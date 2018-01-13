Животные часто приходят на помощь человеку, но обычно в этой роли выступают собаки, а если речь заходит о грызунах, то вспоминаются лишь крысы и мыши, участвующие в медицинских исследованиях, да герои диснеевского мультфильма. Между тем, уже более двадцати лет специально подготовленные грызуны спешат на помощь людям, отыскивая противопехотные мины и выявляя больных туберкулезом.

Действуют «героические крысы» (их так официально называют – HeroRATs) в Африке. А появились они благодаря бельгийцу Барту Ветьенсу (Bart Weetjens). Домашние крысы жили у него еще в детстве, и с тех пор он запомнил, какое острое у них обоняние. Во время учебы в Антверпенском университете Ветьенс предположил, что крыс можно будет использовать для решения важной проблемы – поиска противопехотных мин.

В 1997 году Барт Ветьенс сумел получить грант Бельгийского управления международного сотрудничества и взялся за подготовку первых грызунов-саперов. Он решил использовать не обычных лабораторных крыс, а живущих в Африке гамбийских хомяковых крыс (Cricetomys gambianus) и гигантских хомяковых крыс (Cricetomys ansorgei). Это внушительные грызуны длиной до 90 сантиметров, а вес их может достигать 2,8 килограмма. Они широко распространены в Африке южнее Сахары. С точки зрения зоолога, они не относятся ни к хомякам, ни к крысам, а принадлежат к особому африканскому семейству мышевидных грызунов – незомиидам (Nesomyidae). Подобно хомякам, они имеют большие защечные мешки, куда прячу найденную пищу – в основном различные семена и орехи. У несущей добычу хомяковой крысы щеки порой так раздуваются, что она с трудом протискивается в нору. А за день она способна притащить к себе несколько килограммов орехов. В норе хомяковая крыса обычно устраивает несколько камер для хранения припасов и отдельную спальню. Зрение у хомяковых крыс очень плохое, зато у них прекрасно развиты обоняние и слух.

Раздобыв хомяковых крыс Ветьенс начал обучать их поиску мин. Крысы находили спрятанные взрывчатые вещества, получая за это съедобное вознаграждение. Быстро стало ясно, что дело идет очень успешно, поэтому Ветьенс основал организацию APOPO (Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling, «развитие продуктов обнаружения противопехотных мин») и решил перенести свою деятельность в Африку. В 2000 году после установления партнерских отношений с армией Танзании штаб-квартира APOPO была перенесена в танзанийский город Морогоро, где расположилась в Сельскохозяйственном университете имени Эдварда Сокойне.

При работе на крысу-сапера надевают поводок, прикрепленный к более длинному проводу, два конца которого держат в руках люди-ассистенты. Поводок крысы свободно движется вдоль длинного провода, что позволяет ей обследовать площадку. Когда крыса проходит весь путь, люди с длинным проводом сдвигаются немного вперед. Учуяв запах взрывчатки, крыса царапает лапкой землю. К отмеченным местам потом идет человек, которые удаляет мины.

Хомяковая крыса ищет мины в Анголе

В 2003 году 11 обученных хомяковых крыс приступили к разминированию территорий в Мозамбике, где множество мин остались после длившейся почти двадцать лет гражданской войны. К 2012 году, на год раньше запланированного срока, при помощи грызунов была очищена самая пострадавшая от мин провинция страны – Газа, а в 2015 году Мозамбик был признан освобожденным от противопехотных мин. Крысы внесли в это существенный вклад, найдя 13 274 наземных мин и обследовав 11 124 446 квадратных метров территории. В 2004 году способ поиска мин при помощи хомяковых крыс был официально признан соответствующим международному стандарту противоминной деятельности.

В 2012 году APOPO начала участвовать в работах по разминированию в Анголе, а с 2016 года HeroRATs стали работать и в Замбии. В 2010 году грызуны из APOPO начали применяться и в Юго-Восточной Азии, в Таиланде, Лаосе и Вьетнаме, но спустя четыре года эти программы были свернуты из-за недостатка финансирования. Зато с начала 2015 года APOPO начала сотрудничество с Камбоджийским центром по разминированию.

Помимо того, что хомяковые крысы успешно справляются с поиском мин, их использование к тому же оказывается экономически выгодным. Подготовка одной крысы обходится в 7300 долларов за девять месяцев обучения, тогда как подготовка собаки-сапера стоит 25000 долларов. Есть у крыс преимущество и в скорости работы. Они натасканы исключительно на запах взрывчатки и, в отличие от металлоискателя, не реагируют на находящиеся в почве металлические предметы. Участок размером в 200 квадратных метров хомяковая крыса проверяет примерно за двадцать минут. Сапер с металлоискателем работает на этой площади до четырех дней.

