Коммунизм и мощи

14 января в 22:00 на телеканале «Россия 1» состоится премьера документального фильма «Валаам», в съемках которого принял участие глава государства Владимир Путин — в ленте будут показаны два интервью с президентом. Хотя до премьеры остается еще несколько часов, уже стало известно, о чем же рассказывал российский лидер: Владимир Путин провел параллель между коммунизмом и христианством.

Режиссером фильма «Валаам» выступил журналист Андрей Кондрашов, который занял пост пресс-секретаря предвыборного штаба действующего президента, который будет участвовать в выборах главы государства как самовыдвиженец. Источники в администрации президента ранее рассказывали, что документальная лента Кондрашова о Владимире Путине представляет собой серию интервью — в том числе с людьми, которых можно назвать друзьями Путина, с теми, кто давно и хорошо с ним знаком. Сам Кондрашов заявил, что «в этом фильме личность и характер Владимира Путина будут раскрыты так, как еще не раскрывались», хотя подробности не сообщил.

Между тем телеканал «Россия 1» показал отрывок фильма. Глава государства, который летом 2017 года посетил остров Валаам, рассуждает о религии в советское время и приводит интересные сравнения.

Владимир Путин отмечает: «Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравиться, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию» (цитата по РИА Новости).

По мнению президента, «коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Священном Писании, это все там есть». Что касается кодекса строителей коммунизма, «это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», считает российский лидер.

Стоит отметить, что «Моральный кодекс строителей коммунизма», вошедший в тексты Третьей Программы КПСС и Устава КПСС, принятых в 1961 году, содержал пункты, прямо перекликающиеся с религиозной этикой — например, положение о нравственной чистоте и правдивости в личной жизни, взаимном уважении в семье можно соотнести с заповедями «Чти отца своего» и «Не прелюбодействуй».

Отношение к Владимиру Ленину в советское время Владимир Путин сравнил с почитанием святых в христианстве: «Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции — ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи».

Заявления главы государства прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва» протоиерей Всеволод Чаплин: «Тело Ленина – это, конечно, ложные мощи, иначе христианин думать не может. Мощи становятся мощами не в силу того, что их куда-то положили, а в силу того, что бог проставляет своего святого, Церковь это подтверждает, народ испытывает к этому святого благоговение, которое выражается в молитве, а не в каких-то политических церемониях. Сегодня, увы, тело Ленина – это туристический объект, это объект праздного любопытства, в основном иностранных туристов. Так что с подлинным почитанием верующих людей это имеет очень мало общего, скажу прямо».

Представитель Русской православной церкви также выразил убежденность в том, что «будоражить эту тему сегодня выгодно только тем, кто хотели бы столкнуть две консервативные силы в нашем обществе – то есть коммунистов старшего поколения и активных верующих людей».

Впрочем, Чаплин все же согласился с президентом относительно общего между коммунистической идеологией и христианскими постулатами: «Это стремление к справедливости, равенству». Затем протоиерей прошелся и по современной политической повестке: «В современной России очень важно, чтобы христиане и коммунисты не враждовали, а вместе работали. Нас постоянно пытаются поссорить, столкнуть друг с другом, но нам на самом деле нужно сегодня воссоединить идею сильной центральной власти и идею справедливости и мощного самоуправления. Соединение христианства и левой идеи – это то, что нам сегодня нужно. Формула «Царь и Советы» сегодня очень подходила бы России».

Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов прежде уже высказывался об РПЦ в позитивном ключе — политик называл церковь наряду с армией столпами России. Тем, кого это заявление удивило, Зюганов напомнил, что выпустил книгу «Святая Русь и Кощеево царство», в которой «подробно исследовал духовные истоки нашей жизни». Лидер КПРФ отмечал: «Если вы возьмете моральный кодекс строителей коммунизма и Нагорную проповедь Иисуса Христа и положите рядом, вы ахнете: они совпадают полностью по тексту. Если вы откроете Послание апостола Павла к фессалоникийцам, вы там прочитаете главный лозунг коммунизма: «Кто не работает, тот и не ест». Треть членов КПРФ — верующие, подчеркивал Зюганов.

Да и патриарх Кирилл в свое время — в бытность еще митрополитом Смоленским и Калининградским — отзывался о коммунистах — точнее, партийной идеологии КПРФ — в весьма позитивном ключе. Предстоятель РПЦ похвалил партию и самого Зюганова за «очень важный посыл, который вы обращаете к людям, — это опора на нравственные ценности, на личную, на общественную нравственность. Уважение к закону. Уважительное отношение к русской православной церкви, к ее патриотической и воспитательной роли».Впрочем, в отношении Ленина патриарх Кирилл призывал коммунистов «не признавать его как солнце незаходимое, как абсолютный божественный авторитет».

Нашлись и несогласные с мнение президента о моральном кодексе строителей коммунизма как выжимке из Библии.Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что поскольку кодекс нацелен на строительство справедливого общества «здесь и сейчас» и не может считаться «примитивной выдержкой из Библии».

Однако в целом Мельников похвалил Владимира Путина: «Эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы Мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной».