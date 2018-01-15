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15 января 2018, 13:11
Владимир Ленин Владимир Путин выборы КПРФ христианство
Роман Лункин, Алексей Муравьев

Невыносимые останки

Ленин
Ленин
Observe The Banana/Flickr.com

Президент России Владимир Путин провел аналогию между христианством и коммунизмом и сравнил отношение убежденных коммунистов к телу Ленина с отношением православных христиан к мощам святых. Эти сравнения прозвучали в документальном фильме «Валаам», показанном вечером 14 января на телеканале «Россия 1».

В частности, Путин сказал, что «коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Священном Писании, это все там есть». Что касается кодекса строителей коммунизма, то он, по мнению главы государства, «сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали».

Говоря об отношении к Ленину и его телу, президент заметил: «Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции –  ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи».

Представитель Русской православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин откликнулся на эти слова, подчеркнув, что с подлинным почитанием мощей отношение к телу Ленина не сходно.

 
Возложение цветов к Мавзолею в честь 145-й годовщины со Дня рождения В.И.Ленина
АГН "Москва"

«Тело Ленина – это, конечно, ложные мощи, иначе христианин думать не может. Мощи становятся мощами не в силу того, что их куда-то положили, а в силу того, что бог проставляет своего святого, Церковь это подтверждает, народ испытывает к этому святого благоговение, которое выражается в молитве, а не в каких-то политических церемониях. Сегодня, увы, тело Ленина – это туристический объект, это объект праздного любопытства, в основном иностранных туристов. Так что с подлинным почитанием верующих людей это имеет очень мало общего, скажу прямо», – так звучали его пояснения в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Чаплина «будоражить эту тему сегодня выгодно только тем, кто хотели бы столкнуть две консервативные силы в нашем обществе – то есть коммунистов старшего поколения и активных верующих людей». В то же время коммунисты отнеслись к сделанному президентом сравнению достаточно позитивно. 

Сравнение отношения к телу Ленина с почитанием мощей святых смягчает ситуацию вокруг данной темы, убежден первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. «Эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной», – приводит информационное агентство РИА Новости слова Мельникова. 

 
Поясняющий текст к изображению

С точки зрения науки сравнение является корректным, убежден Алексей Муравьев, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», заведующий секции Ближнего Востока Школы востоковедения. 

«Политические аспекты я брать не хочу, это не моя задача – обсуждать политику. Но с точки зрения науки сравнение это корректно. Потому что почитание мощей в христианстве с точки зрения социальной антропологии является примерно тем же, чем было почитание мумий фараонов и других останков почитаемых людей – например, вождей у скифов.

В этом смысле советское государство действительно ничего нового не придумало: как известно, первые опыты мумифицирования производились, как я бы сказал, в научно-теософском контексте. Вы же знаете, что существует и мумия хирурга Пирогова, хранящаяся в городе Винница. 

Так что для христиан, думаю, оскорбительно сравнение мощей христианских святых с останками богоборца Ульянова, но, к сожалению, с точки зрения научной это очень близкие вещи. А вот вынесут в ближайшее время тело Ленина из Мавзолея на Красной площади, я не знаю. Есть люди, которые интересуются современной внутренней политикой, и тут надо говорить с ними», – сказал он в беседе с «Полит.ру».

Сходного мнения относительно корректности сравнений придерживается и социолог Роман Лункин, ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Комментируя для «Полит.ру» этот вопрос, а также вопрос возможного влияния этих высказываний президента страны на разные социальные группы, он отметил, что в основном подобное высказывание направлено на консолидацию общества.

«Вынос тела Ленина из мавзолея – это вопрос будущего. И можно сказать, что это – вопрос не совсем далекого будущего, хотя и не ближайшего. Но все равно рано или поздно это произойдет, и президент Путин в данном случае занимает позицию человека объясняющего, пытающегося примирить разные стороны. Потому что слова Путина по поводу коммунизма и библейских ценностей, а также мощей святых и псевдомощей Ленина, были сказаны в контексте общего примирения, солидарности российского общества.

Путин не то чтобы оправдывал то, что произошло, – он пытается объяснить, почему произошло все именно так. Объяснить, что это не было какой-то преступной дикостью, а было некоторым естественным историко-культурным ходом, заимствованием ценностей, которые наработало человечество. Для президента как раз важно найти в советской истории некую линию, которая продолжается и в российской истории, и в истории самого Путина, в путинском периоде, найти какое-то проявление истины, скрепляющей его личную историю, историю его правления страной со всей великой российской историей, в том числе – и с историей советской.

