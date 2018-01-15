Англоязычные СМИ обсуждают итоги первого тура президентских выборов в Чехии. Отчетливыми лидерами оказались нынешний президент Милош Земан и его оппонент Иржи Драгош. Земана авторы попеременно называют то пророссийским политиком, то евроскептиком. В Драгоше они склонны подчеркивать его научную карьеру, которая увенчалась должностью главы Академии наук Чешской Республики. Таким образом, в медийном представлении чешские выборы представляются схваткой между «пророссиким евроскептиком» и «ученым».

Правящий евроскептик Земан, пишет Politico, с легкостью победил в первом туре выборов при явке 62%, однако через две недели, во втором туре, гонка будет более напряженной. По итогам первого тура оказалось два сопоставимых лидера — Земан и Драгош. Остальные кандидаты заметно им уступают: на третьем месте оказался Павел Фишер, бывший посол Чехии во Франции, которому досталось немногим более 10% голосов. Необходимость второго тура, оговаривает Politico, обусловлена тем, что ни один из кандидатов в первом туре не набрал абсолютного большинства.

Иржи Драгош, экс-председатель Академии наук / YouTube.com

Исход второго тура будет иметь серьезные последствия, с точки зрения как внутренней, так и внешней политики. Земан систематически отказывается играть по правилам ЕС, которые ему не нравятся. В частности, он возражал против навязывания миграционных квот и призывал снять санкции с России. Драгош высказывается подчеркнуто проевропейски: свою главную задачу он видит в том, чтобы «укоренить» Чехию в Европе. Некоторый шанс на победу во втором туре у Драгоша есть, считает автор. Однако в лице Земана он столкнется с очень мощным соперником.

Успех того или иного кандидата во втором туре, пишет Financial Times, зависит от того, за кого будет голосовать электорат выбывших кандидатов, набравших от 8% до 10% голосов. Противники Земана уже призывают этих избирателей поддержать Драгоша. В таком случае Земану придется приложить усилия, чтобы мобилизовать своих сторонников и обеспечить себе перевес сил. FT, как и Politico, подчеркивает парадоксальную ситуацию: кандидат, с легкостью победивший в первом туре, вероятно, столкнется с трудностями во втором.

Чешская гвардия у здания парламента / pixabay.com

На самом деле, комментирует FT, президент в Чехии — в большой степени церемониальная должность. Однако он играет значительную роль в формировании новых правительств. Это обстоятельство на нынешних выборах играет особую роль потому, что выборы проходят на фоне истории с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Бабиш сейчас пытается сформировать правительство по итогам парламентских выборов, прошедших в октябре, и это непростая задача, так как результаты выборов были противоречивыми. Бабиша поддерживает Земан, а Драгош, наоборот, настаивает на том, что негоже быть премьер-министром человеку, против которого выдвигаются коррупционные обвинения.

Также либеральную общественность, отмечает FT, смущает тот факт, что в нынешних обстоятельствах у чешского президента есть потенциал для расширения своих полномочий и активного вмешательства в политическую повестку, чем Земан неоднократно пользовался в течение своего пятилетнего срока. Это, среди прочего, выражалось в нападках на мигрантов и СМИ, снискавших ему популярность у жителей чешских нестоличных городов и вызвало недовольство у столичных либералов.