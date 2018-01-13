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13 января 2018, 08:58
КНДР США
Анна Сакоян

КНДР и США: пространство для дипломатии

Дональд Трамп
Дональд Трамп

СМИ продолжают обсуждать сюжет, в центре которого находится Северная Корея. В начале недели они рассказывали о признаках «оттепели» в ее отношениях с Южной Кореей. Теперь заговорили о том, что президент США Дональд Трамп начал намекать на возможность дипломатических переговоров. В частности, Трамп сказал, что отношения США с КНДР складываются неплохо.

Заявив об успехах в выстраивании отношений с КНДР, пишет Wall Street JournalТрамп указал на свою готовность вступить в дипломатические переговоры после нескольких месяцев, в течение которых нарастала напряженность и происходил обмен оскорблениями между лидерами США и КНДР. Об успехах Трамп, собственно, заявил в интервью WSJ, отказавшись при этом уточнить, говорил ли он лично с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном.

 
Ким Чен Ын

К настоящему моменту, комментирует WSJ, США находятся формально в процессе переговоров с КНДР уже десять лет. Это шестисторонние переговоры о ядерных планах Северной Кореи, в которых также принимают участие Россия, Южная Корея, Япония и Китай. Но в 2009 г. процесс застопорился.

После фактической остановки официальных переговоров начался обмен сигналами по неофициальным каналам с неформальными встречами между представителями сторон. Эти неформальные встречи не имеют полноценного дипломатического статуса. В октябре госсекретарь США Рекс Тиллерсон неопределенно заметил, что у США есть «свои каналы связи с Пхеньяном», и поэтому ситуация небезнадежна.

Трамп на уровне публичных сигналов был противоречив. Он то показывал готовность к дипломатии, то полностью отрицал потребность в ней. В интервью WSJ Трамп похвалил Китай за содействие в давлении на КНДР, хотя и отметил, что давить можно еще сильнее. В настоящий момент на публичном уровне возникла перспектива оттепели. Это связано с относительно миролюбивыми переговорами между КНДР и Южной Кореей, в рамках которых даже обсуждалась возможность участия КНДР в Олимпиаде-2018. Скептики, правда, настороженно относились к этим новостям, подозревая, что Северная Корея попытается поссорить Южную Корею с США. Но США сейчас и сами вошли в очередную фазу готовности к дипломатии.

Позднее Reuters опубликовало сообщение со ссылкой на источники в американском Белом доме, что Трамп в телефонном разговоре с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином заявил о готовности вступить в переговоры с КНДР «в подходящее время при правильных обстоятельствах».

 
Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

Financial Times, между тем, опубликовала материал о том, что один из наиболее влиятельных южнокорейских военных лидеров предупредил США, что рассчитывать на быструю успешную войну с КНДР в случае дипломатической неудачи не следует. Эти высказывания ставит под сомнение риторику США, которые намекали на возможность военного ответа на продолжение развития северокорейской ядерной программы. Военный ответ, по версии южнокорейского военачальника, приведет к длительному ожесточенному конфликту с хорошо вооруженным противником. Также он настоятельно посоветовал не путать Северную Корею с Ираком или Афганистаном.

Эти комментарии, отмечает FT, появились в контексте начинающейся оттепели в отношениях между КНДР и Южной Кореей. Возрастание взаимных симпатий на Корейском полуострове, пишут авторы, чревато нарушением стратегии «максимального давления», на которой настаивают США. Впрочем, и здесь может быть пространство для маневров с учетом того, что в последнее время США сигналят о принципиальной возможности мирных переговоров.

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