Тренировка хомяковых крыс в Танзании. Пищевое вознаграждение за работу

Живут хомяковые крысы довольно долго для грызунов – от шести до восьми лет. У них не возникает устойчивая психологическая связь с дрессировщиком, поэтому они оказываются способны работать с любым человеком, а значит их легко распределять по участкам, требующим разминирования. Вес хомяковой крысы достаточно мал, чтобы мина под ней не сработала.

Также APOPO тренирует крыс для диагностирования туберкулеза по запаху образцов мокроты. Крыса способна оценить 100 образцов за 20 минут, тогда как врач в лаборатории за один рабочий день обрабатывает лишь 30 – 40 образцов. Выявление туберкулеза – важная задача для многих стран Африки, где, согласно статистике, до половины случаев этой болезни не диагностируются. С 2007 года хомяковые крысы-диагносты стали работать в клиниках Танзании, а с 2013 года – Мозамбика. Благодаря грызунам количество выявленных случаев туберкулеза повысилось на 40 %. Планируется использовать их также в Эфиопии.

Хомяковая крыса проверяет образцы мокроты в одной из клиник Мозамбика. Для работы грызуна помещают в клетку, в полу которой сделан ряд круглых отверстий. Под каждым отверстием располагается один анализируемый образец.

Наконец, совсем недавно хомяковые крысы APOPO начали осваивать еще один вид работы. Теперь они станут использоваться для борьбы с контрабандной торговлей исчезающими животными – панголинами.

Панголины (Pholidota), иначе называемые ящерами, небольшие животные, покрытые ромбическими чешуйками, как черепицей. Не смотря на свой необычный вид, они входят в класс млекопитающих. Живут панголины в Африке, а также в Восточной и Южной Азии. Питаются панголины исключительно муравьями и термитами, их слюна имеет запах меда, привлекающий этих насекомых. Ныне их насчитывается всего восемь видов.

По оценке специалистов, панголины в последние десятилетия вошли в число самых популярных видов животных для незаконной добычи и торговли. В традиционной медицине стран Восточной Азии их чешуйки считаются лекарством от многих болезней и средством, помогающим похудеть. Мясо панголинов употребляют в пищу. В результате численность всех видов панголинов значительно сократилась, и над ними нависла угроза полного вымирания. Например, численность яванского панголина (Manis javanica) упала за 21 год на 80 %. Цена на чешую панголинов на черном рынке за пять лет выросла в десять раз. Так как азиатские виды стали очень редки, браконьеры активизировали свою деятельность в Африке. Панголин оказывается очень легкой добычей для охотника, так как на любую опасность он реагируют, сворачиваясь в шар. В 2014 – 2016 годах таможенники Вьетнама конфисковали у контрабандистов 2600 живых панголинов и 300 тонн мяса.

В сентябре 2016 года панголины были отнесены к числу видов, занесенных в I приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, куда включают животных, положение которых вызывает наибольшее опасения. С тех пор торговля панголинами строго запрещена, но браконьеры не прекращают их добычу и отправляют пойманных животных контрабандой из Африки в Восточную Азию.

Шанс панголинам дает их довольно ощутимый и характерный запах – он несколько напоминает запах рыбы. Его в состоянии почуять и человек, а натасканная на этот запах крыса обнаружит панголина даже спрятанным в багаже. Контрабандисты, опасаясь служебных собак, часто перевозят панголинов среди веществ, запах которых должен перебить запах животного, например, зерен кофе. Но, эксперименты показывают, что для крыс это не должно стать препятствием.

Программу по тренировке хомяковых крыс для поиска панголинов финансирует Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (U.S. Fish and Wildlife Service). В конце прошлого года в APOPO начала подготовку первой партии таких крыс. Правда, не обошлось без сложностей. Чтобы натренировать крысу, нужен источник запаха панголина, а раздобыть панголинов не так просто. Животных были готовы предоставить в ЮАР, но от этого пришлось отказаться, так как оформление разрешения на провоз панголинов в Танзанию стало слишком большим препятствием. В распоряжении властей Танзании есть несколько панголинов, изъятых на границе, но их нельзя передать в пока длятся следствие и суд. Помог престарелый панголин, живший в зоопарке Дар-эс-Салама. Он умер, и его высушенную чешую смогли использовать для обучения крыс.

На тренировках хомяковых крыс приучают отличать запах панголина от близкого к нему запаха сушеной рыбы. Пока неясно, насколько скоро они заступят на пограничную службу. Многое будет зависеть от организации сотрудничества с таможенными органами разных стран Азии и Африки. Специалисты APOPO считают, что для того, чтобы этот проект заработал в полной мере, понадобится не менее пары лет.

А еще одна группа крыс тем временем готовится к работе на Мадагаскаре. Там они будут ловить контрабандистов, которые вывозят с острова незаконно добытую древесину редкого черного дерева (Diospyros perrieri). В APOPO задумываются над тем, чтобы готовить крыс к поиску других браконьерски добытых грузов из Африки: бивней слонов и львиных костей (кости льва тоже служат лекарством в традиционной восточной медицине).