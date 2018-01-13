Российские банки побили ипотечный рекорд. На 1 декабря прошлого года жители РФ взяли в кредит более 5 трлн рублей на покупку квартир или домов. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на статистические данные Центрального банка РФ, это абсолютный максимум с момента начала выдачи ипотечных займов в России — то есть с 2006 года.

Эксперты указывают, что популярность ипотеки объясняется тем, что ставки по жилищным кредитам сейчас стали самыми низкими за всю историю российского рынка. По итогам ноября 2017 года процент за обслуживание ипотеки составил, в среднем, 9,8% годовых. Это тоже рекорд — ниже средняя ставка в российских банках не опускалась.

«На объемы выдач влияет и тот факт, что многие банки сейчас активно предлагают программы рефинансирования для заемщиков, взявших ипотечные кредиты в предыдущие пару лет», — цитирует генерального директора Объединенного кредитного бюро Даниэля Зеленского РБК.

Нельзя исключать, что популярности ипотечным кредитам добавят и различные льготные продукты. Например, т. н. детская ипотека, о выдаче которой семьям с двумя и более детьми ранее сообщили в правительстве РФ. Напомним, на участие в программе смогут претендовать те россияне, в семьях которых после 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. На эти цели в бюджете заложено 600 млрд рублей. Правда, льготная ставка будет действовать всего три года с момента подписания договора, а после — будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка ЦБ РФ плюс 2 процентных пункта». Впрочем, в таком предложении есть свои риски. Регулятор ранее поднимал ключевую ставку до 16-17%, поэтому выгода может оказаться сомнительной.

Надо отметить, что многие россияне при этом не торопятся вступать в договорные отношения с банками, поскольку ждут, что условия по ипотеке станут еще более привлекательными для заемщиков. Такую возможность не исключают и власти.

«Мы видим, что снижается уровень инфляции, ключевая процентная ставка Центробанка. Не исключаем, что по завершению этой программы («детской ипотеки») ипотечные ставки снизятся ниже 6%», — сказал в эфире телеканала «Россия-24» министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Участники рынка более сдержанны в своих прогнозах, но также оптимистичны. Большинство из них склоняются к тому, что ставка по ипотеке к концу 2019 года упадет на 50-100 базисных пунктов.

«Наиболее вероятный сценарий следующего года — это снижение ставки до 7%. Благодаря тому, что платежи по кредиту станут меньше, несмотря на общее снижение доходов, клиенты опять станут более требовательными к качеству приобретаемого жилья и можно ожидать повышения среднего чека покупки», — сказал в эфире программы «Вести. Недвижимость» директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101» Дмитрий Цветов.

Вместе с тем, экспертов беспокоит, что россияне берут слишком много кредитов. Этот шаг — вынужденный.

«Тревожно то, что мощный рост кредитов происходит при продолжении падения реальных доходов населения. Оно составило 1,4% за 11 месяцев 2017 года, по данным Росстата. Поэтому, сопоставляя приведенные цифры, можно констатировать вот что. Во-первых, кредитование во многом замещает доходы людей. Они вынуждены брать займы, чтобы зачастую просто обеспечить текущую жизнь, без увеличения потребления. Во-вторых, во многих случаях из-за отсутствия нужных сумм доходов кредитное бремя становится непосильным для семей. Это ведет и к просрочке по кредитам», — написал в колонке для «Российской газеты» ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.



Особенную тревогу вызывает то, что за последние месяцы сильно выросло число заемщиков, у которых и без того уже есть несколько действующих кредитов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного бюро кредитов.

«Количество заемщиков с явно избыточной нагрузкой, сокращавшееся в 2015-м и большую часть 2016 года, в последнее время растет. Быстрее всего увеличивается численность заемщиков с количеством кредитов от пяти и больше: на 8% за первые десять месяцев 2017 года и на 11% — в третьем квартале 2017 года к третьему кварталу 2016-го. На 1 ноября 2017 года их насчитывалось более 3 млн», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ОКБ.

Возможно, что ситуацию с чрезмерной закредитованностью и риском раздувания ипотечного пузыря несколько исправит новая политика ЦБ РФ в отношении выдачи займов — она станет строже.

«В частности, регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20% и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса. В случае если эти сдерживающие факторы не помогут и риск останется, ЦБ может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий», — ранее писал «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники, знакомые со стратегией регулятора.