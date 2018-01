«Коммерсантъ» в статье «Россия вступает в конфликт поколений» пишет, что российские пользователи готовят первые иски к Apple.

«В программу выборов включают тур из-за границы»: Элла Памфилова пригласила граждан России, проживающих на Украине, 18 марта вернуться на родину.

«Задачи любой ценой выписать штраф нет»: вице мэр Москвы Максим Ликсутов рассказал о перспективах развития транспорта столицы.

«Ведомости»: «Менеджмент "Лукойла" лишится контрольного пакета в компании». Квазиказначейские акции будут в основном погашены.

«Новый президентский срок Путина может начаться с бюджетного маневра»: президент попросил чиновников найти деньги на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

РБК в материале «Кодекс как предчувствие» пишет, что телекоммуникационные компании готовят радикальную реформу ИТ-законодательства.

«Страховка с риском для карьеры»: прокуратура уличила муниципального депутата в использовании иностранных финансовых инструментов.

Почему провести успешное ICO становится все труднее, объясняется в материале «Удар токеном».

«Известия» в статье «Бочка роста» пишут, что РАН прогнозирует рост цен на нефть до 67 долларов за баррель в 2020 году.

«Рейдеров не допустят к аукционам на недра»: Минприроды в этом году начнет формировать черные списки недропользователей.

«Штрафы за побои предлагают заменить арестом»: драчунам хотят оставить только административный арест и обязательные работы.

«Газета.ru»: «Трампу не простили "врагов народа"». Сенатор сравнил Трампа со Сталиным за слова о «врагах народа».

«Наемники в Саудовской Аравии: кто арестовывал принцев». Наследный принц Саудовской Аравии создал собственную армию.

«История для Трампа: кто сделал Гаити "задницей мира"». Трампу напомнили, что благодаря Гаити его страна выросла в два раза.

The Economist: «Другие жертвы конфликта. Как война влияет на дикую природу» (Conflict’s other casualties: How war affects wildlife). Когда люди воюют, животные тоже страдают.

Bloomberg: «Трамп — не изоляционист. Хорошо ли это?» (Trump's No Isolationist. Is That a Good Thing?). Рассуждения о том, как воплощается в жизнь лозунг президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего».

The Wall Street Journal: «Гавайская ядерная тревога включилась по ошибке» (Hawaii Nuclear Missile Alert Was Sent by Mistake). Сигнал о ракетной атаке всполошил Гавайи, однако тревога оказалась ложной: госслужащий нажал не на ту кнопку.

The Washington Post: «Белый дом утверждает, что Wall Street Journal неверно процитировал Трампа, будто он заявил, что находится в хороших отношениях с северокорейским Ким Чен Ыном» (White House claims Wall Street Journal misquoted Trump as saying he has a good relationship with North Korea’s Kim Jong Un). Недавно журнал Wall Street Journal взял интервью у президента США Дональда Трампа и опубликовал статью, в которой Трампу приписывалась фраза «Пожалуй у меня неплохие отношения с Ким Чен Ыном». Белый дом настаивает, что неверна модальность: Трамп употребил сослагательное наклонение.

BBC: «Гавайи в шоке после ложной ракетной тревоги» (Hawaii in shock after false missile alert). Местное руководство извинилось за инцидент, но некоторые считают, что в таких случаях требуется публичная реакция президента США.

Al Jazeera: «Возмущение Трампом игнорирует правду» (Trump rage ignores the truth). Пока либеральная общественность возмущается риторикой президента США Дональда Трампа, в Африке и на Гаити нищие люди влачат по-настоящему жалкое существование.