Жители американского штата Гавайи накануне получили устрашающие сообщения от собственного правительства. Как пишет агентство Reuters, в СМС содержались слова, предупреждающие о скором ядерном ударе.

«Чрезвычайная ситуация. Угроза удара баллистической ракеты. Срочно ищите ближайшее убежище. Это не учебная тревога», — приводит агентство слова сообщения, которе было разослано в 8 утра местного времени и также было продублировано на местных теле- и радиоканалах.

Reuters уточняет, что об этом тут же было доложено президенту США Дональду Трампу, который в в субботнее утро играл в гольф во Флориде.

По данным СМИ, примерно в течение получаса среди населения штата Гавайи царила настоящая паника, пока представители правительства и военные не опровергли информацию, поступившую в сообщениях американцам. Агентство Hawaii News Now опубликовало кадры, на которых видно, как люди бегут по улице в поисках места, где можно укрыться от ядерной атаки.

«Мы были напуганы, и мы не знали, что делать, это было ужасно. Мы положили ребенка в ванную и не знали, что еще делать. Моя жена была в слезах. С политическим климатом, в котором мы вынужден жить сегодня, должна быть не только аккуратность, люди должны задуматься о том, какой ответ вызовут их действия», — приводит агентство слова местного жителя Аднан Месивала, который в момент получения сообщения находился с женой и ребенком в гостинице.

Позднее власти штата принесли извинения жителям и гостям Гавайев, объяснив, что произошла ошибка — сказался человеческий фактор.

«Я приношу извинения за ту боль и замешательство, к которым привел данный инцидент», — сказал во время пресс-конференции губернатор штата Дэвид Иге, чьи слова приводит телекомпания ABC.

По словам главы региона, дежурный службы чрезвычайных ситуаций по ошибке нажал не на ту кнопку на своем компьютере, из-за чего сообщение о приближающейся атаке и было отправлено. Такое же СМС получил и сам губернатор.

«Я проснулся утром и увидел сообщение о тревоге точно так же, как и остальные жители Гавайев. Мы изучим варианты того, как можно улучшить соответствующие процедуры с тем, чтобы такого не повторилось снова», — сказал он.

Многие политики потребовали провести разбирательства, чтобы установить виновных, а также исключить в будущем подобные инциденты.

«Сегодняшняя тревога была ложной тревогой. Во время повышенной напряженности мы должны удостовериться, что вся информация, выпущенная сообществу, точна. Мы должны добраться до сути того, что произошло, и удостоверится, что этого никогда не повторится», — написала в своем твиттере сенатор Майзи Хирано.

Необходимо отметить, что на Гавайях царит довольно нервозная обстановка, связанная с взаимоотношениями США и КНДР. Северная Корея неоднократно угрожала ядерной атакой в сторону американских островов, если правительство страны продолжит политику угнетения на Корейском полуострове. Так, в ноябре 2017 года власти штата проводили масштабные исследования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Она была создана еще во время Холодной войны. Однако, как выяснилось в ходе испытаний, сирена исправна до сих пор.