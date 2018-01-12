В столице продолжает развиваться крайне странная история: жители района Марьино, возможно, 18 марта будут голосовать не только на выборах президента России, но и на местном референдуме по объединению с соседним Люблино. Самое интересное, что почти никто, похоже, не понимает, кто инициатор всей этой истории.

Так или иначе разговоры о реформе административно-территориального деления в Москве идут постоянно, современный дизайн, если не считать Новой Москвы, появился в 1991 году и с тех пор почти не менялся, это самое устойчивое деление со времени революции 1917 года.

Но если проводить реформу, то в рамках всего города, а не просто объединив два района. Тем более, что Марьино и Люблино — самый населенный и седьмой по населению районы города, если их объединить, то по площади он будет сопоставим с поселениями Новой Москвы, а жить в нем будет почти 425 тысяч человек, столько же живет в Севастополе, а это отдельный субъект федерации.

И все-таки идея объединения двух районов не только появилась, но и начала воплощаться, причем довольно странным путем. Дело в том, что в каждом московском районе действует и управа, это, фактически, орган городской исполнительный власти, и муниципальное собрание — орган местного самоуправления. Депутаты отчасти контролируют работу управы, но, в целом, она подчиняется мэрии, а не местным жителям и избранным ими депутатам.

Совет депутатов района Марьино okrugmarino

Если бы объединить районы захотели в мэрии, то было бы достаточно принять закон в Мосгордуме (38 из 45 депутатов — ЕР или сторонники), а также решения муниципальных советов Марьино и Люблино (в обоих все депутаты представляют ЕР). Но зачем-то началась история с местным референдумом. Заявку на его проведение подала некая организация «За комфортную среду», которая, судя по открытым данным, связана с казачьими обществами и структурами, которые поддерживают самопровозглашенные республики на востоке Украины. Председатель правления организации «За комфортную среду» — Екатерина Абраменко, она баллотировалась от «Справедливой России» в депутаты Люблино, но не избралась. Сейчас она возглавляет местное отделение справороссов. Но в партии от нее уже поспешили дистанцироваться.

Марьинские депутаты и местная избирательная комиссия сразу одобрили заявку, так что инициативная группа уже, по всей видимости, может начать собирать подписи — а их нужно около 8,5 тысяч, 10% от избирателей Марьино. Если все пройдет гладко, то 18 марта в Марьино действительно может пройти референдум. Причем, если большинство жителей проголосуют «за», то это не приведет к автоматическому укрупнению районов: просто местные депутаты будут обязаны обратиться с запросом в Мосгордуму. Да и в Люблино референдум никто проводить не собирается.

И тут самое, пожалуй, интересное — в Москве местные референдумы вообще никогда не проводились и зачем это делать сейчас, по хорошему, непонятно. Даже если предположить, что городские власти решили таким образом повысить явку, то решение странное: максимум на участки удастся завлечь пару десятков тысяч избирателей, что для столицы не существенно. Но такая мотивация хотя бы объясняет, почему референдум готовится в самом населенном районе города: в другом районе прибавка явки была бы вовсе незаметной.

Отметим, что в Севастополе и Коми также планировалось провести референдумы к выборам президента, но местные власти в последний момент решили отказаться от этого плана. В итоге 18 марта пройдет только один региональный референдум — в Волгоградской области будут решать, в каком часовом поясе жить региону.

Так что единственное что остается — наблюдать. И, возможно, учиться проводить районные референдумы.