То есть перед ним стоит задача солидаризации и примирения на основе того, что во все периоды истории страны можно найти что-то хорошее, какое-то здравое зерно. И, в принципе, это отражается во мнении общества. Многие социологические опросы, проходившие в России, показали, что в обществе существуют советские черты  идеи, которые возрождались в 2010-е годы (а возрождались именно советские символы и стереотипы, представление о величии и о том, что наша страна противостоит Западу, но в несколько иной модификации). У этих идей сейчас, безусловно, даже более шаткое основание, чем было в советский период.

В этом случае Путин балансирует на грани, не давая четких ответов: его ведь сложно было бы уличить в том, что он оправдал или осудил этими высказываниями мощи или коммунизм. Словом, однозначно его слова истолковать нельзя, из них можно сделать разные выводы. Тем более, что большинство политологов и историков могут сказать, что многие большевистские деятели и вправду ссылались на Христа, говоря, что строят некий первоначальный коммунизм, о котором говорил еще Христос. Об этом, например, много писал Луначарский.

Кроме того, тело Ленина и многое другое, что появлялось в жизни общества в 1920-е годы действительно было призвано по своему значению заменить церковь. Другое дело, что это было безобразным кощунством для верующих как-то вписывать происходящее в культурное пространство и говорить о том, что это не просто часть русской истории, но и некоторая приемлемая и даже необходимая часть российского сознания. Но эту проблему Путин своими высказываниями не ставит – он оставляет ее для будущих поколений.

Проблема эта, безусловно, еще возникнет. И как только вопрос будет поставлен ребром и будет осознан обществом в целом, тогда совершенно естественным станет и вынос тела Ленина из мавзолея. И естественно станет убрать с Красной площади его саркофаг, а, может быть, и убрать оттуда все кладбище большевистских деятелей. Потому что если продолжать эту линию, если задаваться этим вопросом, то сразу очевидной станет безобразная дикость происходившего. Да, большинство знает примерно, что происходило, но мало кто вдумывается в смысл того, что имело место при советской власти.

Основной тренд сейчас – некая солидарность общества на основании своего рода исторического симбиоза советского и несоветского. Хотя советское и несоветское во многом оказывается несовместимым, и сейчас мы живем в рамках этой несовместимости, неразрешимого противоречия. И Путин ни в политическом, ни в историческом ключе это противоречие не старается разрешить. Разрешение этого противоречия, в общем-то, не выгодно нынешней власти и государству, поскольку разрушает представление о сложившейся стабильности и солидарности.

Само по себе заявление Путина, скорее, рассчитано на то, что многие коммунисты согласятся с ним. Таким образом, думаю, сделан некий выпад, чтобы показать, что Путин объединяет и коммунистов и что не надо их сторонникам слишком консолидироваться накануне выборов вокруг кандидата Грудинина, не надо слишком много придавать ему значения, потому что в Путине как в образе верховной власти, консолидирующей и стабилизирующей наше общество, все это уже есть. Такой сигнал он подал. И, думаю, здесь Путин учитывает социологические опросы и мнения ведущих социологических центров – известно, что он опирается на такие замеры.

Он также играет на этих противоречиях, осознавая, что существуют и православные коммунисты, для которых естественно это сочетать. И для них как раз естественно считать, что отношение к телу Ленина – это такое заимствование отношения к мощам из православия, а не некая безобразная выходка. И эта противоречивая вера, которая идет вразрез с самой сутью православия, также существует; более того, таких людей достаточно много. При этом, безусловно, есть коммунисты, которые критически относятся к церкви, и для них история с телом Ленина – как бы доказательство того, что коммунизм заменил насаждавшуюся церковью веру. И здесь никакого противоречия не возникает.

 
Уличные актеры, изображающие Путина и Ленина
pixabay.com

Я думаю, что в основном противоречие этого высказывания Путина может ощущаться православными людьми. Потому что для любого православного человека такая оценка ближе к оправдывающей, чем к осуждающей то, что называется кощунством и что было вопиющим оскорблением религиозных чувств. То есть для верующего некоммуниста уже постсоветского времени, который знаком с Законом Божиим, ходит на литургию, мысль о заимствовании отношения к мощам святых в качестве отношения к телу Ленина является откровенной оскорбительной. А, например, тезис об отражении в коммунизме каких-то библейских ценностей или заповедей очень сомнителен.

Да, сами коммунисты так это представляли, говорили, что Христос был первым коммунистом (особенно много об этом писали немецкие коммунисты и социал-демократы), но для христианина, который читает Новый Завет каждый день, эти идеи крайне сомнительны. Потому что коммунизм на деле противоречит христианским принципам. Так что противоречия могут быть именно у этой социальной группы», – считает Роман Лункин.

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