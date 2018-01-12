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12 января 2018, 13:03
археология история пиратство
Максим Руссо

Что читал знаменитый пират?

Эдвард Тич. Фрагмент гравюры, 1726 или 1736 год
Эдвард Тич. Фрагмент гравюры, 1726 или 1736 год
Wikimedia Commons

Подводные археологи уже много лет ведут работы у берегов Северной Каролины, где в 1996 году были обнаружены остатки затонувшего судна «Месть королевы Анны», которым командовал знаменитый пират Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода. Три года назад они рассказали о найденных инструментах корабельного врача, а теперь на дне были обнаружены фрагменты книг, хранившихся на корабле.

 
«Месть королевы Анны», гравюра 1736 г.

Археологи нашли 16 крошечных обрывков бумаги, самый крупный из которых не превышал размером монету в 25 центов США (диаметр 2,426 см). Бумага находилась в пушечном стволе, и, видимо, была использована как пыж при заряжании пушки ядром. После нескольких месяцев работы над ними реставраторы смогли прочитать на некоторых фрагментах уцелевшие буквы. Ученые смогли установить, из какой книги были семь обрывков. Оказалось, что Черная Борода читал книгу Эдварда Кука «Путешествие в Южные Моря и Вокруг света, предпринятое в 1708, 1709, 1710 и 1711 годах», изданную в 1715 году.

Автор книги был членом экспедиции под командованием известного капера Вудса Роджерса, которые в 1708 на двух кораблях «Герцог Бристольский» и «Герцогиня Бристольская» отправился в путь, намереваясь сочетать торговлю с нападениями на встреченные испанские суда. Вскоре после отплытия некоторые члены команды подняли бунт, так как Роджерс не позволял им нападать на корабли нейтральных стран. Бунт был подавлен, а его зачинщики закованы в цепи и отправлены на попутном судне в Англию. «Герцог» и «Герцогиня» посетили Канарские острова, пересекли Атлантику и обогнули Южную Америку, оказавшись на рекордной по тем временам отметке в 62 ° южной широты.

Роджерс был согласен с теми врачами, которые считали лаймы и лимоны эффективным средством против цинги в морском плавании. По тем временам это было весьма прогрессивно, ведь, например, в британском военном флоте это мнение станет общепринятым лишь во второй половине XVIII века. У Роджерса имелся запас лаймов, собранных на Канарах, и он заставлял команду регулярно потреблять их в пищу. Однако в пути лаймы кончились, и некоторое время спустя среди моряков началась цинга, а семеро из них умерли. Чтобы раздобыть свежих фруктов, Роджерс 2 февраля 1709 года принял решение высадиться на малоизвестном архипелаге Хуан-Вернандес (у побережья современного Чили). Когда моряки оказались на острове, они обнаружили там Александра Селькирка, который в мае 1704 года был оставлен там после ссоры с капитаном своего судна. Согласно воспоминаниям участников экспедиции, Селькирк «выглядел как дикарь» и «носил козьи шкуры», однако у него имелись огниво, порох, пули, ружье, табак, нож, чайник, Библия и книги. Селькирк стал помощником Вудса Роджерса на «Герцоге», а затем был назначен штурманом одного из захваченных испанских судов. После возвращения в Англию историю Селькирка прочитает Даниэль Дефо и решит написать художественное произведение про моряка на необитаемом острове, дав своему герою имя Робинзон Крузо.

Александр Селькирк читает Библию. Иллюстрация из книги 1837 г.

После спасения Селькирка экспедиция продолжила путь на север вдоль южноамериканского побережья. Они захватили и разграбили несколько испанских кораблей, а также успешно напали на порт Гуаякиль (в современном Эквадоре), получив от губернатора выкуп. Правда, некоторые члены команды были недовольны размером добычи и не придумали ничего лучшего, как раскопать несколько могил, чтобы достать драгоценности с покойников. Это привело к эпидемии на корабле, от которой умерло шесть моряков. Один из захваченных кораблей был потерян во время шторма в районе Галапагосских островов. У побережья Мексики «Герцог» и «Герцогиня» захватили галеон «Нуэстра-Сеньора-де-ла-Энкарнасьон и Десенганьо» с богатым грузом, Рождерс получил в бою рану в лицо. Испанский корабль был переименован в «Рыцаря» (Bachelor), и именно его штурманом стал Селькирк. Когда англичане попытались захватить другой галеон «Нуэстра-Сеньора-де-ла-Бегонья», он сумел уйти, нанеся своими пушками серьезные повреждения обоим кораблям.

