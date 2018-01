Топ новостей 12 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ЦИК зарегистрировал кандидата от КПРФ Павла Грудинина на выборах президента, СМИ сообщили о «черном списке» США, куда попадут 50 близких к Кремлю россиян, а Дума одобрила в первом чтении законопроект о признании физлиц иноагентами.

ЦИК зарегистрировал кандидата от КПРФ Павла Грудинина на президентских выборах. Он стал вторым официально зарегистрированным кандидатом.

В политике как и с клубникой главное уметь разводить — Усы Грудинина (@MustacheGrudini) 11 января 2018 г.

Также ЦИК зарегистрировал список довкеренных лиц Владимира Путина, в который вошли 259 человек, в том числе деятели культуры, спортсмены и представители шоу-бизнеса. В список вошли многие из тех, кто состоял в нем в 2012 году на прошлых выборах. Штаб Путина уже собрал на треть подписей, чем положено по закону.

Способ доверенных лиц Путина, 2 часть pic.twitter.com/OyUpaJFpEu — ИА Закон (@zakon_agency) 12 января 2018 г.

Позвонили из штаба одного из кандидатов в президенты. Предложили принять участие в дискуссии о перспективах медиарынка.

Вроде как, очень важная для меня тема. Но цель-то у этой дискуссии, на самом деле, другая. — Alexander Vinokurov (@Vinokurov12) 12 января 2018 г.

Кремль. Расширенное заседание правительства / kremlin.ru

В список из приближенных к высшему руководству российских чиновников и бизнесменов США попадут около 50 человек вместе с членами семей, сообщили СМИ источники в Вашингтоне. Список готовится в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций», но не предполагает введение санкций против попавших в него в обязательном порядке. Кремль пообещал, что ответит на любые ограничения со стороны Вашингтона.

Российским военным удалось устранить группу боевиков, напавших на авиабазу Хмеймим в Сирии. Группа базировалась рядом с западной границей провинции Идлиб. Боевиков убили, когда они прибыли на место дислокации, чтобы готовиться к пересадке в микроавтобус. «Вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь"», — отметили в Минобороны.

#СИРИЯ Также российской военной разведкой в провинции #Идлиб было вскрыто место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа. Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса «#Краснополь» склад беспилотников #БЛА уничтожен pic.twitter.com/HaeRWCEVCd — Минобороны России (@mod_russia) 12 января 2018 г.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании СМИ иностранными агентами физлиц. За документ проголосовали 333 депутата, против — один, еще один воздержался. Петр Толстой заявил, что иноагентов обяжут маркировать свои сообщения, а пользователи, по его мнению, сами должны будут указывать, что они публикуют у себя такие сообщения.

А вот интересно: я - гражданин Швеции, не живущий в России и пишущий по-русски в американских соцсетях ФБ и Твиттере - должен выполнять этот закон? По-моему, нет. Ведь власти РФ не владеют эксклюзивными правами на русский язык во всём мире, или как? https://t.co/RcbJ7YHH0q — Sam Klebanov (@SamKlebanov) 12 января 2018 г.

#Захарова: Вновь приходится констатировать, что Вашингтон не собирается пересматривать свою политику, направленную на нагнетание антироссийской истерии и атмосферы конфронтации. Вместо этого разворачивается целая кампания по зачистке информационного пространства — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 12 января 2018 г.

Девушка с ноутбуком / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Американская компания ThreatConnect, специализирующаяся на обеспечении кибербезопасности, опубликовала сообщение о регистрации доменов-двойников Всемирного антидопингового агентства, Антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии, что может говорить о подготовке атак на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане с российской стороны. «Эти подозрительные домены имеют сходство с теми методами, которыми ранее пользовались хакеры из Fancy Bear», — заявили в ThreatConnect.

A group calling themselves “Fancy Bears” released purported hacked emails & documents from the #IOC. The group is believed to be associated with the similarly named group #FancyBear, the cyber-espionage group that has been linked to the GRU: https://t.co/f8yqdSqbjF — ThreatConnect, Inc. (@ThreatConnect) 11 января 2018 г.

Типовая ТЭЦ / pixabay.com

Электростанции в Пермском крае и Удмуртии продала частному инвестору «Т Плюс» Виктора Вексельберга для использования с целью майнинга криптовалюты. Купить их мог Алексей Колесник, который вошел в руководство ГЭК, а ранее был главой комитета природных ресурсов в минприроды Татарстана. Организации фермы майнинга может помешать низкая эффективность станций ГЭК.

СК обвинил водителя Виктора Тихонова, который наехал на пешеходов у станции метро «Славянский Бульвар», в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек (ч.5 ст.264 УК РФ). Его потребовали арестовать. Следствие не обнаружило неисправностей у автобуса.

Дети с острова Гаити / pixabay.com

Дональд Трамп на состоявшемся в Белом доме закрытом совещании заявил: «Почему мы принимаем всех этих людей из вонючих дыр, которые приезжают сюда? Мы должны добиться того, чтобы к нам приезжали люди из таких стран, как Норвегия». Президент выступил против миграции населения из Гаити, Сальвадора и африканских государств. Высказывание лидера СШа возмутило даже его сторонников, и сейчас от Трампа требуют извинений.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

The Democrats seem intent on having people and drugs pour into our country from the Southern Border, risking thousands of lives in the process. It is my duty to protect the lives and safety of all Americans. We must build a Great Wall, think Merit and end Lottery & Chain. USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

Facebook изменит алгоритм формирования новостной ленты пользователей со следующей недели. Предпочтение будет отдаваться публикациям от родственников, а также будет снижен приоритет для некачественных СМИ. Впоследствии планируется перенести заметки публичных страниц и СМИ в отдельный раздел внутри приложения.

Кинолента «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо получила премию Critics' Choice Awards в номинации «Лучший фильм» 2017 года, а также в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая музыка к фильму». Сам дель Торо получил награду кинокритиков как лучший режиссер. Лучшими актерами названы Гэри Олдмен за главную роль в картине «Темные времена»Фрэнсис Макдормэнд за игру в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».