Президент США Дональд Трамп заявил о том, что государство может выйти из соглашений по иранскому атому.

«Иранский режим является ведущим государственным спонсором террора в мире. Это позволяет "Хезболле", ХАМАСу и многим другим террористам посеять хаос и убить невинных людей. Он профинансировал, вооружил и обучил более 100 тысяч боевиков для распространения разрушений на Ближнем Востоке», — цитирует слова хозяина овального кабинета пресс-служба Белого дома.

Трамп указывает на то, что Тегеран поддерживает режим Башара Асада, что официальный режим угрожают соседним странам, что в Иране происходят массовые аресты и пытки. Однако соглашение может быть расторгнуто не по этой причине.

«Сделка дала Ирану слишком много в обмен на слишком малое. Огромный финансовый дефицит, который получил иранский режим из-за сделки — доступ к более чем 100 млрд долларов, в том числе 1,8 млрд наличными, не был использован для улучшения жизни иранского народа. Вместо этого он служил залоговым фондом для оружия, террора и угнетения, а также для того, чтобы выровнять карманы лидеров коррумпированного режима», — говорится на сайте Белого дома.

Фактически Трамп поставил Тегерану ультиматум, который состоит из трех пунктов. Во-первых, Иран должен разрешить проверки на всех своих ядерных объектов по требованию международных инспекторов. Во-вторых, Иран должен отказаться от шагов в направлении обладания ядерным оружием. В-третьих, второй пункт должен действовать не 10 лет, а вечно. Нарушение хотя бы одного из условий повлечет возобновление «ядерных санкций».

Тем не менее пока они приостановлены еще на 120 дней после того, как Трамп проконсультировался с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и советником по вопросам национальной безопасности Гербертом Макмастером.

«Это последний шанс Ирана», — заявил Трамп.

Решение Дональда Трампа уже изучают европейские власти. Пока позиция по нему не выражена.

«Мы принимаем сегодняшние заявления американской стороны относительно Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана к сведению. Мы проконсультируемся с нашими европейскими партнерами и обсудим общий подход, но правительство будет и дальше выступать за полное исполнение соглашения по атому», — заявили в МИД Германии.

Фактически о том же сказали в Европейской службе внешних связей, отметив, что ЕС «остается привержен полной и эффективной реализации СВПД», сообщает РИА Новости.

Вместе с тем США расширили санкционный список физических и юридических лиц. В нем теперь 14 новых строчек. В их числе аятолла Садик Лариджани — глава судебной системы Ирана и брат спикера иранского парламента. Об этом говорится на сайте министерства финансов США.

Напомним, что всем, кто попал в список, запрещен въезд в США, а их активы в банках Америки, если таковые имеются, замораживаются. До этого в санкционном списке было 100 человек — физических и юридических лиц, «связанных с программой баллистических ракет Ирана и другими ее незаконными действиями».

Иранские власти, в свою очередь, обвиняют США в организации антиправительственных демонстраций в стране.

«Этот психически неуравновешенный человек должен знать, что это не останется без ответа», — приводит слова аятоллы Али Хаменеи о Трампе турецкая Milli Gazete.

Что же касается ультиматума американских властей по поводу изменения условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, то пока в Тегеране категорически опровергают возможность уступок.

«Политика Трампа и его сегодняшнее заявление — это отчаянные попытки подорвать твердое многостороннее соглашение... СВПД не подлежит пересмотру. Вместо того чтобы повторять устаревшую риторику, США должны полностью его соблюдать точно так же, как и Иран», — написал в своем твиттере глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.