После этого «Герцог» и «Герцогиня» в сопровождении двух захваченных испанских кораблей отправились в обратный путь через Тихий океан. Они пополнили запасы на Гуаме и достигли индонезийского порта Батавия (нынешняя Джакарта), принадлежавшего тогда голландцам. Там Роджерсу сделали хирургическую операцию, удалив мушкетную пулю из нёба. Менее прочный из двух испанских кораблей англичане продали. Наконец, 14 октября 1711 года корабли бросили якоря на Темзе.

Вернувшегося Роджерса ждал суд. Конечно, не за пиратство, а за то, что он вступил в торговые отношения с голландцами в Батавии, нарушив монополию Британской Ост-Индской компании. Чтобы урегулировать конфликт, пришлось заплатить 6000 фунтов из добычи. Но и после этого добыча деньгами и ценными товарами составила 147 975 фунтов стерлингов, что приблизительно эквивалентно 20,3 миллионам фунтов в наши дни. Личная доля Роджерса составила 1600 фунтов, Селькирк получил 800 фунтов. Инвесторы, вложившие средства в организацию экспедиции, удвоили свои деньги. Экспедиция принесла Вудсу Роджерсу немало горя, он вернулся с обезображенным лицом и потерял брата, погибшего в одном из сражений. Тем не менее, он стал национальным героем.

Роджерс написал книгу «Путешествие вокруг света», но несколькими месяцами раньше свою книгу опубликовал Эдвард Кук – один из офицеров «Герцогини», позже командовавший захваченным испанским кораблем, которому дали имя «Маркиз». Именно ее, как оказалось, читал в перерывах между пиратскими рейдами Эдвард Тич на борту своего корабля, пока не пустил прочитанную книгу на пушечный пыж. Или же любителем чтения был кто-то из членов экипажа.

Вудс Роджерс был прекрасно известен Тичу. Именно Роджерс, ставший в 1717 году губернатором Багамских островов, запретил пиратство, пообещав сдавшимся пиратам амнистию. Война за испанское наследство уже три года как кончилась, и британской короне уже не нужны были каперы, которые к тому же порой были не прочь поживиться и британскими кораблями. Но Тич не захотел бросать любимое дело, отказался подчиниться приказу Роджерса и поднял над «Местью королевы Анны» черный флаг. С тех пор грабил и английские суда, а в мае 1718 года пиратская эскадра Тича блокировала порт Чарльстон в Южной Каролине. Эдвард Тич захватил заложников с девяти проходивших судов и сообщил губернатору, что, если не получит выкупа, сожжет захваченные суда, казнит заложников и пришлет губернатору их головы. В состав выкупа, который Тич в итоге получил, входили не только деньги, но и большое количество медикаментов.

Историки говорят, что сохранились свидетельства об имевшихся на борту «Мести королевы Анны» книгах, но до сих пор никто не знал, какие это были книги. Теперь известно название одной из них. Комментируя находку, историк Саймон Лейтон (Simon Layton) рассказывает, что многие пираты умели читать и даже нередко забирали с захваченных судов не только деньги и ценные вещи, но и книги. По крайней мере сам Эдвард Тич точно был грамотен, до наших дне дошло одно из написанных им писем. По одной из легенд, правда, вряд ли достоверной, он даже был в молодости школьным учителем, а Тич – это не фамилия, а прозвище.

Как говорит автор биографии Тича Энгус Констам (Angus Konstam), повествование о плавании в Южных морях было прекрасным чтением на ночь для любого пирата. Правда, историк осуждает Тича и членов его экипажа за варварское обращение с книгой, так как они вырвали страницу, чтобы сделать из нее пыж. Тем не менее, реставраторы обещают представить уцелевшие обрывки на грядущей выставке, которая будет посвящена 300-летию со дня гибели знаменитого пирата.

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