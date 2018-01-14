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14 января 2018, 09:00
ВМФ Крым Россия Украина
Катерина Норсеева

Ни взлетим, ни поплаваем

Украинские корабли в Крыму
Украинские корабли в Крыму
фото: topwar.ru

Телеканал «Звезда» показал, как выглядят украинские корабли, которые остались в Крыму. На видео запечатлены морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье», «корпус которой покрыт ржавчиной», и спасательное буксирное судно «Кременец». 

Интересно, что до сих пор неизвестно, сколько военной техники осталось в Крыму после событий 2014 года. Когда прошел референдум о присоединении полуострова к России, украинской стороне было передано 389 единиц, включая восемь вертолетов и три боевых корабля. Глава «Украинского военного портала» Тарас Чмут рассказал BBC, что в Крыму осталось 11 боевых кораблей: корветы «Тернополь», «Луцк», «Хмельницкий», «Приднепровье», морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», БДК «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», большая подводная лодка «Запорожье». 

Напомним, что на этой неделе президент России Владимир Путин во время встречи с главными редакторами российских печатных и электронных СМИ предложил вернуть украинцам корабли, которые остались в Крыму. 

«Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику. Что касается кораблей, то, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу», — приводит его слова «Интерфакс». 

Тогда же президент сказал, что техника находится «в плачевном состоянии», но не по вине российской стороны — несколько лет ее никто не обслуживал и не эксплуатировал, поэтому, по словам Путина, она естественным образом состарилась и пришла в негодность. 

Впрочем, эксперты призывают не торопиться, указывая, что по видео достаточно сложно определить реальное состояние военной техники. 

«Самое главное, что сроки эксплуатации многих видов оборудования уже истекли. Специальные комиссии должны оценить почти каждый прибор и элемент. За кораблями следят, их не подтапливает, туда регулярно подается горячий воздух и электропитание, но постоянных экипажей там нет. Я думаю, они стоят несколько сотен тысяч долларов, даже не миллионов. Корабли не очень большие, много от них не выручишь», — сказал РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. 

На Украине отреагировали на предложение Москвы обещанием взвесить все «за» и «против».

«Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой», — сказал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в эфире телеканала «112 Украина».

Однако была и другая реакция на предложение Владимира Путина со стороны украинцев, причем куда более радикальная. 

«Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — сказал в эфире телеканала «112 Украина» премьер-министр Украины Владимир Гройсман, причем на русском языке.

Его слова, в свою очередь, спровоцировали гневные комментарии крымских политиков, которые напомнили украинским коллегам, что полуостров — не пустая территория, на ней живут люди, которые сами приняли решение на референдуме о переходе под юрисдикцию РФ. 

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице. Они не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется. Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может», — сказал в беседе с RT заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. 

Однако не все считают, что России стоит возвращать технику, оставленную Киевом в Крыму, поскольку даже в том состоянии, в котором она находится сейчас, ее можно использовать. 

«Я бы не стал говорить о готовности возвращать оставленный Украиной в Крыму хлам вслух, потому что у нас, на Донбассе, сразу возникает мысль: а через сколько это железо будет подлатано и использовано против нас?» — написал секретарь совбеза самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский в своем фейсбуке.

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