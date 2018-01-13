Сальмонеллез то тут, то там

Обычно вспышки пищевых отравлений происходят летом, в детских лагерях отдыха и заведениях общепита, где в ход идет подпорченный или неправильно приготовленный товар. Однако сразу два крупных отравления сальмонеллами произошло этой зимой.

Массовое отравление произошло на этой неделе в Подмосковье и Бурятии.

В люберецкой кадетской школе, которая в 2009 году стала лауреатом конкурса «Лучшие школы Подмосковья», по данным источника «Интерфакса», отравились около 70 человек. Собеседник издания рассказал, что 30 пострадавших, абсолютное большинство из которых — дети, поступили вечером 12-го — ночью 13 января.

Еще около 40 учащихся, знает источник, находятся на амбулаторном наблюдении у врачей.

Официальные власти опровергли эти данные. По словам мэра Люберец Владимира Ружицкого, после отравления в кадетской школе были госпитализированы 23 человека, заявили РИА Новости в пресс-службе городского округа.

«В школе 1102 учащихся, сотрудников — 100. На 16:00 госпитализирован 21 ребёнок, двое сотрудников», — сказал Ружицкий.

Состояние всех пациентов, отмечает «Интерфакс», оценивается как средней степени тяжести.

Роспотребнадзор ищет причину отравления.

Виновников происшествия ищет и Следственный комитет. Подмосковный главк СКР начал доследственную проверку.

Если в Люберцах пострадали главным образом дети, то в Улан-Удэ, в основном, взрослые.

В МВД республики сообщили ТАСС, что к медикам обратились 82 посетителя кафе «ШулэнДо» на улице Коммунистической, из них 55 были госпитализированы. Недомогание посетители заведения почувствовали 8-11 января.

«10 января поела в кафе салат "Цезарь с курицей" и попила чай с лимоном. 11 января вечером стало плохо, поднялась температура до 38,4, заболел живот, была тошнота, головные боли. Сначала думала, что просто простыла. 12 числа вечером я прочитала новость, что люди массово отравились, поняла, что я этом числе. Вызвала скорую. В итоге положили в инфекционную больницу, сказали, что лечение продлится примерно неделю», — сообщила одна из пострадавших.

Республиканское отделение Роспотребнадзора приостановило работу заведения. МВД рассматривает вопрос о возбуждении дела из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, которое привело к массовому отравлению.

Бурятское отделение Роспотребнадзора установило «грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза». Материалы проверки ведомство передало в суд Советского района Улан-Удэ.