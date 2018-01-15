Статистика показывает: Сбербанк, как бы его не ругали, — действительно хороший банк. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2017 году выросла почти на треть, до 674,1 млрд рублей.

С одной стороны, можно считать, что это доказательство эффективности российских «сислибов» — до Германа Грефа сложно было себе представить, что на Сбер будут ориентироваться в том числе и частные банки. С другой стороны, это вообще довольно своеобразная модель работы сторонника рыночной экономики, когда лучше всего он раскрывается на госдолжности или в госкомпании.

Но с конкуренцией на банковском рынке, в любом случае, покончено: из десятки крупнейших банков остался только один действительно частный.