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15 января 2018, 11:49
Владимир Путин здравоохранение в России Минфин налоги образование ЦСР Эльвира Набиуллина
Илья Карпюк

Маневр президента

Бюджет
Бюджет
pixabay.com

Владимир Путин работает не только над избирательной кампанией, так или иначе уже сейчас стоит готовится к действиям, которые будут совершены после весны 2018 года. И если эксперты не зря придумывали для президента программу, то нужно готовить ее выполнение.

Так, Владимир Путин уже сейчас «попросил» свою администрацию и министерства просчитать увеличение расходов бюджета после выборов 2018 года на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Об этом газете «Ведомости» сообщили несколько участников совещаний и федеральных чиновников. Просьба оформлена так странно, потому что была «неофициальной», поручения было решено не оформлять.

Поддерживают идею, в частности, помощник президента Андрей Белоусов, а также председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, но она — только при условии структурной реформы. Один из собеседников «Ведомостей» признает, что среди чиновников есть понимание необходимости увеличения расходов на человеческий капитал и инфраструктуру. «Главный вопрос – где деньги? Без них это просто лозунги», — отмечает он. Обсуждается, в частности, возможность сокращения части расходов, увеличения налогов и смягчение бюджетной политики.

 
Эльвира Набиуллина
kremlin.ru

Бюджетный маневр, в результате которого увеличились бы расходы на человеческий капитал, предполагалось провести и по результатам предыдущих выборов — эта идея отражена в т. н. «Стратегии-2020». Но провести реформу так и не удалось. Теперь по поручению президента программу подготовил Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина. Она так и не опубликована, но информация о ней постоянно просачивались в прессу. Как говорят собеседники «Ведомостей», к 2024 году по сравнению с 2017 предлагается «постепенно увеличить расходы государства: на образование — на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7% и на инфраструктуру — на 0,8%».​

При этом сокращать расходы на оборону ЦСР по сравнению с действующим бюджетом не предлагает, утверждают собеседники издания, «зато предполагается сократить расходы на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат». Оба этих сектора, по мнению экспертов, «раздуты», и их оптимизация может сократить расходы в пределах 1% ВВП.

Но обсуждаются и другие источники финансирования. Кудрин, например, ранее предлагал смягчить бюджетное правило. Он отмечал, что сейчас нефтегазовые доходы, которые правительство может тратить в 2018–2020 годах, рассчитываются исходя из $40 за баррель нефти Urals в ценах 2017 года и предлагал увеличить цену отсечения до $45. Однако против смягчения бюджетного правила выступает Минфин — там уверены, что ресурсы на здравоохранение и образование «можно мобилизовать в бюджет за счет обеления экономики и увеличения адресности социальной поддержки». Этот метод, по данным федерального чиновника, считают наиболее эффективным и в Минэкономразвития, однако там ставку делают также на «структурные реформы, которые ускорят рост ВВП и дополнительных доходов бюджета».

 
Алексей Кудрин
Alex Nedorez / Strelka Institute

Помимо этого в ведомствах, подчеркивают источники издания, «обсуждается повышение налогов, например НДФЛ, акцизов на предметы роскоши, а также софинансирование населением медицинских услуг». На совещаниях у президента обсуждалось увеличение ставки НДФЛ 15% при условии увеличения различных налоговых вычетов.

При этом, согласно расчетам Экономической экспертной группы, пишут «Ведомости», в России при освобождении от НДФЛ беднейших (не более 45% средней зарплаты) слоев населения для сохранения доходов бюджета ставку пришлось бы повысить до 14,3%.

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