В крупных городах Южно-Африканской республики идут погромы фирменных магазинов шведского бренда одежды H&M. Об этом сообщает Russia Today. Издание публикует фоторепортаж с мест ЧП. Погромы начали активисты-леворадикалы в ответ на рекламу бренда, в которой темнокожий мальчик снялся в толстовке с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях».

«Демонстранты потребовали закрыть бутики марки по всей стране, что, однако, не помешало им во время беспорядков унести часть вещей с собой. Несмотря на это, лидер радикалов Джулиус Малема заявил, что не осуждает действия своих единомышленников. По его словам, в компании не имеют понятия о толерантности и называют детей южноафриканцев бабуинами», — пишет RT.

ТАСС уточняет, что погромы устроили члены партии «Борцы за экономическую свободу», имеющей третью по численности фракцию в парламенте.

«Мы не хотим ничего слышать от них, мы требуем, чтобы они закрыли свой магазин. Иначе пусть знают, что мы будем приходить сюда почти каждый день начиная с завтрашнего», — приводит ТАСС слова официального представителя местного отделения партии Бенджамина Дисолоане.

Наполним, что всеобщее возмущение началось в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на фотографию маленького чернокожего мальчика в онлайн-каталоге H&M, где была представлена новая коллекция, в том числе — модной детской одежды. На снимке ребенок был одет в зеленую толстовку с капюшоном, на которой было написано «Самая крутая обезьянка в джунглях». Важно, что худи и свитшоты с тиграми и жирафами рекламировали белокожие дети. Из-за этого H&M обвинили в расизме. Пользователи интернета во многих станах призвали бойкотировать одежду бренда.

«Я работала на них несколько лет, и они бывают невежественны. Главный офис в Швеции далек от культурных и социальных проблем. Они серьезно думают, что это мило», — написала в твиттере пользователь loveislove.

Многие популярные персоны отказались работать с H&M — в их числе спортсмены, певцы. Так, исполнитель The Weeknd, который ранее сотрудничал с H&M, объявил, что разрывает контракт с компанией.

«Проснулся этим утром потрясенным и растерянным из-за этой фотографии. Я глубоко оскорблен и больше не буду работать с H&M», — написал певец в своем твиттере.

В итоге компании пришлось принести извинения перед всеми, кого могли оскорбить эти плакаты.

«Мы искренне приносим извинения за оскорбление людей этим изображением. Оно удалено из всех онлайн-каналов, и продукт не будет продаваться в Соединенных Штатах. Мы верим в разнообразие и включение во все, что делаем, и будем пересматривать всю нашу внутреннюю политику, чтобы избежать любых будущих проблем», — сообщили представители H&M в ответ на запрос Fox News.

Более того, выступить с официальным заявлением вынуждена была и мама мальчика-модели, на котором была надета пресловутая футболка.

«Это один из сотен образов, в которых снимался мой сын. Перестаньте постоянно поднимать ложную тревогу, это несуществующая проблема. Возьмите себя в руки», — приводит слова женщины Daily Mail.

Однако и это не помогло. Радикалы из ЮАР угрожают, что если «расистские» магазины не закроются, погромы будут продолжены.