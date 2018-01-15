Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал традиционную большую пресс-конференцию. Естественно, большая часть времени была уделена скорее ритуальным словам, но, тем не менее, глава российской дипломатии сделал и действительно интересные заявления.

Так, например, Лавров заявил журналистам, что Соединенные Штаты и исторический Запад «теряют свои доминирующие позиции в мире». Этот тезис, может быть, интересно обсуждать в академических кругах, но на пресс-конференции министра иностранных дел он не слишком уместен — хотя информационные агентства и рады публиковать новости с громкими заголовками.

Пресс-конференция Министра иностранных дел России С.В.Лаврова mid.ru

Намного важнее позиция России в тех конфликтах, где от нее действительно что-то зависит. Так, например, Лавров заявил, что Москва настаивает на сохранении договоренностей по иранской ядерной программе. Напомним, предыдущий американский президент Барак Обама договорился с Ираном, что тот отказывается от разработок ядерного оружия, а Вашингтон взамен не препятствует развитию атомной энергетики — в том числе строительству АЭС в Бушере, которому активно помогает Россия. При этом многое указывает на то, что Иран продолжает развивать технологии двойного назначения, то есть нарушает договоренности. Дональд Трамп угрожает отменить договор.

Другой болезненный для России вопрос — Сирия. Лавров заявил, что Соединенные Штаты, фактически, не содействуют урегулированию в Сирии, а пытаются помогать тем, кто настроен на смену режима в Дамаске.

«Между администрациями Обамы и Трампа, наверное, радикальных отличий нет. К сожалению, в том и другом случае мы наблюдаем стремление не помочь как можно скорее погасить конфликт, а помочь тем, кто хотел бы запустить практические шаги по смене режима в Сирийской Арабской Республике», — сказал Лавров.

Также Лавров раскритиковал планы США по созданию зон пограничной безопасности в Сирии. По его словам, они говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства.

«Буквально вчера было объявлено о новой инициативе, о том, что США хотят помочь так называемым Силам демократической Сирии создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счету это обозначает обособление огромной территории вдоль границы Турции с Ираком и к востоку от реки Евфрат… И объявления о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США — это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии», — заявил глава МИДа.

Колючая проволока на границе в Сирии Andreas H. Landl/Flickr.com

Впрочем, Лавров не сказал, что именно Россия будет делать в ответ на столь опасную, по его мнению, политику США на Ближнем Востоке. Не исключено, что, как обычно, ответить будет нечем.

Наконец, еще одна действительно важная тема, которая сейчас волнует далеко не только Россию — возможность вооруженного конфликта в Корее. Лавров напомнил, что Россия и Китай предлагают заморозить любые конфронтационные действия вокруг Корейского полуострова. Таким образом, он в очередной раз отказался от самостоятельной роли Москвы в регионе.

«Для начала мы предлагаем всем успокоиться и заморозить любые конфронтационные действия, прежде всего, действия, связанные с проведением военных мероприятий, будь то запуски ракет, испытания ядерного оружия или организация крупномасштабных маневров, которые Соединенные Штаты с Республикой Корея, а затем и Японией проводили и проводят в этом регионе», — сказал Лавров на пресс-конференции. По его словам, когда такое «замораживание», мораторий на недружественные, конфронтационные шаги вступит в силу, Россия будет активно поддерживать прямые контакты между наиболее заинтересованными сторонами.

Проблема в том, что пока никто так и не смог убедить Северную Корею в необходимости приостановки испытаний баллистических ракет и ядерного оружия. Так что и тут Лаврову, к сожалению, нечего предложить, кроме красивой идеи.