политики, это прерогатива президента. Но он всегда говорит о том, что его волнует в тот или иной конкретный момент, говорит о том, о чем считает нужным говорить.

Меня лично, например, в сказанном зацепило больше всего упоминание о том, что Москва готова вернуть Киеву военные корабли из Крыма, зацепила в негативном ключе. Почему мы должны возвращать военную технику стране, которая считает, что воюет с нами, и президент которой называет Россию агрессором и пытается на международных площадках как-то зафиксировать этот статус России? Я не понимаю», – сказал Олег Бондаренко.

Комментируя тему журналистики и престижа журналистской профессии в связи с обсуждавшейся на встрече идеей учреждения звание Заслуженного журналиста России, он отметил, что считает профессию престижной. «Престиж этой профессии как был высоким, так и остался. Другое дело, что уровень влияния журналистов в 1990-е и в 2000-е годы был несоизмеримо выше, чем сейчас. И это связано в том числе с тем, что многие журналисты предпочли перепрофилироваться в пропагандистов, утратили некую рефлексивность, критичность мышления.

В редакции газеты «Комсомольская правда» перед началом встречи kremlin.ru

Бывают, конечно, случаи, когда все общество, включая журналистов, должно мобилизовываться. Но все-таки определенная критическая часть новейшей истории России завершилась, поэтому уровень той мобилизации, который был, например, во время "русской весны", просто уже не нужен. А некоторые наши коллеги остались в своем мышлении на уровне 2014 года. Это не могло позитивно сказаться на профессии», – убежден он.

В то же время глава Фонда прогрессивной политики выразил сомнение в том, что эта тема относилась к волнующим президента: вероятнее всего, президент заговорил о ней только из-за того, что был задан соответствующий вопрос, полагает Олег Бондаренко. «Известно, что президента в целом больше интересуют вопросы внешней, чем внутренней политики», – отметил политолог.

Размышляя о президентской кампании и о том, как соотносится она с темами беседы, состоявшейся в ходе встрече с представителями крупнейших российских СМИ, Олег Бондаренко высказал мнение, что встреча вполне может восприниматься как часть президентской кампании – она вполне вписывалась в рамки того, какой, по его оценке, желал видеть кампанию сам Путин.

«У меня складывается впечатление, что президент хочет провести довольно спокойную, не яркую кампанию. Поэтому все, что говорилось на встрече, говорилось с учетом этой позиции. Путин, на мой взгляд, действительно не хочет яркой кампании, а если он не хочет ее, то и говорить о том, почему он так или иначе не слишком ярко на что-то отреагировал, смысла нет. Считать ли эту встречу предвыборной? Да, ее можно считать таковой. Просто она получилась такой, какой получилась, с учетом желаемой неяркости избирательной кампании», – объяснил он.